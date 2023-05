Cesta do školy není bezpečná, chybí přechod i hřiště, píší rodiče v petici

„Ve škole se toho v posledních letech udělalo hodně. Ale na její okolí se soustavně zapomíná. V žalostném stavu jsou mnohé chodníky, chybí přechody pro chodce, děti ke škole přicházejí po panelové cestě, která vlastně ani cestou není. Byť se o tom mnoho let mluví, škola nemá žádné venkovní hřiště,“ namítá Milan Šedý, autor petice a předseda Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Nuselská.

Petice několik týdnů kolovala mezi rodiči, visí i na webových stránkách školy. Podepsat ji bylo možné i elektronicky. Autoři petice nakonec podpisů shromáždili téměř sedm stovek. V porovnání s dalšími peticemi, jež na brodský městský úřad čas od času doputují, je to poměrně vysoké číslo.

Radní už se požadavky rodičů zabývali. Zadali odboru rozvoje města za úkol vypracovat možnosti řešení všech problémů. Návrhy by chtěli mít do konce května.

„Technicky je to všechno poměrně snadno řešitelné. Stačilo by uvolnit patřičné množství peněz. To ale tak jednoduché a rychlé nebude,“ pousmál se vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš. Jeho odbor prozatím hledá ve spolupráci s dopravními experty případné změny v dopravním řešení lokality.

Panelová cesta je určena pro vozy hasičů

Základní škola Nuselská se nachází v okrajové části Brodu poblíž velkého sídliště Výšina. Přístupná je prakticky jen z jedné strany, a to Reynkovou ulicí po odbočení z Chotěbořské naproti Výzkumnému ústavu bramborářskému.

Ulice je to však úzká, navíc se v ní podélně parkuje. Protijedoucí auta se jen stěží vyhýbají. V její zadní části u školy chybí chodník. Není v ní žádný přechod pro chodce. Potřeba by byl hlavně od sídliště Výšina, kudy chodí největší proud dětí. Rodiče, kteří vozí děti ráno autem, manévrují mezi zástupy školáků a otáčejí se.

„Dochází k nebezpečným kolizím vozidel a přicházejících dětí. Na rozdíl od ostatních škol není u ZŠ Nuselská v době největšího provozu přítomna ani hlídka městské policie,“ upozorňuje Šedý.

V petici ale zmiňuje i další nedostatky základní školy. Rodičům se nelíbí rozbité chodníky v lokalitě ani stará panelová cesta od sídliště ke škole. „Ta je tam už od výstavby školy v osmdesátých letech. Nikdo ji dosud neodstranil,“ podotýká místostarosta Vladimír Slávka.

Podle Beneše ji ale nikdo odstranit nemůže. „Musí ke škole zůstat. Je to přístupová cesta pro hasičskou techniku v případě požáru,“ vysvětluje. Jak ale dodal, v případě zafinancování je možné ji vyměnit za jinou a mnohem příjemnější zpevněnou cestu.

Kvůli stavu areálu je popelkou, tvrdí rodiče

Nedostatky základní školy vnímají rodiče o to citlivěji, že se v posledních letech z Nuselské stala jedna z nejoblíbenějších brodských škol, která nabízí i mnoho věcí navíc. Při letošních zápisech na ni bylo přijato sedmapadesát dětí, otevře tři první třídy. Kromě toho v ní sídlí soukromá základní umělecká škola, veřejnost dochází i na program do nového přírodovědného centra a planetária umístěného na střeše školy.

„ZŠ Nuselská je z hlediska stavu školního areálu mezi brodskými školami skutečnou popelkou. Přitom dosáhla zbudování přírodovědného centra a planetária, které využívají děti i dospělí z celého regionu. Stav příchodových cest a neutěšený areál je v ostrém kontrastu s vybavením nových prostor, což není pro školu a jejího zřizovatele právě dobrá vizitka,“ zdůrazňují rodiče v petici.

„Třešničkou na dortu“ pak je dlouhodobá absence venkovního hřiště. Nad školou je pouze zatravněný plácek se dvěma brankami. O nutnosti vybudování sportoviště, které by bylo hodno nejen hodin tělocviku, se hovoří roky.

„Už dlouho máme připraven projekt. Stále ale čekáme na vhodný dotační titul, který by nám pomohl s financováním. Počítáme, že právě na oné zelené ploše by moderní hřiště vyrostlo,“ vzkázal Vladimír Slávka. Kdy by se tak mohlo stát, ale není schopen nikdo odhadovat.