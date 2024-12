Dvě uvolněné funkce a plat vyšší než ministr. Druhý muž Třebíče je na pranýři

Zastupitel Aleš Novák z opozičního uskupení Třebíč Občanům! poukázal na fakt, že zatímco nový uvolněný náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk (ANO) rezignoval na post místostarosty Třebíče, jeho kolega z ANO Miloš Hrůza si ponechal oba posty, a tím tedy i dva velice slušné příjmy.

„Je to nemorální využití mezery v zákoně,“ hartusil Novák. „Na místo odměny neuvolněného člena rady města, která činí 12 253 korun, jako tomu je v případě pana Fraňka, bude pan Hrůza na svých odměnách odčerpávat z městského rozpočtu i nadále 89 695 korun měsíčně. Se svým druhým platem za funkci uvolněného radního Kraje Vysočina si tak měsíčně přijde celkem na 216 569 korun,“ předložil svoje argumenty.

Pro srovnání vzápětí přidal informaci, že například plat ministra České republiky se pohybuje kolem 200 tisíc korun.

„Zatímco v zákoně je uveden mechanismus krácení odměn za výkon funkce, pokud je někdo současně poslanec nebo senátor a uvolněný člen obce nebo kraje, v případě uvolněných zastupitelů obce a kraje se na to nepamatovalo. A když jsem se na využití této kličky doptával přímo Miloše Hrůzy na jednání třebíčského zastupitelstva, dočkal jsem se jenom osobních invektiv a nakonec i úplné ignorace mých dotazů,“ zlobil se Novák.

Svému politickému protivníkovi nakonec poslal ještě jeden vzkaz. „Pokud se někdo rozhodne využívat dvojího uvolnění jako příležitosti, jak sám sobě přilepšit z veřejných prostředků, očekával bych, že se nebude stydět veřejně přiznat, jak své dvě funkce chce vykonávat ve prospěch veřejnosti,“ položil svoji otázku přes média Novák.

„Čas na střídání zatím nenastal“

Konkrétně jemu sice Hrůza neodpověděl, nicméně na stejný dotaz položený redakcí iDNES.cz reagoval okamžitě.

„Je to rozhodnutí, které vzešlo po poradě s naší místní organizací,“ spustil Hrůza. „A samozřejmě jsme se sešli také s našimi koaličními partnery, přičemž jsme celou situaci vyhodnotili tak, že je nesmysl v polovině zápasu střídat celé mužstvo. Přece jen tady máme už šest let rozdělanou nějakou práci,“ vysvětloval.

To, že by snad práci v jedné funkci upřednostňoval na úkor druhé, odmítá. „Zvládnu obě,“ zněla jeho odpověď. „A pokud by to tak přece jen nebylo, tak si myslím, že jsem natolik soudný, že to hned začnu řešit. Zatím jsem ale na kraji měsíc a po takové době nemá cenu něco hodnotit,“ dodal.

A proč tedy v podobném duchu neodpověděl také zmiňovanému opozičnímu zastupiteli?

„Pan Novák má právo mluvit si, co chce, ale já nevím, proč bych mu měl něco vysvětlovat. Nemám potřebu se před ním obhajovat. Takové věci vysvětluji hlavně svým voličům, svým partnerům a kolegům,“ nechal se slyšet Hrůza.

„Chtěl bych dodat, že tuhle práci dělat chci, protože mě baví. Navíc si myslím, že už dřív tady byli třeba i náměstci hejtmana, kteří zároveň pracovali v parlamentu. Jasně, může se to někomu zdát nemorální, ale já říkám: Ať moralizují ti, co na to mají právo,“ vzkázal.

Je to záležitost ANO, vymlouvá se starosta

Starostu Třebíče Pavla Pacala (STAN, Pro Třebíč) zatím nechává rozepře mezi dvěma zastupiteli chladným.

„Celé je to záležitost hnutí ANO. Já to absolutně neřeším, protože pro mě je důležité, jak bude odváděna práce. A byl jsem ujištěný, že bude všechno šlapat jako doposud. To je pro mě nejdůležitější. Jinak, jak už jsem řekl, je to čistě záležitost našeho koaličního partnera,“ zopakoval Pacal.

Ani poznámka zastupitele Nováka o nemorálním využití mezery v zákoně ho nevyprovokovala k výrazně jinému postoji. „Já to opravdu nebudu hodnotit, to se skutečně týká čistě našeho koaličního partnera. To si musí vyřídit oni sami,“ reagoval třebíčský starosta.

Znovu také zopakoval, že je pro něj zcela zásadní kvalita odváděné práce. „A musím říct, že doposud byla jednoznačně na velmi vysoké úrovni, což by podle slibu mělo pokračovat. Všechno ostatní považuji za interní půtky mezi koalicí a opozicí. A za jakési záležitosti týkající se ataku možné závisti a podobně,“ doplnil Pacal.

Hnutí ANO tvoří na třebíčské radnici koalici s uskupením Pro Třebíč a KDU-ČSL.