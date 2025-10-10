Nedostatek volných ploch, kam lze odstavit vůz, řeší dnes lidé v oblasti zvané Přednádraží všelijak.
„Podle měření, které jsme si nechali udělat, tam v určité časy skutečně parkuje více aut, než umožňují celkové kapacity této lokality. Tedy nelegálně, načerno, v místech, kde to omezuje rozhled do křižovatky nebo komplikuje průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Kdo tohle sídliště zná, tak určitě ví, že některými úseky by hasičská cisterna mnohdy prostě neprojela,“ nastínil situaci žďárský starosta Martin Mrkos. Doplnil také, že výjimkou nebývá ani stání aut na zeleni.
Podle studie, již si radnice nechala v roce 2023 zpracovat od dopravního experta Petra Horského, disponuje oblast Přednádraží více než devíti stovkami parkovacích míst. Přes den se obsazenost blíží zpravidla 90 procentům, v noci pak přesahuje i 110 procent.
Na vině však nejsou rozhodně pouze místní. Rozlehlé sídliště se totiž nachází v těsném sousedství vlakového i autobusového nádraží, takže se často stává útočištěm pro cestující, kteří odstaví svůj vůz u nádraží, a dál už pokračují vlakem za prací – například do Prahy či do Brna. K dispozici sice mají asi necelé tři desítky míst v režimu P+R a další, o něco menší parkoviště podél hlavního tahu Chelčického ulice; obě ale bývají zpravidla plná. Řešením je pak zanechání auta právě uvnitř sídliště.
Obyvatelé často stojí několik ulic od domu
„Bohužel někteří lidé tady zaparkují i na několik dní, klidně od pondělí až do pátku. Přes pracovní týden jsou mimo a nám tu jejich auto blokuje místo,“ postěžovala si mladá žena, která bydlí přímo v ulici Chelčického. Ta je k nádraží nejblíže, proto se stává cílem motoristů nejčastěji.
Obyvatelka doplnila, že v rodině mají auta dvě, jedno ale parkují v garáži asi půl kilometru od domu a využívají ho jen nárazově. I s hledáním místa pro jeden vůz je to totiž v sídlišti problém.
|
Žďár odkládá zřízení parkovacích zón. Je to předvolební tah, namítá opozice
„Pokud se manžel zdrží v práci a přijede třeba až kolem osmé večer, objíždí někdy dlouho celé okolí, než najde volné místo. Často musí stát i několik ulic od domu,“ podotkla žena. Jiní lidé řeší toto dilema právě stáním v křižovatkách či v místech s úzkým profilem, což vytváří již zmíněné rizikové situace.
Právě zvýšení bezpečnosti – pro řidiče, chodce i cyklisty, lepší plynulost provozu i „zlegalizování“ řady parkovacích míst mají přinést dopravní změny, jejichž zavádění má město v plánu již na příští rok. Motoristé budou mimo jiné muset dát ve vnitřní části čtvrti, tedy vyjma hlavních tahů, nohu z plynu. Jezdit se tam totiž bude nejvýš třicet kilometrů za hodinu.
Úpravami a jednosměrkami přibude sto stání
„Zavedením nových opatření se jenom na parkoviště v Přednádraží podaří zlegalizovat přibližně stovku stání. Třicítka totiž umožní vyznačit více parkovacích míst – a někde i blíže ke křižovatce než doposud. Další parkovací místa vzniknou také díky zavedení jednosměrek,“ vysvětlila přínos mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Nového úseku s jednosměrným provozem se šoféři dočkají v ulici Haškova ve směru od Nádražní. Na něj naváže hned další v ulici Chelčického, a to ve směru ke kruhovému objezdu u Kauflandu. „Ulice ale budou jednosměrné pouze pro auta, cyklisté budou jezdit dál oběma směry,“ zmínila Sobolová.
|
Cílem Žďáru je dostatek stání pro auta. Kolik to bude stát, však místní nevědí
Především však budou všechna stání fyzicky vytyčena prostřednictvím vodorovného dopravního značení. K jeho malování má dojít po nutných opravách ulic – hned, jak to příští rok dovolí počasí.
„Potom už bude jasně patrné, kdo stojí správně, a kdo ne. Bude to přehlednější a snazší jak pro řidiče, tak i pro nás při kontrolách,“ konstatoval vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc, jenž se na podobě dopravních opatření v uvedené čtvrti rovněž podílel.
Na besedu přišli lidé s konkrétními podněty
Projekt pro Přednádraží už město přiblížilo místním při nedávném veřejném setkání. Schůzku hodnotí vedení Žďáru jako přínosnou. „Lidé přišli s velmi konkrétními poznatky a tipy k jednotlivým místům. Týkaly se třeba svozu odpadu, rozkreslení čar pro vozidla, špatných rozhledových úhlů nebo pohybu chodců,“ vyjmenoval Mrkos.
Po zavedení série změn v okolí nádraží mají postupně následovat ještě další žďárská sídliště a čtvrti – u průmyslové školy, Libušín a také širší centrum města. Vždy ale půjde o úpravy v nitru zástavby, nikoliv o změny na hlavních tazích.
„Postupně budeme v průběhu podzimu a zimy zvát obyvatele na setkání k opatřením v jednotlivých lokalitách, stejně jako tomu bylo právě i v případě Přednádraží,“ dodala mluvčí radnice.