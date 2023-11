Psovod přišel kvůli nevyléčitelné nemoci o vysněnou práci, pomáhají mu kolegové

Lukáše Zítu postihlo progresivní a fatální onemocnění způsobující ztrátu buněk centrální nervové soustavy. „Na toto onemocnění bohužel neexistuje léčba,“ konstatovala vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, jímž Lukáš Zíta trpí, způsobuje ztrátu buněk centrální nervové soustavy, jež ovládají vůlí ovlivnitelné pohyby. „U Lukáše již došlo k postižení svalů rukou a k narušení řeči,“ popsala Čírtková.

Policejní službu, na jakou byl Lukáš Zíta zvyklý, už vykonávat nemůže. „Na doporučení lékařů by měl ale co nejdéle vykonávat činnosti, na které je zvyklý. A tak dokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude zařazen na pozici pomocníka dozorčí služby na obvodním oddělení,“ zmínila mluvčí.

Parťáci doma i ve službě

Zařazení mezi policejní kynology přitom bylo snem mladého policisty. Pořídil si psa Jerryho. Policie ho odkoupila, a tak se stali parťáky nejen v soukromém životě, ale i ve službě. „Pro Lukáše byla policejní služba posláním, proto byl nad rámec svého běžného služebního zařazení také členem krajské pořádkové jednotky,“ podotkla Dana Čírtková.

Vedle oddaného psa má Lukáš Zíta doma manželku, která je kvůli zdravotnímu omezení v invalidním důchodu, a tři děti ve věku 19, 13 a 9 let. Ty právě nyní potřebují oba své rodiče.

„Na Lukáše bylo ve službě vždycky spolehnutí, což je při náročné policejní práci velice důležité,“ uvedl vedoucí kynologické služby policie na Vysočině Martin Růžička.

Policisté na rodinu svého kolegy vyhlásili sbírku prostřednictvím Nezávislého odborového svazu Policie České republiky.