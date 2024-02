Ztrácí schopnost pohybu i řeči. Ve sbírce na policistu se vybralo přes milion

„Vůbec jsem nečekal takovou vlnu solidarity. Nevím, co mám říct, velice děkuji… děkuji, všem, kteří mi pomáhají, a to nejen touto sbírkou, ale také všem ve svém okolí. Vážím si toho, že jste mi podali pomocnou ruku. Pomáhají mi kolegové na pracovišti. Jsem rád, že se můj bývalý policejní pejsek Jerry dostal do dobrých rukou a dobře se sžil se svým novým páníčkem,“ uvedl dojatý Zíta.

Informace o sbírce oznámila vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková a dodala, že takovou vlnu solidarity policejní sbor nečekal.

„Finanční prostředky pomohou Lukášovi s náklady na léčbu, ale také i jeho rodině. Na doporučení lékařů by měl ale co nejdéle vykonávat činnosti, na které je zvyklý. A tak dokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude zařazen na pozici pomocníka dozorčí služby na obvodním oddělení,“ vysvětluje Čírtková.

Šestatřicetiletý Lukáš Zíta nastoupil k Policii České republiky před čtrnácti lety a jeho snem bylo stát se policejním psovodem, což se mu podařilo. Vzápětí na to se ale od lékařů dověděl zdrcující diagnózu, a sice, že trpí vzácným a nevyléčitelným onemocněním. „Na Lukášovo onemocnění bohužel neexistuje léčba,“ dodala Čírtková.

Vážně nemocný Lukáš Zíta má doma manželku, která je kvůli zdravotnímu omezení v invalidním důchodu, a tři děti ve věku 19, 13 a 9 let. Ty právě nyní potřebují oba své rodiče.

„Na Lukáše bylo ve službě vždycky spolehnutí, což je při náročné policejní práci velice důležité,“ uvedl vedoucí kynologické služby policie na Vysočině Martin Růžička.