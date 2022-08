Ruské vlajky a nápis Smrt Ukrajině. Sporný pomník někdo počmáral

I když po odstranění sochy zbylo z památníku na přibyslavském Bechyňově náměstí jen torzo, je stále památkově chráněným objektem. Kamenný blok s reliéfy a nápisem „Za naši svobodu životy položili“ vytvořil sochař Karel Samohrd v roce 1948.

O víkendu se však právě na tomto díle vyřádil neznámý člověk. Na středový sloupek pomníku k letopočtům 1914 - 1945 křídami pětkrát nakreslil ruskou trikolóru a přidal červenou křídou třikrát v azbuce vyvedený nápis Smrt Ukrajině!

„Všiml jsem si toho v neděli večer, v pátek to tam ještě nebylo. Někdo to musel načmárat o víkendu. Ihned jsme kontaktovali policii a případ ji předali. Museli jsme tak učinit už kvůli pojistce,“ uvedl přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Policejní mluvčí Jana Kroutilová potvrdila, že její kolegové se případem skutečně od pondělního rána zabývají.

„Provedli jsme na místě činu ohledání a zadokumentování. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Policisté provádějí v současné době šetření, po pachateli pátráme,“ vzkázala.

Vedení Přibyslavi zatím neví, jak vysoká může být škoda. Teprve bude kontaktovat restaurátora, který by malůvky bez dalšího poškození památníku odstranil.

„Je to pískovcový blok. Nevíme, jak velký tlak při čištění snese. A nechceme napáchat ještě větší škodu, aby se křída do pískovce nezapila,“ podotkl Kamarád.

On sám považuje útok na pomník za předem připravenou akci. „Nemohl to tam napsat náhodný kolemjdoucí. Autor si s sebou musel přinést křídy v požadovaných barvách, na akci se připravil,“ je si jist starosta.

Socha je od března raději v depozitáři

Památník padlým v centru Přibyslavi vyvolává vášně dlouhodobě. Ty ještě víc vzplanuly poté, co Rusko na konci února vpadlo na Ukrajinu a zahájilo nyní už skoro půl roku trvající válku. Kontroverze budil zejména díky kamenné plastice rudoarmějce stojící v pozoru na vrcholu pomníku.

Jedni lidé sochu oblékali do ukrajinských vlajek, druzí je opakovaně strhávali. Když zmizel i ochranný obal sochy, do něhož ho radnice kvůli hrozícímu poškození nechala zabalit, schválili radní dočasné odstranění sochy. Aby nedocházelo ke konfliktům, byl voják stojící v pozoru se samopalem v ruce sundán v březnu potají za tmy a umístěn do depozitáře.

Vedení města se zároveň zabývá myšlenkou nechat pomníku, k němuž náleží i dva hroby sovětských vojáků, památkovou ochranu zrušit. Chtějí tak učinit v souvislosti s možným přemístěním památníku mimo náměstí.

Čtyřtisícová Přibyslav je jedním z měst, které od počátku ruské invaze na Ukrajinu výrazně pomáhá válečným uprchlíkům. Na kontaktním místě, které radnice zřídila, se do konce července registrovalo 147 uprchlíků z Ukrajiny. Podle posledních údajů jich ve městě zůstalo 95.