Zelená oáza klidu, ráj pro děti. Pelhřimov v Děkanské zahradě obnoví svůj klenot

Letos tam po letech odkladů odstartuje její rozsáhlá obnova za desítky milionů korun. Město již zahájilo přípravy na revitalizaci – v minulém týdnu park, který propojuje historické centrum s nedalekým sídlištěm, prořídl při kácení vybraných dřevin. Zahrada byla kvůli tomu na několik dní uzavřena.

„Odstraněny byly ale pouze stromy ve špatném stavu, nestabilní nebo dožívající, přičemž byl kladen důraz na zachování zdravých kusů. I když to teď může vypadat, že je park prosvětlený poměrně dost, tak výrazné nebo něčím zajímavé stromy zůstaly na místě a budou dál jednou z dominant Děkanské zahrady,“ popsala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Těmto dřevinám bude uzpůsobena i síť pěšin.

Zeleň, jež redukci nakonec podlehla, byla vybrána na základě předchozího dendrologického posouzení. „Při něm odborníci zjistili poměrně dost jehličnanů, jejichž zdravotní stav už nebyl vyhovující; některé byly částečně i s kůrovcem. Takže k jejich pokácení by muselo dojít, i kdybychom letos nepřistoupili k rekonstrukci parku,“ vysvětlil místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.

K proměně zelené oázy poblíž centra mělo dojít již před několika lety, investici ale radnice opakovaně odložila. Důvodem bylo jednak hledání financování, ale také postupné „bobtnání“ záměru.

„Přibylo třeba dětské hřiště, pak další projekt – na přivaděč vody ke kašně, a potom ještě další, pro změnu na toalety. To vše záměr vždy o něco odsunulo. O to radši ale jsme, že letos se konečně začne,“ vyjádřil se Jaroš s tím, že náklady se dnes pohybují kolem 50 milionů korun. Město ale bylo úspěšné s žádostí o dotaci, bez níž by dle místostarosty obnovu jen těžko zvládlo. Příspěvek nakonec pokryje zhruba 36 milionů korun.

Start v polovině roku

Začalo se již zmíněným kácením, nyní je ale park opět otevřený a omezení znovu nastanou až při samotných úpravách. Ty by dle vedení města mohly začít přibližně v polovině roku. „Aktuálně jsme před vypsáním výběrového řízení na firmu, která se do revitalizace pustí,“ upřesnil Jaroš s tím, že obnova začne ve spodní části zahrady, horní úsek pak přijde na řadu zřejmě až v další etapě prací v příštím roce.

A jaké hlavní změny takzvanou „děkanku“ čekají?

Park například přijde o betonovou dlažbu, která bude nahrazena kamenným dlážděním. Terén získá kaskádovitou podobu, která bude doplněna sítí cest a také novou výsadbou. Zeleně by mělo být navíc ve výsledku více než dosud. Vysazeno bude například 35 nových stromů, přibudou i keře, trvalky nebo plochy parkového trávníku.

Dodavatel osadí i nový mobiliář, včetně posezení, přibudou veřejné toalety, nové osvětlení a rodiny s dětmi budou moci využít také dětské hřiště. Vznikne tak zelený prostor pro odpočinek i trávení volného času.

29. ledna 2024

Jednou z dominant Děkanské zahrady bude historická, zhruba tři staletí stará kašna, pocházející z Růžové ulice. „Práce s vodou je velkým tématem a využita je každá kapka, aby provoz zahrady nemusel být dotován z veřejného vodovodního systému,“ objasnili autoři studie z krajinářského Atelieru Za Mák. Napájení kašny bude proto řešeno přívodem ze Strachujovských rybníků, nikoliv pitnou vodou z běžného řadu.

Naproti tomu žádná změna nečeká voliéru s exotickým ptactvem, která je v zahradě oblíbenou atrakcí především u dětí, nebo domek s památníkem Františka Bernarda Vaňka, českého vlastence, kněze a spisovatele, jehož jméno je s Děkanskou zahradou i samotným městem úzce spjato. Právě v zahradním domku pelhřimovský děkan a rád pobýval a tvořil.

Ostatně celý park vznikl přeměnou původně soukromé Vaňkovy zahrady z počátku minulého století, k níž se pak připojilo několik dalších parcel. „Tato roztříštěnost byla v průběhu let dále prohlubována. Hlavním úkolem tak bylo najít vhodné řešení, jak celý areál na pomezí historického centra a obytných čtvrtí sjednotit,“ přiblížili autoři studie.

Mezi centrem a sídlištěm

Dle vedení města bylo loni prvním krokem k proměně území vymístění kontroverzního minigolfu, který zaujímal poměrně velkou část plochy. „Což nešlo úplně snadno, protože byl s místem léta spojený a pro řadu lidí to bylo ožehavé téma,“ vzpomněl Jaroš.

Průchod z centra do sídliště by ale podle něj měl odpovídat blízkosti historického jádra. A tam letité hřiště pro minigolf nespadá. „Nyní ten prostor bude sloužit široké veřejnosti, nejen pár hráčům,“ řekl místostarosta s tím, že moderní minigolfové hřiště mají dnes zájemci k dispozici ve sportovním areálu.

Vedení města také věří, že kromě relaxace budou obyvatelé využívat Děkanskou zahradu i jako trasu z centra do obytné čtvrti. „Doufám, že lidé opustí Hrnčířskou uličku. Ta je částečně průjezdná, ale zároveň i dost úzká, takže to střetávání chodců a motoristů tam není ideální. Cesta parkem bude mnohem vhodnější,“ dodal Jaroš.