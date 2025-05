Rušná tepna z Pelhřimova na Tábor bude lepší. ŘSD plánuje úpravy za miliardy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá výstavbu obchvatů Lejčkova, Kladrub ještě na jihu Čech a dále Čížkova a Starého Pelhřimova na Vysočině. „Přípravy na stavbu začaly už před dvěma roky, geologové tu dělali vrty a zkoumali podloží v okolí obce. Samozřejmě obchvat nám uleví. I když průtah prochází jenom malou částí obce, doprava je tu velice intenzivní,“ konstatoval Petr Hrdlička, starosta malého Čížkova, kde žije 150 lidí.

Stejně jako pro Čížkov, tak i pro Starý Pelhřimov, osadu na okraji, je denní nápor 11,5 tisíce motorových vozidel ve všedních dnech ochromující. Přestože zde policisté často kontrolují dodržování rychlosti, mnoho řidičů ji překračuje, protože k tomu hlavně při jízdě od Pelhřimova svádí předcházející dlouhý úsek široké a víceméně přímé silnice pelhřimovského obchvatu.

Kolem Pelhřimova

V přípravě je z vyjmenovaných akcí nejdál obchvat Starého Pelhřimova na Vysočině. Příští rok by mohla začít stavba a hotovo bude v roce 2028.

Obchvat Starého Pelhřimova se bude dělat současně s pět kilometrů dlouhým obchvatem celého Pelhřimova. Celá stavba by měla stát půldruhé miliardy korun. Výběrové řízení na dodavatele bylo vypsáno letos 28. března, nabídky mohou firmy předkládat do 4. června.

Obchvat Čížkova bude měřit půldruhého kilometru a stát bude asi 460 milionů korun. Stavba by měla být zahájena v roce 2031 a nová silnice uvedena do provozu v roce 2033. Lejčkov a Kladruby na Táborsku navazují na Chýnov ve směru na Vysočinu. Díky přeložkám zmizí například podjezd pod železnicí, který je v ostré zatáčce před Chýnovem a v minulosti se zde stalo několik nehod včetně tragických.

Z obcí v některých případech zmizí až patnáct tisíc aut denně včetně dvou a půl tisíce kamionů.

Dražice, Všechov, Drhovice, Kladruby a Lejčkov. To jsou obce na Táborsku, kudy denně proudí tisíce kamionů a osobních aut. Jedou tudy většinou na dálnici D3 nebo na Vysočinu na D1. Všechny se dočkají obchvatu a provoz bude plynulejší. U Dražic, Všechova a Drhovic nedaleko Tábora ve směru na Plzeň se má přeložka začít stavět v roce 2031.

„Čekáme dlouho“

Obchvat dlouhý 7,3 kilometru se vyhne nejdřív severně prvním dvěma vesnicím, před Drhovicemi pak mine současnou komunikaci a povede jižně. Tato stavba má stát 2,5 miliardy bez daně. Novou přeložku by řidiči mohli využívat od roku 2034.

„Čím dříve, tím lépe. Na tuto stavbu čekáme opravdu dlouho. Trasa byla naplánovaná už v roce 2002. Naší obcí vede současná silnice skoro dva kilometry, stoupá a klesá, navíc i přes přechod, kudy chodí děti do školy. Takže po celou dobu z naší strany činíme kroky, které jen uspíší vybudování obchvatu,“ popsal Lubomír Smažík, starosta Dražic.

Jeho slova potvrzuje také ŘSD. „Současná trasa má na řadě míst nevyhovující parametry, což ovlivňuje život v obcích a také bezpečnost a plynulost provozu,“ uvedl Adam Koloušek, mluvčí ŘSD.

Přes vojenský prostor ne

Na nové přeložce budou mimo jiné i předjížděcí pruhy, protože důležitou spojnici mezi Pískem a Táborem využívá z velké části nákladní doprava.

Nejzásadnější částí plánované stavby bude právě obchvat Dražic, které mají přes 800 obyvatel. „Shodli jsme se na tom i se starosty z Táborska. Kdysi byla ve hře i jiná varianta, která však vedla přes armádní areál, do něhož není možné zasáhnout. Proto jen potvrzujeme, že jako kraj budeme trvat na tom, aby v zásadách územního rozvoje zůstala nyní navrhovaná alternativa a ŘSD pokračovalo v přípravě,“uvedl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje.

Pavel Rothbauer, starosta Dolních Hořic, pod něž spadají výše zmíněný Lejčkov i Kladruby, již dříve zmínil, že už včera bylo s těmito stavbami pozdě. „Pro naše obyvatele i pro řidiče budou mít obchvaty velmi pozitivní přínos. Zvýší se bezpečnost i plynulost provozu. Jezdí tudy obrovské množství kamionů,“ upozornil.

Stejně jako starosta Smažík, také Rothbauer doufá, že přípravu silnic nebudou příliš brzdit odvolání či protesty. „Čím dřív se je podaří postavit, tím lépe. Dříve jsme doufali, že by se to mohlo povést už v době budování obchvatu Chýnova, ale to se nestalo,“ uvedl Rothbauer.

Chýnovští mají obchvat od podzimu roku 2022.