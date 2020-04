Malé pivovary spoléhají na patrioty, sehnat PET lahve začíná být problém

„Se situací se vyrovnáváme velmi těžko, už pátý týden stojíme,“ říká Milan Houška, jednatel Pivovaru Kamenice nad Lipou.

„Orientovali jsme se převážně na sudová piva pro restaurace, lahvové pivo u nás dělá jen necelých deset procent,“ vysvětluje Houška, který provoz zřídil před třemi roky v bývalém kamenickém pivovaru. Letos plánoval vyrobit 22 tisíc hektolitrů.



Prodej z okna nebo rozvoz piva po blízkém okolí obvyklé prodeje nahradit nemůže, zavřená je i vlastní pivnice. „Je to boj o přežití. Tržby jsou tak na deseti až patnáct procentech toho, co jsme dříve prodávali,“ počítá spolumajitel pivovaru. Cenu piva snížil o čtvrtinu. Zastavil se export do Itálie i na Slovensko.

Pomoc státu v situaci zapříčiněné pandemií koronaviru považuje Milan Houška za nedostatečnou. Firma se sice přihlásila do programu Covid I a II, ale podle Houškových slov se ani nedozvěděli, proč jejich žádost byla nakonec vyřazena.

„Chceme jen pomoci s částí nákladů, které neseme a které jsme nezavinili,“ zmiňuje Milan Houška.

Naopak oceňuje spolupráci mezi malými pivovarníky. „Komunikujeme mezi sebou, děláme opatření, abychom to přežili,“ zmiňuje.

S propagací pomáhá iniciativa Zachraň pivo

Velkou odezvu získala během pár týdnů iniciativa Zachraň pivo. Za celorepublikovou kampaní stojí tým pivovaru ve středočeském Kytíně. A do jejich kampaně se podle webu zachranpivo.cz zapojilo i osmnáct minipivovarů z Vysočiny. Zjednodušeně řečeno, nechtějí nechat zkazit již uvařené pivo.

Oslovení pivovarníci z kraje si takovou propagaci pochvalují.



„Pochopitelně nám to pomáhá. Jsou fandové a vlastenci, kteří dají přednost místnímu produktu před tím z velkých pivovarů. Chtěl bych jim poděkovat, pomáhají nám udržet se na této úrovni,“ oceňuje Miloš Vostrý starší, šéf jihlavského minipivovaru Horác.

Podnikatel se zkušenostmi z Plzeňského Prazdroje a jihlavského Ježka označuje současnou situaci za bolestivou. „V březnu jsme udělali pouze jednu várku místo šesti plánovaných,“ bilancuje.

Horác nabídl zákazníkům i rozvoz domů. „Zájem se překlopil do PET lahví, to nyní dělá 90 procent. Jen deset procent se prodá v malých soudcích,“ popisuje Vostrý aktuální odbyt.

S cenami navařeného piva se ani v krizi dolů jít nedá

Do kampaně se zapojil rovněž žďárský pivovar Revolta, fungující od roku 2016. Nyní prodává pivo v PET lahvích v okénku kavárny naproti pivovaru ve dvoře Rezidence Veliš a nabízí také rozvoz po okolí.

„Jak hledám odbyt? Pomocí cílené kampaně na Facebooku,“ říká žďárský pivovarník David Dvořák.

Spoléhá i na vlnu patriotismu. „Jsou lidé, kteří nechtějí, aby pivovar skončil, protože jsou hrdí, že Šakalov (zlidovělé označení Žďáru nad Sázavou - pozn. red.) má svůj pivovar,“ glosuje Dvořák. „Ale stavují se i lidé, kteří třeba projíždějí městem a dozvěděli se o nás.“

Zhruba měsíc už nevaří a doufá, že takzvaně „vylít do kanálu“ bude muset co nejméně piva. Za pozitivum současného stavu považuje to, že se o jeho značce dozvěděli někteří další Žďáráci a že se pivo pořádně vyleží.

„Musím prodat to, co je navařené, a vyčkávat. Uvidíme, jak se lidé pohrnou po otevření do hospod,“ zůstává Dvořák opatrný.

S cenou piva dolů ani během krize nešel. „Nemůžu prodávat pod cenou. Všechno se prodražuje, energie mi nikdo neodpustí,“ poznamenává.

Kdo vaří, má problém sehnat petky, etikety i zátky

Zatímco mnohé minipivovary bojují doslova o přežití, překvapivě velký zájem zaznamenal Hejkal v Novém Městě na Moravě. Ten nyní v průměru prodá kolem 400 piv denně.



„Vnímáme podporu, lidé s pivovarem cítí sounáležitost. Nestačíme stáčet do PET lahví. Chodí nakupovat davy lidí, díky nim žijeme tak, jako by hospody byly otevřené,“ říká jednatel Tomáš Petr.

I novoměstský minipivovar, na který se před dvěma roky složila parta 17 kamarádů, se zapojil do iniciativy Zachraň pivo. „Už nejsme v pozici, abychom zachránili to, co máme uvařené. Plánujeme udělat pět várek,“ prozradil.

V krizi nabídl všem pivo za velkoobchodní ceny, domlouvají i rozvoz piva společně s jídlem.

Díky odezvě pivařů narazili na jiné problémy. „Například nám chybí etikety, nesedí nám víčka podle barev. Špatně se shánějí prázdné petky a také kvasnice. Všechny oslovené pivovary se divily, že jdeme znovu vařit,“ dodává Petr.

Že je problém sehnat plastové lahve, uznává také Miloš Vostrý. „Normálně jsme je měli nachystané do 48 hodin, nyní musíme deset dní čekat,“ poukazuje, že se odbyt překlopil do lahvového piva.

Vařit začíná už i Horác. „Čekali jsme na informaci o postupném uvolňování zákazů. Snad už se to nebude odkládat a vývoj pandemie bude příznivý,“ přeje si Vostrý.

Podle vládního harmonogramu by se měly zahrádky otevřít 25. května, restaurace o dva týdny později.