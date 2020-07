Pronájem možná nejatraktivnějšího místa v Třebíči letos stojí pouze stovku

Způsob, jakým se třebíčští radní rozhodli pronajmout nejatraktivnější prostor ve městě, Podzámeckou nivu, kritizuje třebíčský zastupitel Roman Pašek (Společně otevřeme Třebíč). Podle něj radní zvýhodnili jednu společnost na úkor menších pořadatelů. Tou vyvolenou, jak tvrdí zastupitel, je společnost Yashica Events, jež se zaměřuje na pořádání letních hudebních festivalů a koncertů. Stojí třeba i za úspěšným jihlavským Vysočina Festem.

Rada města pronajala v červnu louku pod třebíčským zámkem společnosti Yashica Events celkem na čtyři víkendy v červenci a v srpnu.

Podle Paška měli radní i přes nelehkou a nejasnou situaci vzhledem k nejasnosti uvolňování vládních opatření v souvislosti s koronavirem aktivně vyzvat pořadatele kulturních akcí k předložení návrhů.

„Namísto toho v tichosti schválili pronájem nejatraktivnější části Třebíče pouze jedné společnosti, a to ještě za velmi výhodných podmínek,“ uvedl Roman Pašek.

Pronájem Podzámecké nivy byl stanoven na 100 korun za jeden den.

„A to i přes vyhlídky na budoucnost, které jasně ukazovaly postupné uvolnění regulací akcí pro veřejnost. O klíčovém uvolnění veřejných akcí se občané dozvěděli již den po rozhodnutí rady města přes twitterový účet ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha,“ upozornil Pašek a dodal: „ Je smutné, že společnost jako Yashica Events, která má dostatek prostředků pro doplacení nákladů ztrátových kulturních akcí, je radou města zvýhodněna na úkor především menších pořadatelů.“

Jediné omezení je termín

Jak však oponuje starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč), možnost přihlásit se k pronájmu Podzámecké nivy měl kdokoli ze zájemců a pořadatelů kulturních akcí.

„Všichni mají podmínky stejné a jsou na jedné startovací čáře. My ctíme jenom jediný princip – když si někdo požádá jako první a niva je volná, tak mu velmi rádi vyhovíme. Jediné omezení je tedy termín. Jsme rádi za každou akci, která se v Třebíči dělá. Kromě společnosti Yashica ale žádná jiná organizace o letní pronájem nepožádala a ani se neozval nikdo, kdo by pronájem chtěl a my ho museli odmítnout s tím, že je termín už obsazený. Jsem z této kritiky překvapený,“ neskrýval rozčarování Pacal.

Částka pronájmu areálu se kvůli koronavirovým opatřením oproti předchozím letům snižovala.

„Vycházeli jsme z toho, že Podzámecká niva se dlouhodobě pronajímá festivalu Zámostí. Třídenní pronájem ještě před vládními opatřeními byl zhruba 25 tisíc korun. Z této částky jsme vycházeli, když jsme dělali pronájem na kratší dobu a pro akce s menším počtem lidí. Je to proporcionálně propočítané. Suma vychází z obvyklé ceny a není na tom nic nestandardního,“ vysvětluje starosta.

Částka byla upravená vzhledem k počtu osob, které se mohly hromadných akcí účastnit. Tehdy to bylo do 500 osob.

„Teď může chodit lidí více, ale klidně za týden tomu může být jinak. Pravidla nechceme měnit v průběhu hry. Bereme tuto stanovenou sazbu pro všechny stejně. Tato částka je adekvátní současné době vzhledem k situaci a počtu návštěvníků, které se jí mohou účastnit,“ domnívá se Pavel Pacal.

Podpora (nejen) turistů

Podle starosty je snížení ceny pronájmu i impulzem ze strany města, jak podnítit pořádání kulturních akcí v Třebíči.

„Většina z nás bude trávit léto v České republice. Máme zájem na tom, aby se kulturní akce v Třebíči konaly,“ upozornil.

Podobně prý podporuje ubytovatele a turisty. „Zdarma jim dáváme na náklad města vstupenky do našich kulturních institucí. Je to jeden ze způsobů, jak podnítit rozvoj cestovního ruchu,“ dodal.

Zastupitel Roman Paška ve svém kritickém vyjádření vyslovil přání, aby v podobných situacích rozhodovala rada města na základě diskuse v kulturní komisi.

„S tím nemáme problém. Za standardních podmínek je tento postup běžný a určitě ho budeme využívat i do budoucna. Nyní je to vše ve zrychleném módu vzhledem k tomu, co je a co není povoleno,“ dodal starosta.