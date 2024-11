Vysočina si v pondělí zvolí vedení. Hejtmanovi z ANO bude tiše krýt záda SPD

Novým hejtmanem Kraje Vysočina se v pondělí 4. listopadu dopoledne v Jihlavě podle plánu stane Martin Kukla z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude jeho spolustraník Otto Vopěnka, druhým náměstkem sociální demokrat a ostřílený harcovník krajské politiky Vladimír Novotný. Bude zvoleno celkem devět uvolněných členů rady kraje. Sedm z nich budou členové ANO, dva pak sociální demokraté.

Pondělní ustavující zasedání nového krajského zastupitelstva zřídí čtyři výbory. Důležité je, že předsedou nového Výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, pro bezpečnost a prevenci kriminality – tak zní jeho celý název – bude zvolen do placené funkce Radek Koten, jehož do voleb vyslalo seskupení SPD, Trikolora a PRO. Toto seskupení tedy bude radu při hlasování podporovat.

Ostatní zastupitelé včetně komunistů (kandidátka Stačilo!) budou v opozici. Osmnáct zvolených zastupitelů ANO se třemi jejich kolegy ze Sociální demokracie a s podporou dvou zastupitelů za SPD, Trikolora a PRO dá v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 23 hlasů. „Křehké většiny se nebojíme, budeme dělat věci pro lidi, takže věřím, že budeme nacházet shodu i u opozice,“ řekl předpokládaný budoucí hejtman Martin Kukla (ANO).

Načrtnutý scénář průběhu ustavujícího krajského zastupitelstva není zaručený, nicméně je ten nejpravděpodobnější. Vyplývá z koaliční dohody pod taktovkou ve volbách vítězného ANO. Ale překvapení se v politice dějí, a tak se může v pondělí na zastupitelstvu stát i něco nečekaného. To by však byla nyní jen spekulace.

Pomohou nové koalici komunisté?

V opozici budou od pondělí tři zvolení zastupitelé za kandidátku Stačilo! (ČSNS, KSČM a ČSSD). „Jsme čistě opoziční strana, na tom se nic nezměnilo. Jiná varianta nepadla. Důležité je, aby to fungovalo pro kraj. Takové ty šťouchanice... Je třeba, abychom pracovali pro lidi, pro voliče,“ vyjádřil se lídr kandidátky Stačilo! Miloslav Vrzal.

Ten by chtěl pokračovat ve své práci ve zdravotní komisi, kde byl členem už v minulém volebním období. Aby zastupitelský stroj bez zadrhnutí šlapal, hodila by se ANO tichá hlasovací podpora od Stačilo! Ale podle Vrzala komunisté od ANO žádnou nabídku nedostali.

„Nabídka od nich zatím nebyla žádná. Spíše my dáme návrh že bychom chtěli něco obsadit, a uvidíme, jaká bude reakce,“ řekl Vrzal.

„Každé opoziční straně, která se dostala do zastupitelstva, jsme nabídli po jednom výboru. Detailně to nechci předjímat, nominace nám zatím neposlali, je to na nějaké dohodě,“ reagoval Kukla.

Koten se dvou placených funkcí nevzdá

Radek Koten z SPD se neplánuje vzdávat své souběžné funkce poslance, kterou naopak vnímá pro svoji práci ve vedení kraje jako přínos. „Má to provázanost s Výborem pro bezpečnost ve Sněmovně, kde působím, a své zkušenosti odtud bych chtěl zúročit i na kraji. To, co budeme řešit na Vysočině, by se pak dalo prosazovat i ve Sněmovně,“ podotkl Koten s tím, že prospěšnost bude oboustranná.

„Je třeba držet bezpečnostní situaci v kraji minimálně na stávající úrovni, a to zejména v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany a příchodem tisíců pracovníků, kteří se na výstavbě budou podílet,“ dodal Koten.

27. září 2024

V novém zastupitelstvu mohla vzniknout i jiná koalice pod vedením seskupení Společně se Starosty pro občany (které získalo jedenáct mandátů) a tedy především ODS. Jenže toto seskupení a jeho potenciální koaliční partneři zjednodušeně řečeno nechtěli spolupracovat s ANO, komunisty ani SPD.

„Určitě jsem nepreferoval, aby se SPD podílela na řízení kraje,“ řekl Pavel Pacal, třebíčský starosta, zvolený do krajského zastupitelstva za Starosty pro Vysočinu.

Na kraj míří dva místostarostové Třebíče

Právě města Třebíče se přepřahání ve vedení kraje dotkne. Pavel Franěk (ANO) by měl jako nynější místostarosta v Třebíči skončit a věnovat se pouze nové práci jako jeden ze čtyř náměstků hejtmana. Franěk již ve volebním období 2016 až 2020 jako náměstek na kraji působil – měl na starosti sociální sféru. Nyní by pod něj mělo spadat školství a sport.

„Jako učitel, který má za sebou třicet let pedagogické praxe, a také dlouholetý trenér mám k této problematice blízko,“ míní Franěk.

Zatím není jasné, zda bude dál prvním místostarostou Třebíče Miloš Hrůza, který bude od pondělí nově v roli radního kraje. Dokud však nebude výsledek potvrzen na ustavujícím zasedání zastupitelstva, nechce Hrůza o očekávané pozici krajského radního příliš hovořit.

„Ne že bych byl pověrčivý, ale zatím ještě radním nejsem a v pondělí se může stát opravdu cokoliv,“ řekl ve čtvrtek Hrůza. Vizi, jak případně skloubí funkci ve vedení města a kraje, už prý má, komentovat ji před pondělkem nechce.

Starosta bude vyžadovat stejné nasazení

Už dvě volební období působí Hrůza na kraji jako řadový zastupitel, v čele Třebíče je šestý rok. „Teď to až tolik náročné není, zasedání krajského zastupitelstva je sedmkrát ročně, což se dá zvládat. Funkce radního je samozřejmě náročnější,“ řekl Hrůza.

V případe svého zvolení hodlá obratem novou situaci řešit i na třebíčské radnici. „Já budu chtít, aby oni odváděli práci v Třebíči tak, jako ji odváděli doposud. Pokud někdo bude v Třebíči končit, budeme tu situaci řešit,“ komentoval to třebíčský starosta Pavel Pacal (STAN).

Ve vedení města Jihlavy se oslabí pozice nového náměstka hejtmana Jiřího Pokorného (ANO), stávajícího uvolněného náměstka primátora Jihlavy. „Na městě se od pondělí stávám náměstkem neuvolněným,“ sdělil Pokorný.

Ustavující zasedání krajského zastupitelstva začíná v kongresovém sále Kraje Vysočina na Žižkově ulici v Jihlavě v pondělí od 10 hodin.