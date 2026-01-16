Takových telefonátů operátoři tísňové linky moc nepřijímají. Proto je překvapilo, když jim ve středu před jednou hodinou odpoledne volal vystrašený majitel jednoho z domů v havlíčkobrodské místní části Termesivy.
„Sdělil, že ve svém domě přistihl cizího muže,“ popsala neobvyklou událost policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Nezvaný host se v domě choval úplně jako doma. V obytné části si zatopil v krbu, pohodlně se posadil a v klidu poobědval. Dal si nalezenou lahev sektu, kterou zajedl krmením pro kočky z konzervy.
V domě si pohověl přibližně hodinu. Poté se vrátil majitel a nestačil zírat, co se mu to doma dělo. Cizího návštěvníka, který přišel bez ohlášení, rychle vyhnal ven a zavolal policisty.
Ti během chvíle šestačtyřicetiletého muže vypátrali a zadrželi u jednoho z vedlejších domů, následně ho odvezli do policejní cely. Případ kriminalisté zadokumentovali, dále ho řeší ve zkráceném řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.