Macholán stojí v čele PBS Velká Bíteš od roku 2003. „Pod jeho vedením firma dlouhodobě roste, výrazně posílila svou pozici v obranném a leteckém průmyslu a systematicky investuje do rozvoje výrobních kapacit, moderních technologií, výzkumu a vývoje,“ shrnula Monika Hrubalová, mluvčí skupiny PBS Group, kam spadá i bítešská společnost.
Loni šla do rozvoje výrobního závodu takřka miliarda korun. Firma měla také rekordní hospodářské výsledky - v roce 2024 poprvé v historii překročila hranici tržeb dvě miliardy korun a v minulém roce to bylo dokonce 2,7 miliardy.
„Ocenění si velmi vážím a beru ho především jako ocenění práce celého týmu PBS. Dlouhodobě se nám daří firmu rozvíjet a dosahovat stabilních výsledků díky nasazení našich zaměstnanců, kterým bych chtěl upřímně poděkovat,“ řekl ředitel.
Macholán vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně. Do PBS Velká Bíteš nastoupil roku 1993 jako obchodní referent divize letecké techniky a postupně se vypracoval až na post generálního ředitele a předsedy představenstva.
Společnost PBS je renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky sídlící ve Velké Bíteši. Je součástí PBS Group. Holding se dlouhodobě angažuje ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, ale i v civilním letectví.