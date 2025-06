Společnost je držitelem řady podnikatelských ocenění, tím nejvýznamnějším byla loňská cena Volkswagen Firma roku 2024. Zatímco centrála firmy je v Praze, jeden z jejích klíčových výrobních závodů funguje v pelhřimovské průmyslové zóně, další jsou v Příbrami či španělské Barceloně.

Firmě se daří globálně: významné zakázky má na Blízkém východě, její výrobky byly instalovány v budovách, jako je zmíněná Burdž Chalífa, nyní budované Jeddah Tower či stavbě Saudi Airlines, produkty má na saúdskoarabských univerzitách, datové rozvaděče dodávala například do slavného francouzského Versailles.

Firma roste a chce růst. Plánuje expanzi do Jižní Ameriky, do dalších afrických zemí, vedle svého stěžejního odbytiště na Blízkém východě se nyní rozhlíží i po jihovýchodní Asii.

„Česko je pro nás pořád malý trh, zhruba osmdesát až devadesát procent naší produkce jde na vývoz. Hlavní trhy jsou pro nás nyní v západní Evropě: Francie, Nizozemsko, Španělsko, kde vidím velký potenciál,“ řekl obchodní ředitel Conteg Group Vojtěch Voláček.

Vyrobí statisíce skříňových rozvaděčů ročně

Firma mimo rozvaděče či komponenty datacenter také v obcích a městech v tuzemsku nainstalovala už přes tři stovky chytrých obecních boxů OX Point. Z toho ve městech již hodně přes dvě stovky.

Šestnáct těchto boxů už funguje také na Vysočině. Boxy OX Point firma navíc osazuje elektronickými úředními deskami, což je zajímavé pro vedení obcí, které ze zákona musejí informace obyvatelům zpřístupňovat.

Saudská Arábie je největší trh v regionu, kde se staví kvalitní a technologicky pokročilá datacentra, je to i země, která na to má peníze. Jsou tam nejen největší baráky na světě, ale staví se tam i ohromná města. Vojtěch Voláček obchodní ředitel Conteg Group

Skupina Conteg působí v sedmi desítkách zemí světa, její obrat se blíží dvěma miliardám. V Pelhřimově primárně funguje výroba zařízení pro datacentra, v možnostech pelhřimovského závodu je vyrobit ročně statisíce skříňových rozvaděčů. Ale to je jen přibližné číslo.

„Začali jsme s datovými rozvaděči, pak k tomu přišly venkovní rozvaděče, řešení pro datacentra, chlazení, zásuvkové panely, vyvazování rozvodů, průmyslové rozvaděče,“ vypočítává Voláček.

Chybí svářeči a hlavně operátoři CNC strojů

Firma vyrábí i veškeré doplňky k rozvaděčům, což je obor, kde se situace progresivně vyvíjí už řadu let. „Datacentra se staví úsporněji než před deseti lety, kdy v nich byly třeba tisíce rozvaděčů, kde se dělaly kabelážní rozvody. Kde bylo dříve deset rozvaděčů, dnes je třeba jeden, protože jsou úspornější servery a je výkonnější chlazení. Dnes jedna chladicí jednotka s výkonem třeba 50 kW slouží pro tři rozvaděče. Rozvaděčů tedy děláme, řekněme, desetitisíce ročně, ale k tomu dodáváme spoustu jejich doplňků,“ přibližuje Voláček.

Celá skupina Conteg má nyní více než 500 zaměstnanců, z toho v Pelhřimově jich pracuje kolem tří stovek.

„Protože Pelhřimov je významné centrum kovodělného průmyslu, je tady více podobných firem jako my, a proto tady chybí určité profese, jako jsou třeba svářeči a především operátoři CNC strojů,“ poznamenal Voláček.

„Ročně zpracováváme v Pelhřimově čtyři tisíce tun plechu, který se lisuje, brousí, svařuje – a vzniká z něj rozvaděč,“ přiblížil šéf pelhřimovského provozu Aleš Valenta.

Trefou do černého se staly výdejní boxy

Výrobkem značky Conteg, s nímž se může v tuzemsku setkat prakticky každý a nejen ten, kdo působí v technických oborech nebo IT, jsou v úvodu zmíněné chytré boxy.

„Asi před čtyřmi lety v čase pandemie, kdy se lidem nechtělo chodit do kanceláří a doručovat tam zásilky, jsme dostali nápad: tady je díra na trhu. Můžeme udělat výdejní boxy pro jednoduché vyzvedávání zásilek například na recepcích budov nebo v místě bydliště. V té době nastal rozvoj firem, které rozvážely jídlo. Jenže lidé museli být v té domě doma, nemohli být třeba v kanceláři. Tak jsme si říkali: to je dobrá věc, použijeme ty boxy právě i na tohle. Proto jsme od začátku boxy dělali chlazené, aby si tam lidi mohli nechávat posílat jídlo,“ vysvětlil Voláček.

Výroba v pelhřimovském závodě společnosti Conteg

Chytré boxy fungují podobně jako běžné výdejní boxy – jenže mohou být třeba soukromé v podobě schránky na poštu, kdy příjemce obdrží k zásilce kód pro otevření boxu.

Nebo současně může podobným způsobem z boxu zásilku i odesílat. „Na recepci kancelářské budovy s tisícem zaměstnanců přijede kurýr s jídlem a zavolá deseti lidem: přijďte si sem pro jídlo. Přijdou všichni naráz a je tam fronta, někteří ale přijít nemohou, protože jsou někde na mítinku. Čili tato věc zlepší lidem život ve kterékoli obci nebo městě, dělá ho jednodušším. Na malých obcích výdejní box s monitorem slouží i jako úřední deska a nahrazuje funkci pošty, abychom mohli čas věnovat něčemu smysluplnějšímu, než že si budeme chodit někam něco vyzvedávat,“ přiblížil mluvčí firmy Pavel Orálek.

Úschovny zavazadel nebo předávací skříňky

Pod značkou OX Point provozuje rodinná firma také úschovny zavazadel, například na hlavním nádraží v Praze.

„Nyní jsme nad rámec toho v Praze spustili službu hand-to-hand: když potřebuji někomu něco předat v Praze a přijíždím třeba z Ostravy a s tím člověkem se tam nemám časově možnost potkat, tak jdu k našemu boxu a zaplatím tam několik korun kartou. Dám zásilku dovnitř a on si ji vyzvedne, kdy bude chtít. Přijde mu SMS s kódem, je tam dvojstupňové ověření,“ popsal Voláček.

Obce mají v zásilkovém boxu příjem a odesílání zásilek, přičemž některé boxy umějí také tisknout štítky, což umožňuje například rovnou z místa poslat zpět zásilku třeba s nevyhovujícím zbožím.

Firma chce dále růst na trhu například ve Francii. V Paříži nyní stěhuje své zastoupení do oblasti, kde může snadněji kontaktovat více zákazníků ze sektoru produkce datacenter.

Saúdové budují infrastrukturu a mají peníze

Podobně se chce v tomto sektoru Conteg více rozvíjet i ve Španělsku či v Itálii, kde před dvěma lety firma otevřela pobočku v Miláně. Pomocí zastoupení ve Finsku se rozvíjí do Skandinávie. V Saúdské Arábii se prosazuje od roku 2004. A od roku 2008 už je tam výrazně aktivní.

„Je to největší trh v regionu, kde se staví kvalitní a technologicky pokročilá datacentra, je to i země, která na to má peníze. Jsou tam nejen největší baráky na světě, ale staví se tam i ohromná města. Rijád se za dvacet let změnil na ohromné mnohamilionové město s množstvím vysokých staveb a skutečně moderní architekturou. Hodně tam investují i do místních podniků, aby tam byla datacentra, takže Blízký východ je pro nás stěžejním působištěm,“ řekl Voláček.

Výroba v pelhřimovském závodě společnosti Conteg

V Saúdské Arábii Conteg dodává i pro velké univerzity, podílí se na IT infrastruktuře třeba pro takový fenomén islámského světa, jakým je pouť do Mekky. Ve Francii dodává skříně pro uložení měřičů znečištění ovzduší na frekventovaných silničních úsecích blízko obytných oblastí.

V minulosti firma dodávala pro centrálu NATO v Bruselu, spolupracuje s firmami IBM či HP a s bankami a telekomunikačními společnostmi po celém světě. „Podíleli jsme se také na přípravě několika olympiád – Athény, Turín, Rusko. Pracujeme pro železniční okruh kolem Paříže Grand Paris. Velké zakázky jsme měli pro výškové budovy v Egyptě nebo pro dálniční systém v Indonésii,“ podotkl ředitel Voláček.

Budoucí rozvoj vidí firma také v Africe

Firma zvítězila i v tendru na novou poštovní síť v Egyptě. Chystá se rozpínat v Africe – vedle Maroka například v Nigérii. „Je to velký trh, přes 200 milionů lidí. Máme tam už nyní zákazníky a rozvíjíme se. V době, kdy Evropa už není tak levná a atraktivní pro investory a tuto progresivní roli přebírá Amerika či jihovýchodní Asie, kde je méně překážek a méně byrokracie, tak tyto trendy budou v dalších letech i v Africe. Je to dynamicky se proměňující region a my na tuto expanzi chceme být připraveni, abychom tam měli podhoubí a aby o nás budoucí zákazníci věděli. Afrika je blízko a je tam budoucnost: jsou tam minerály, roste tam populace a ty populace bohatnou,“ míní Voláček.

V jihovýchodní Asii firma měla významný projekt v Bangladéši, v Indii měla i vlastní výrobu pro tamní odbytiště. „Trhy jihovýchodní Asie jsou těžké, karty jsou tam rozdány. Když tam firma chce proniknout, je to dlouhodobější záležitost. Nepodaří se za dva roky dostat tam produkt do povědomí, vytvořit podhoubí a zázemí,“ přemítá Voláček.

Firma chce budovat další závody, ale podle Voláčka to není pravděpodobné na Pelhřimovsku. „V zemích jako Egypt či Saúdská Arábie jsme měli spoustu nabídek, abychom tam něco vybudovali, sledujeme tam situaci. V Evropě nás jako výrobce brzdí nedostatek lidí v profesích, které potřebujeme. Například zde na Pelhřimovsku byla prakticky nulová nezaměstnanost, takže stavět zde další závod, který by nebyl plně automatizovaný, by bylo neefektivní. Proto se díváme, kde by šlo něco udělat do budoucna,“ řekl Voláček.

Pokud nebude firma expandovat a nebude mít stále více a lepších produktů, tak podle Voláčkova mínění ji konkurence z Ameriky i z Asie může za chvíli pohltit. „Za pár let bychom tady jako firma už nemuseli vůbec být. Proto musíme růst, nesmíme mít stále stejné portfolio. Co vyděláme, dáváme zpět do vývoje a do výroby, abychom dodávali kvalitněji a rychleji,“ dívá se dopředu Voláček.