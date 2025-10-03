Anonym nahlásil bombu ve škole v Jihlavě. Odpoledne tam bude volební místnost

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval odpálením bomby. Tento týden škola takové situaci čelila už podruhé.

„Vedení školy nám obdržení výhružné zprávy nahlásilo. Paní ředitelka okamžitě rozhodla o evakuaci celé školy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo podle ní musela i posádka zdravotnické záchranné služby. „Jednomu z evakuovaných děti se udělalo nevolno,“ vysvětlila.

Policisté budovu prošli a prohlédli. Kontrola byla podle mluvčí obvzláště důkladná, neboť odpoledne budou prostory školy sloužit jako jedna z volebních místností.

Základní škola Křížová je umístěna v samém centru Jihlavy. Navštěvuje ji přibližně 390 dětí. Škola zajišťuje i chod družiny a školní jídelny.

Podle jihlavského magistrátu, který školu zřizuje, je to tento týden už druhá výhrůžka tomuto vzdělávacímu zařízení. „Vedení školy i města ubezpečuje veřejnost a především rodiče dětí, že školákům nehrozí žádné nebezpečí. Škola je evakuovaná a prohledává ji policie, která má situaci plně pod kontrolou. Děti ani jejich příbuzní nemusí mít důvod k obavám,“ vzkázal mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Že opravdu nebyl žádný důvod k obavám, se potvrdilo po 10. hodině dopoledne. Policisté oznámili, že žádnou výbušninu ve škole nenašli. „Prohlídka školy skončila. Nikomu žádné nebezpečí nehrozilo,“ konstatovala Čírtková. Děti i učitelé se posléze začali vracet k běžné výuce.

