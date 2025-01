Na Vysočině prudce klesla porodnost, narodilo se nejméně dětí za 25 let

V roce 2023 se na Vysočině narodilo dle údajů Českého statistického úřadu 4 476 dětí. O rok dříve jich bylo 4 979. A v předešlých šestnácti letech počet nově narozených dětí dokonce hned patnáctkrát překročil hranici pěti tisíc dětí, často velice výrazně.

Počet narozených dětí

v porodnicích

na Vysočině

v roce 2024 Jihlava - 1147

- 1147 Havlíčkův Brod - 1077

- 1077 Třebíč - 896

- 896 Nové Město na Moravě - 538

- 538 Pelhřimov - 537

Loni podle zatím nepotvrzených údajů přišlo na Vysočině na svět jen 4 195 dětí. Číslo udává součet dětí narozených v pěti krajských nemocnicích, tedy v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Novém Městě na Moravě a v Pelhřimově. Jiné porodnice v kraji nejsou. Číslo nezahrnuje případné domácí porody. Oficiální údaje statistici obvykle zveřejňují se zhruba tříměsíčním zpožděním.

„Dostávají se nám do reprodukčního věku slabší ročníky, tím pádem je méně žen ve věku, kdy by měly mít děti. Ale může to být reakce i třeba na ekonomickou situaci, na problémy s bydlením, na inflaci a podobně,“ hledá vysvětlení klesající porodnosti Dana Hübelová z Ústavu sociálních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Loni se na Vysočině nejvíce dětí narodilo v Jihlavě. Dle údajů nemocnice jich tam přišlo na svět 1 147. „I nám se ale trend nevyhnul. V roce 2023 se u nás narodilo téměř o stovku dětí více,“ konstatovala mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Pelhřimov díky pavilonu zvýšil konkurenci

Následuje porodnice v Havlíčkově Brodě. Svůj život v ní začalo 1 077 dětí. Oproti předchozím letům je to výraznější pokles. V minulosti se v Brodě poměrně běžně rodilo i přes 1 400 dětí ročně.

„Porodnost klesá všude. U nás navíc sehrála roli konkurence v podobě nového pavilonu péče o rodinu v Pelhřimově. Právě Pelhřimovsko a Humpolecko dříve patřilo k našim spádovým oblastem,“ říká mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Právě porodnice v Pelhřimově je jedinou na Vysočině, kde se loni v porovnání s předchozím rokem narodilo dětí více. Na svět vykouklo 537 dětí, což je meziroční nárůst o 7,2 procenta. Nový moderní pavilon mohl být jedním z důvodů, proč maminky volily pro porod právě Pelhřimov.

„Celorepublikově porodnost klesá, a o to více nás těší, že naše nemocnice jde proti tomuto trendu. Nárůst porodnosti v našem regionu je výsledkem kvalitní péče, lidského přístupu a skvělé práce celého týmu gynekologicko-porodnického oddělení,“ domnívá se však ředitel této nemocnice Radim Hošek.

Oblíbené a skvěle hodnocené porodnice

Přestože počet nově narozených dětí ve dvou největších porodnicích na Vysočině klesá, řadí se mezi maminkami k těm vůbec nejoblíbenějším a nejlépe hodnoceným v republice. Podle loňské ankety serveru eMimino je porodnice v Havlíčkově Brodě dokonce druhou nejoblíbenější v Česku. Jihlava se pak umístila na šestém místě žebříčku.

Děti narozené

na Vysočině

v uplynulých letech rok 2024 - 4195*

2023 - 4476

2022 - 4979

2021 - 5547

2020 - 5349

2019 - 5497

2018 - 5430

2017 - 5440

2016 - 5307

2015 - 5349

2014 - 5334

2013 - 4920

2012 - 5148

2011 - 5075

2010 - 5357

2009 - 5447

2008 - 5649

2007 - 5373

2006 - 5113

2005 - 5070 Zdroj: Český statistický úřad Pozn.: * - Údaj není oficiální, je dán pouze součtem nově narozených dětí v pěti krajských porodnicích.

Ženy hlasovaly během měsíců srpna a září. Podmínkou bylo, aby měly s jednotlivými porodnicemi osobní zkušenost. Své děti v nich přivedly na svět mezi lety 2019 až 2024. Za tu dobu přidaly na server více než tři a půl tisíce nových recenzí.

„Naše porodnice se snaží rodičkám vycházet maximálně vstříc. Kromě aromaterapie a mnoha pomůcek se věnujeme především přirozenému porodu a péči o dítě včetně podpory kojení,“ vyzdvihla přednosti Brodu Petra Černo.

Během posledních dvou let nemocnice spustila kromě cvičení pro maminky také linku psychologické pomoci pro rodičky. Ty mohou v Havlíčkově Brodě rovněž využívat další z nově budovaných nadstandardních pokojů. V pořadí třetí se v září otevřel na oddělení šestinedělí.

Podle mluvčí jihlavské nemocnice velice dobře funguje šeptanda mezi maminkami. Jakmile je s průběhem porodu a službami spokojená jedna, rychle se to rozšíří do okruhu jejích kamarádek. „Neváhají k nám jezdit z daleka, klidně i dvě hodiny cesty. Běžně u nás rodí například maminky z Dačicka, měli jsme tu ale i maminku třeba z Vrchlabí,“ sdělila k výsledkům ankety Monika Zachrlová.

Jan a Anna, ale také Yanis nebo Letty

Všechny porodnice na Vysočině za sebou v prvních dnech nového roku mají už desítky letošních porodů. Nejvíce si v roce 2025 na svět pospíšil Matyáš z Velké Bíteše. V Jihlavě se narodil na Nový rok, jen hodinu a 37 minut po půlnoci. V Havlíčkově Brodě ho v 9:26 následoval Vilém a v Třebíči ve čtvrt na dvě odpoledne Adrianka. V Pelhřimově se první děťátko roku, chlapeček Štěpánek, narodilo 2. ledna po poledni.

Zajímavý trend se týká jmen novorozených dětí. Zřejmě nenávratně pryč je doba původních složených jmen, jako jsou Jaroslav či třeba Miroslava, i když typicky česká jména loni vévodila. Nejčastějšími byli mezi chlapci Jan, Jakub či Matyáš. U holčiček mezi nejoblíbenější patřila Anna, Natálie nebo Viktorie. Objevila se ale i nevšední jména jako například Conrad Martinus, Fabricio Fabián, Oliver Rocky, Yanis, Agnes Elizabeth nebo Letty.