Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel majitel domu. O chvíli později nezvaného hosta dopadli přivolaní policisté.
Takových telefonátů operátoři tísňové linky moc nepřijímají. Proto je překvapilo, když jim ve středu před jednou hodinou odpoledne volal vystrašený majitel jednoho z domů v havlíčkobrodské místní části Termesivy.

„Sdělil, že ve svém domě přistihl cizího muže,“ popsala neobvyklou událost policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Nezvaný host se v domě choval úplně jako doma. V obytné části si zatopil v krbu, pohodlně se posadil a v klidu poobědval. Dal si nalezenou lahev sektu, kterou zajedl krmením pro kočky z konzervy.

V domě si pohověl přibližně hodinu. Poté se vrátil majitel a nestačil zírat, co se mu to doma dělo. Cizího návštěvníka, který přišel bez ohlášení, rychle vyhnal ven a zavolal policisty.

Ti během chvíle šestačtyřicetiletého muže vypátrali a zadrželi u jednoho z vedlejších domů, následně ho odvezli do policejní cely. Případ kriminalisté zadokumentovali, dále ho řeší ve zkráceném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

