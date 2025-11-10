Senior ze Starče na Třebíčsku byl pohřešován od neděle 27. srpna 2023. Tehdy v odpoledních hodinách odjel z domu na elektrickém tříkolovém vozítku, ale zpátky do místa bydliště se již nevrátil. Blízcí po muži pátrali nejprve sami, když neuspěli, obrátili se na policii.
„Tehdy jsme vyhlásili po pohřešovaném muži celostátní pátrání. Do hledání se zapojili také hasiči, místní samospráva, obyvatelé obce a strážníci městské policie. Nasadili jsme i policejní vrtulník,“ přiblížil komisař třebíčské kriminálky Jaromír Slavík.
S žádostí o pomoc se policisté obrátili i na veřejnost. Postupně získali řadu poznatků od svědků a u nádrže Markovka zajistili i několik důležitých stop. Ty je vedly k závěru, že muž mohl právě do vody na vozíku sjet.
„V místě jsme postupně prováděli několik pátracích akcí za účasti policejních potápěčů, ale pátrání kriminalisty nijak neposouvalo,“ zmínila policejní mluvčí Dana Čírtková. Jak dodala, pátrání ve vodě nebylo kvůli členitému terénu, více než dvanáctihektarové rozloze a hloubce nádrže snadné.
Kriminalisté nezjistili cizí zavinění
K Markovce se kriminalisté znovu vrátili letos v pátek 24. října. Do pátrací akce se zapojili i příslušníci oddělení kynologie policie v Praze. Disponují psy speciálně vycvičenými na vyhledávání lidských ostatků pod vodní hladinou.
„Naši psovodi s těmito psy po krátké době jízdy na člunu detekovali konkrétní místo, kde by se mohlo vyskytovat tělo pohřešovaného muže. Do inkriminovaného úseku proto byl ve spolupráci s Vodní záchrannou službou Červeného kříže spuštěn speciální vodní bezpilotní prostředek, který prakticky ihned nalezl vozík s ostatky hledaného muže,“ popsal vedoucí oddělení Pavel Kos.
Torzo těla muže se nacházelo v hloubce sedmi metrů, přibližně deset metrů od břehu. Z bahna se podařilo vytáhnout i elektrický vozík. Kriminalisté nařídili soudní pitvu a genetickou analýzu. Ta v pátek 7. listopadu potvrdila, že se skutečně jedná o pohřešovaného seniora.
Kriminalisté již dříve byli přesvědčeni o tom, že senior do vody zajel sám, že se na jeho smrti nikdo další nepodílel. „Na smrti muže jsme neshledali cizí zavinění,“ potvrdila i nyní Dana Čírtková. „S ohledem na rodinu ovšem nebudeme poskytovat podrobnější informace,“ dodala.
„Veřejnosti, která na všechny naše zveřejněné výzvy reagovala, chceme touto cestou poděkovat. Každého poznatku si vážíme a vždy důkladně tyto poznatky prověřujeme. Poděkování náleží také všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do pátracích akcí,“ uzavřel Radek Jánský, zástupce ředitele policie v Třebíči.