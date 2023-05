Parkování pod střechou se řidiči vyhýbají, radnice proto nabízí pronájem

Dvoupodlažní parkovací dům se stavěl současně s knihovnou. Otevřen byl na počátku roku 2021. Nabízí přibližně devadesát míst. Je to jedna z mála možností, kde lze pohodlně nechat automobil při návštěvě centra. Na náměstí je to pět minut chůze.

Jenže od samého počátku tu řidiči parkují neradi. Ve vrchním otevřeném patře motoristé auta ještě nechávají, ale zajíždět do spodního patra se jim nechce. „Spodní kryté podlaží bývá nejvýše poloprázdné,“ potvrzuje místostarostka Marie Rothbauerová.

Tento optický vjem nedávno potvrdila i čísla. „Za loňský rok se zde na parkovném vybralo jen 24 tisíc korun,“ sdělila místostarostka. V parkovacím domě se platí za každou hodinu deset korun, ale až od třetí hodiny. První dvě hodiny stání jsou zdarma.

Složitější vjezd

Vedení města si malý zájem o využívání spodního krytého patra spojuje se složitějším vjezdem. Dovnitř se řidiči dostanou až ve spodní části odbočky k záchytnému parkovišti. Uvnitř pak musejí více manévrovat mezi podpěrami a přesně najet k automatické závoře.

„Pokud je volno, také raději zaparkuji nahoře. Přijde mi to příjemnější a komfortnější. Spodní podlaží připomíná spíše garáže,“ podotkla Rothbauerová.

Vedení města proto tuto myšlenku rozpracovalo a jako ke garážím začíná ke spodnímu patru parkovacího domu přistupovat. Vyhlásilo veřejnou soutěž na pronájem stání. Nabízí jich celkem 37, zbylá jsou už od počátku vyhrazená pro knihovnu. Zájemci konkrétní parkovací místo získají zatím na rok a půl.

Smlouva bude platit od počátku července do konce roku 2024. Aby uspěli, musí nabídnout adekvátní nájem. Minimální sazba byla nastavena na 500 korun za parkovací stání na měsíc. Pokud počet zájemců převýší nabídku, rozhodne vyšší nabízená cena.

„Po pravdě, nemyslím si, že se okamžitě podaří pronajmout všechna stání. Budeme rádi za polovinu. Zbylá budou fungovat dál v režimu veřejného parkoviště,“ konstatovala Rothbauerová s tím, že by patro v ideálním případě sloužilo stejně jako u parkovacího domu v Husově ulici.

Do soutěže se zájemci mohou hlásit do konce května. Musí přitom splnit několik podmínek. Například musí být občany České republiky nebo si na jméno jedné fyzické či právnické osoby pronajmout jen jedno místo. Dovnitř pak není povolen vjezd vozům na plynový pohon či vyšším než 2,2 metru.

Dvě stovky míst

Právě na využívání těchto nových ploch u krajské knihovny vedení města v posledních dvou letech spoléhalo. Během té doby v lokalitě vzniklo více než 200 parkovacích míst. Po dlouhou dobu však zůstávala zcela prázdná.

„Je to o návycích řidičů. Musíme jim dát chvilku čas, než si na nové parkoviště zvyknou a změní své zažité chování. Žádnou velkou informační kampaň nechystáme,“ vysvětloval několik týdnů po otevření parkovišť vedoucí odboru dopravy Martin Stehno.

Jeho slova se časem potvrdila. Před tím obvykle prázdné záchytné parkoviště pod knihovnou se 126 místy se začalo víc a víc zaplňovat. Nyní bývá během pracovního dne pravidelně téměř obsazené. Pomohlo tomu i nové nastavení ceníků na městských parkovištích.

„Poplatek na záchytném parkovišti je uzpůsoben dojíždějícím za prací, kteří tu auto nechají stát celý den za výhodných podmínek. Platí se v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin. Sazba činí dvě koruny za hodinu, celodenní stání tedy vyjde na dvacet korun,“ prozradil už dříve místostarosta města Libor Honzárek. Současná snaha vedení města najít dlouhodobější nájemce pro stání ve spodním patře parkovacího domu je prvním pokusem, jak zájem o tuto lokalitu oživit a zvýšit. Pokud to nebude fungovat, nebude složité vrátit systém zpět.

Nejlepší by podle místostarostů bylo, pokud by o pronájem stání měli zájem obyvatelé okolních bytovek. Jejich auta by pak mohla uvolnit zaplněné ulice. Případně by si místa mohli zamluvit podnikatelé, kteří mají v dostupné vzdálenosti provozovny. V obou případech by však řidiči za pět set korun měsíčně museli k cíli desítky až stovky metrů pěšky.