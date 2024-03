Vyhodit miliony kartonových stojanů? Strašné. Startup regály obchodům půjčuje

„Ročně se takových kartonových stojanů celosvětově vyrobí miliony a miliony kusů. Na prodejně stojí v průměru čtrnáct dnů a pak se vyhodí. V naší DNA je zakódovaná udržitelnost a rozumný přístup k materiálům. Proto je pro nás představa milionů vyhozených kartonových stojanů úplně strašidelná,“ říká Miroslava Procházková.

Právě tato třiačtyřicetiletá žena stojí za neobvyklým startupem (nově založenou firmou s inovativní podnikatelskou koncepcí – pozn. red.), který vznikl teprve loni v létě v Humpolci. Od té doby si však získal například podporu CzechInvestu, rozjel spolupráci s nadnárodním koncernem Nestlé a novinku si už pochvaluje i třeba řetězec Penny market.

O co vlastně jde?

Právě o ony stojany, malé regály, které slouží k viditelnější propagaci zboží jednoho výrobce v prostorách prodejny. Používají se při nárazových akcích, většinou při uvedení nových produktů na trh nebo při sezonních špičkách, jako jsou Vánoce, Velikonoce a další svátky.

Firma POSpooling přišla s úplně novou koncepcí těchto stojanů. Nedodává je z kartonu, nýbrž kovové, z drátů, podobně jako jsou mnohé nákupní vozíky. A hlavně, takové stojany firma neprodává, ale jen zapůjčuje.

Obchodníkům mizí starosti, co s odpadem

„Zákazník si od nás stojany pronajme. V rezervačním sytému si je objedná a my je opatříme příslušnou reklamou a složené doručíme. Na prodejně si je postaví, naplní a mohou hned prodávat. Až prodejní akce skončí, stojan si zase odvezeme, zkontrolujeme, umyjeme a připravíme pro dalšího zákazníka,“ popisuje Miroslava Procházková myšlenku celého byznysu. Stojany bude možné takto půjčovat nejméně pět let.

Provozovatel obchodu se nemusí starat o odpad, kartonový stojan mu po skončení akce nepřekáží ve skladu. A také mu to přinese úsporu. Nemusí si regál kupovat, stačí ho za levnější cenu pronajmout jen na dobu, kdy ho opravdu potřebuje. „Při větším počtu regálů se dostaneme na skutečně zajímavou výši úspor oproti dnešnímu standardu,“ podotýká Procházková.

Velkou výzvou bylo pro malou firmičku vymyslet stojan tak, aby byl z technického hlediska univerzálně použitelný. Je proto drátěný, staví se na klasickou umělohmotnou čtvrtpaletu, kterou obchodníci dobře znají.

„Každý kartonový stojan je dělaný na konkrétní typ čtvrtpalety. My máme univerzální zámeček chráněný patentem, který lze použít na více typů palet,“ vyzdvihuje Procházková.

Stojan je vhodný i pro těžší zboží

Protože je regál drátěný, dobře jím prochází světlo. Nehrozí, že by v policích byla tma a produkty nebyly vidět. Navíc firma dodává regály i s LED osvětlením. Na bocích a zadní straně regálu jsou úchyty pro zasunutí vyměnitelných reklamních bannerů.

Drátěné police je možné libovolně naklápět a jednoduchým nacvaknutím přidat lištu pro cenovky. Celý regál je také možné složit do tloušťky deseti centimetrů, takže nepřekáží v prodejně ani tu chvíli, než si ho firma odveze. Stojan je navíc mnohem stabilnější, lze jej využít i pro vystavení těžšího zboží.

Rezervace by si měli prodejci domlouvat sami prostřednictvím speciálně navržené aplikace. V ní by také měli vidět kompletní historii každého jednotlivého stojanu.

Pro první testování stojanů se POSpooling domluvil s koncernem Nestlé. Ten je na podzim uvedl v deseti prodejnách Penny market. Podle Procházkové byl prodejce se stojany nadmíru spokojený. Dotazníkové šetření dokázalo, že prakticky ve všech ohledech tento drátěný model klasické kartonové stojany předčil.

„V letošním roce plánujeme pilotní testy na industriální série. Otestujeme tak poolingový systém na větším počtu zákazníků a filiálek,“ říká Miroslava Procházková.

Vylepšit design a přidat „marketingová“ čidla

Prosadit novinku a získat si stálou klientelu bude pro startup úkolem pro následující dva až tři roky. Pomoci k tomu má nově postavené sídlo firmy v Rozkoši u Humpolce. Jeho součástí bude i takzvaná materiálová banka. To budou prostory pro speciální školení ohledně udržitelnosti a používaných materiálů.

Už nyní však Miroslava Procházková přemýšlí, jak stojany v budoucnu vylepšovat. Cestu vidí jak ve zdokonalování designu, tak hlavně v osazení stojanu množstvím senzorů a čidel sloužících pro automatické marketingové vyhodnocování zájmu o nabízené produkty.

„Dalo by se tak zjistit, kolik lidí si produkty byť jen prohlédlo, kolik jich je vzalo do ruky, jak dlouho si je prohlíželi, jestli je vrátili zpět, nebo je zakoupili. To jsou pro obchodníky neskutečně cenná, ovšem momentálně prakticky nesehnatelná data,“ nastínila Miroslava Procházková, kam bude směřovat další vývoj.