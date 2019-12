Učitelka se dala na pečení perníčků a dnes má svoji vlastní značku

13:20

Vůni perníku má Petra Kovaříková z Českých Milov na Novoměstsku spojenou s dětstvím. Není proto divu, že když se před čtyřmi lety narodil její první syn, nostalgie z dětských let se vrátila naplno. Původní profesí učitelka češtiny, angličtiny a výtvarné výchovy zabořila ruce do těsta a vrhla se do výroby perníčků.