Pololetí nebude dobré, brzdí nás Green Deal, shodují se podnikatelé na Vysočině

Předseda krajské hospodářské komory jihlavský architekt Jaroslav Huňáček míní, že problémy v automotive se dotknou velmi výrazně Jihlavska. Ve firmě Bosch Powertrain a v souvisejících podnicích jako jihlavské Marelli Automotive Lighting či dopravní firmě Jipocar a dalších je zde totiž v sektoru zaměstnáno podle Huňáčka zhruba deset tisíc lidí.

„Říkám, že jsme šestá spolková země Německa, ať se nám to líbí, nebo ne. Co se děje v automotive průmyslu tam, bude se dít i tady,“ nepochybuje Huňáček.

Green Deal je řízená sebevražda Evropy. Není na to uzpůsobena infrastruktura ani myšlení lidí. I ti, kdo prosazovali takzvanou zelenou energii, dnes berou tiše zpátečku. Jaroslav Huňáček předseda krajské hospodářské komory na Vysočině

Zmínil podzimní návštěvu představenstva krajské hospodářské komory v jihlavské firmě Bosch Powertrain.

„Uváděli tam do chodu první část velké haly na elektromotory pro Mercedes. Za šest týdnů Mercedes své plány omezil. Skutečně bych nechtěl v této době být kapitán společnosti Bosch ve Stuttgartu. Green Deal je řízená sebevražda Evropy. Není na to uzpůsobena infrastruktura ani myšlení lidí. I ti, kdo prosazovali takzvanou zelenou energii, dnes berou tiše zpátečku. Mám postřehy z podzimního Londýna: za pět dní jsem tam nezavadil o elektroauto v běžném provozu,“ vyjádřil se Huňáček.

Strach z přetahování zaměstnanců

Největším rizikem pro podnikání je, že firmy nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků a nemají je kde sehnat, míní Huňáčkova kolegyně Petra Poláková, ředitelka krajské hospodářské komory Vysočiny, která v regionu sdružuje 500 firem od malých živnostníků až po nadnárodní firmy s tisíci zaměstnanců.

Stavební a další firmy už nyní vnímají velkou příležitost i riziko v blížící se dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. „Firmám je ale jasné, že když sem přijedou jiné firmy stavět elektrárnu, budou potřebovat zaměstnance, kterých už nyní mají zdejší firmy málo. Obávají se, aby nebyli přetahováni ze strany ČEZ i odjinud,“ řekla Poláková.

Firmám podle ní chybí všechny profese napříč celým spektrem, dělníci i odborníci. „Nastupující umělá inteligence a robotizace usnadňuje práci, ale i k ní je třeba lidí, kteří jsou schopni ji obsluhovat - a ti tady nejsou,“ míní ředitelka krajské komory.

Firmy loví už na základní školách

Jako velký problém vidí, že mladí vystudují v kraji střední školu, na vysokou odejdou do Prahy či Brna a zpět na Vysočinu už se pak jen málokdy vrací.

„Proto si mnoho firem, už nyní dělá nábory nejen na středních, ale už i na základních školách. Už tam se v dětech snaží firmy vzbudit zájem: když budeš pracovat u nás ve firmě, budeš se mít dobře,“ říká Poláková.

Firmy se snaží děti nalákat praxemi, které jim zaplatí. „Děti si tam zvyknou, práce a třeba i dobrý kolektiv je zaujme a pak se jim po maturitě lépe přechází tam, kde už to není pro ně neznámé prostředí.“

Podle Polákové se to projevuje třeba i na třebíčském veletrhu vzdělávání Didacta, kde si deváťáci vybírají střední školy. „Rok od roku se nám chodí hlásit více firem, jež na veletrhu chtějí vystavovat, včetně velkých jako Fraenkische, Mann Hummel, ŽĎAS či Nuvia z jaderného sektoru. Firmy cílí na děti už od základek,“ přibližuje Poláková.

Pololetí nebude dobré, ale krize se zkracují

Zaměstnance i firmy v automotive sektoru letos čeká nejméně pár měsíců nervozity. To se zvláště silně projeví na Jihlavsku, kde působí řada firem toho sektoru v čele se společností Bosch Powertrain.

„Zatím čekáme, že první pololetí nebude dobré. Pozitivní zprávou je, že na rozdíl od minulého století, kdy recese mohly trvat třeba pět let, se v této době krize zkracují, takže dnes mluvíme třeba o roce. Já osobně věřím, že to špatné období nebude mít dlouhé trvání,“ míní Tomáš Prchal, ředitel okresní hospodářské komory v Jihlavě.

Firmy na Vysočině z tohoto segmentu nemají podle Prchala výhled na dostatek zakázek, aby mohly říct, že mají na tento rok naplněno.

Důchodcům výpověď?

Kolika zaměstnanců se nejistota může dotknout? „Obecně víme, že některé firmy plánují propouštět zaměstnance například důchodového věku, ale firmy jsou v tomto přece jen zdrženlivé. Protože stále není lehké shánět kvalifikované zaměstnance, tak si je firmy snaží udržet, i když třeba momentálně nemají zakázky. Projevuje se to jak v průmyslu klasických motorů, tak u elektromotorů. Bohužel naše ekonomika je hodně provázaná s německou,“ konstatuje Prchal.

„Na jednu stranu vidíme, že lidé mají peníze, protože cestovní kanceláře loni prodávaly více zájezdů než loni, na druhou stranu viním Evropskou unii z měnění pravidel narychlo, nesystematicky – třeba ohledně uhlíkové stopy a Green Dealu,“ upozorňuje ředitel Prchal.

Rovněž předseda představenstva hospodářské komory na Havlíčkobrodsku Martin Sedlák věští pro letošek problémy v automotive průmyslu. „Máme nějaký odhad podle Německa a Francie – ty problémy, co tam jsou, výmysly Green Dealu, to se v tom sektoru musí projevit. Na Havlíčkobrodsku se to stoprocentně projeví u řady subdodavatelů automotive, například firmu Futaba to určitě ovlivní,“ míní Sedlák.

„Bez cizinců bychom toho moc nepostavili“

Pozitivním signálem je podle něj počínající oživení v podnikatelském sektoru. „Odvíjí se to od nějaké společenské nálady, která se zlepšuje. Máme malou nezaměstnanost, která ale dnes paradoxně podnikání a průmyslu škodí. Nejvíce nedostatkové jsou všechny stavební profese, řemesla z kovovýroby, zámečníci, svářeči. Dnes jsou nedostatkoví i prodavači. Ve stavebnictví bychom bez zahraničních pracovníků toho moc asi nepostavili, tam jich bude určitě 40 procent. Když nejsou čeští řemeslníci, musí se dovézt,“ konstatuje Sedlák.

Předseda krajské hospodářské komory Huňáček však nabývá pocitu, že dochází k pozitivní změně myšlení u mladých lidí, kteří na rozdíl od situace před dvěma dekádami už nepokládají za jednoznačnou výhru dosáhnout maturity a poté ideálně jakéhokoli vysokoškolského vzdělání, ale stále znatelněji si uvědomí význam znalosti řemesel pro svou kariéru.

„Jsem ve školské radě na jihlavské stavební průmyslovce a mám docela radost, protože po dlouhých letech nastal stav, že kdybychom měli tři třídy navíc, tak budou natvrdo nabité. Místo toho, aby si vyučenci dodělávali maturitu, tak si dodělávají třeba druhý a třetí učební obor, což je dělá na trhu práce více univerzálními. Když je instalatér i elektrikář, tak nejenže nainstaluje kotel, ale může ho i připojit, může dělat revize, je více soběstačný. Jsem proto i trochu optimistický – cítím to zlepšení, které už nevychází z rodičů, ale z žáků těch učebních oborů. Už tam nepřevládá postoj: musíš si dodělat minimálně maturitu anebo spíš ještě víc, nebo tě nikdo nezaměstná,“ podotýká Huňáček.

Na stavbách stačí středoškoláci

Velký zájem je podle něj o všechna stavební řemesla: tesaře, truhláře, zedníky, elektrikáře, truhláře, instalatéry. „Všechny třídy jsou přeplněné. Ale problém je s mistry odborného výcviku, protože většina je v důchodovém věku a ten propad, který by tam mohl nastat, než to po nich někdo převezme, by byl žalostný,“ obává se Huňáček.

Adepti stavařských oborů si podle něj nicméně začínají uvědomovat, co by je v budoucnu mohlo dobře živit.

„Naopak když se dětí z maturitních ročníků zeptám, kdo by chtěl zůstat v oboru, tak odpoví kladně deset z šedesáti. Skoro všichni chtějí pokračovat na vysokou školu, ale co by chtěli dělat potom, to neví. Ideálně jít pracovat do zahraničí za hodně peněz a málo práce. Na stavbách coby stavbyvedoucí a mistři přitom stačí středoškoláci, nemusí tam být vysokoškoláci, to je spíš na překážku. U studentů středních škol je problém, že oni neví, co dál: hodně často šli na tu školu, protože jim přišla lehčí, ale její obor jim nic neříká, a pak chtějí pokračovat na vysokou,“ hodnotí Huňáček.