Jemnice chce obnovit zámecký pivovar a po 130 letech znovu vařit pivo

„Máme hotovou projektovou dokumentaci a podanou žádost o stavební povolení. Žádáme o podporu z dotací na regenerace brownfieldů od ministerstva průmyslu a obchodu,“ řekl starosta Jemnice Miloň Slabý.

Celkem by obnova stavby měla stát 57 milionů korun, z toho 40 milionů se město Jemnice pokusí získat z dotace. O jejím přidělení či nepřidělení by mělo být rozhodnuto do konce září.

Zmíněná částka představuje pouze investici do vlastní rekonstrukce budovy, další peníze si vyžádá technologie pivovaru. Tu by měl zajistit jeho provozovatel.

„Po obnově budovy budeme hledat nájemce, nebo je možné, že se založí třeba městská akciová společnost na způsob někdejších měšťanských pivovarů,“ přiblížil Slabý.

Budova by podle současných vizí vedení města měla obsahovat nejen minipivovar, ale i muzeum pivovarnictví, zážitkovou restauraci a ubytování.

„Je to cesta, jak oživit zámek i celé město. Mělo by dojít k nastartování rozvoje ve smyslu vícedenních návštěv Jemnice, protože nyní se zde není kde najíst ani ubytovat,“ řekl Slabý.

Před sto lety byla budova prádelnou

Rekonstrukce stavby by měla trvat dva roky. Pokud by se městu nepodařilo získat dotaci na obnovu brownfieldu, mohlo by zkusit podle starosty sehnat podporu z programů na opravy památek.

Budova někdejšího zámeckého pivovaru je na seznamu státem chráněných památek od roku 1958. Západně s ní sousedí zámecká kočárovna. Východně je bývalá správní budova pivovaru, která už je po obnově a v níž sídlí jemnické turistické infocentrum.

Pivovar byl zřejmě součástí areálu zámku už v 16. století. Do jeho modernizace z manufaktury na moderní podnik investoval v letech 1878 až 1879 markrabě Alexander Pallavicini. Pivovaru se však ekonomicky nedařilo, a tak byl již po 15 letech odstaven z provozu a poté postupně odbouráván a přestavován.

V roce 1914 byl adaptován na zámeckou prádelnu, byty a elektrorozvodnu. Roku 1945 byl celý zámek rodu Pallavicini konfiskován a následně využíván armádou, přičemž bývalou budovu pivovaru využívali k ubytování nižší důstojníci. Vojsko zámecký areál opustilo v roce 1992, o dva roky později byl areál převeden do vlastnictví města. Starý pivovar byl v posledních letech využíván jako provizorní sklady.

Obnovou už několik let prochází i vlastní budova zámku, od loňska je v rekonstrukci také výstavní hrobka rodu Pallavicini severně od města.