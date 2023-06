Království modrých čar. Revoluce v parkování v Jihlavě dělí i spolustraníky

Mezi jihlavským primátorem Petrem Ryškou z ODS a jeho stranickým kolegou a šéfem okresní hospodářské komory Jaroslavem Huňáčkem - a také městským radním - došlo na téma nového systému parkování k ostré výměně názorů.

Huňáček je sice příznivcem změny, ale kritizuje její realizaci. Podle něj v novém parkovacím systému v centru s mnohde úzkými středověkými uličkami výrazně ubylo parkovacích míst. Ryška tvrdí opak. Míst prý přibylo.

Vlivný radní Huňáček podle primátora uvádí nepravdivé informace. „Nebudu ale komentovat stranického kolegu. Kdybych měl uvádět všechno na pravou míru, co tady řekne někdo ze zastupitelů, nedělal bych nic jiného, nechte mě pracovat,“ řekl primátor.

Huňáček mluví za ty, kterých se změny dotýkají nejvíce. Žije v centru, kde má i sídlo své firmy. „Je mi vyčítáno, že nejsem loajální k systému. Jsem loajální, jinak bych pro novou parkovací vyhlášku nehlasoval. Změna je nutná. Ale u nás v ulicích Kosmákova, Židovská a Mrštíkova prokazatelně touto novou úpravou ubylo šestnáct nekonfliktních parkovacích míst, která tam byla ze zvykového práva. Vedení města tvrdí, že jich naopak přibylo, což není pravda,“ tvrdí Huňáček.

Platí si místo, ale zaparkovat není kde

Z titulu své funkce v hospodářské komoře je prý denně bombardován desítkami stížností od živnostníků a obyvatel z dotčeného centra Jihlavy, kteří tvrdí, že po úpravě nemají kde zaparkovat, i když si místo platí. „Před prázdninami si uděláme schůzku s vedením města. Do té doby musíme zjistit, kolik stížností je takzvaně ostrých, oprávněných,“ řekl Huňáček.

Co se stalo? Vedení města si předsevzalo, že omezí počet parkujících aut v centru, a to tím, že do parkování vnese nový systém. Parkovat už je nyní možné jen za poplatek zpravidla na modře vyznačených místech.

Nyní by se tedy nemělo stát, že řidiči zaparkují zadarmo a na jiném místě než na vymezené ploše. Radnice argumentuje, že oficiálních parkovacích míst neubylo - naopak, prý jich přibylo.

Primátor Ryška dokonce na tiskové konferenci ukázal tabulky, podle nichž například v jihozápadním kvadrantu starého města, tedy jižně od ulice Matky Boží a západně od Masarykova náměstí a Znojemské ulice, se počet oficiálních „správných“ parkovacích stání po vyznačení všech plánovaných modrých čar zvětší ze 173 na 188.

Od září se systém ještě rozšíří

Nelze to podložit tvrdými daty, ale podstata problému tkví v tom, že lidé, kteří dosud byli zvyklí na ulicích někde parkovat takzvaně nadivoko, mimo systém, nyní reálně nemají kde stát, a tak parkují v ulicích dál od centra, kde dosud nový přísný parkovací režim neplatí - třeba u městského nádraží a v okolních ulicích. Ale i to mohou jen dočasně.

Zatímco nyní platí nový systém v pěti zónách centra města, tedy v oblasti přibližně vymezené historickými hradbami plus oblasti Křižíkova, U Pivovaru, Tyršova a Havlíčkova jih, od září začne být systém rozšiřován až k městskému nádraží a na okolí ulice Úvoz.

Stěží lze nyní nový systém objektivně hodnotit. „Máme negativní i pozitivní reakce od obyvatel i živnostníků. Někteří říkají, že jsou rádi, že se jim nyní uvolnila místa na parkování a že jsme dokázali vyhnat ty, kteří zde parkují nadivoko,“ tvrdí Ryška.

Od kritiků opakovaně zaznívá podobný motiv: město omezilo množství reálných parkovacích míst, ale nenabídlo za ně náhradu. „Auta z města nezmizí, jen se přemístí jinam. Argument, že ročně ve městě přibývá 600 automobilů, je jalový, protože Jihlava se rozrůstá a vznikají celé nové čtvrti. Je samozřejmě logické, že zde přibývá aut, ale ta neparkují v rezidenčních zónách v centru,“ uvedl Huňáček.

Místo v parkovacím domě vyjde dráž než auto

Dopady nové parkovací koncepce bude magistrát vyhodnocovat a podle Ryšky plánuje i zřízení nových parkovišť. „Ano, je tady určitý deficit parkovacích kapacit. Počítáme s vybudováním dalších parkovišť, uvažujeme o sdílení parkovišť u obchodních domů,“ řekl primátor.

Právě parkoviště u obchodních domů jsou aktuálně jedinou možností: větší kapacitu nabízí City Park, Tesco, nákupní zóny u ulice Romana Havelky či dál od centra obchodní centrum Aventin.

Jako bumerang se vrací téma vybudování parkovacích domů, o kterých se v Jihlavě bezvýsledně diskutuje už dvacet let. Jenže ty zrovna nyní vůbec nejsou reálně v zaměřovači užšího vedení města. „Parkovací domy mají nároky 500 až 800 tisíc korun na jedno místo, takže to vyjde dráž než to auto, co si lidé pořizují,“ podotkl Ryška.

Huňáček naproti tomu soudí, že parkovací domy jsou jedinou možností. Dosavadní pokusy ale ztroskotaly. Jednou z iniciativ byly plány na parkovací dům v proluce mezi ulicemi Mrštíkova, Palackého a Židovská u Masarykova náměstí. Tam jej nepovolilo ministerstvo kultury. Další nápad měl podnikatel, který chtěl postavit parkovací dům pod parkovištěm Billy na třídě Legionářů. Nedohodl se však s vedením města na cenové politice.

Změna obyvatelům centra situaci zhoršila

Zkrachoval i záměr na jiné zařízení na zelené ploše naproti bráně Matky Boží za Hradební ulicí. „Jiná cesta ale není a bude v tom muset být silně angažováno město a jít do toho natvrdo. Přežitkem jsou také pěší zóny ve vybydlených a živnostníky opuštěných částech ulic Matky Boží a Palackého,“ míní Huňáček.

„Když chci dělat revoluci v parkování, musím dát lidem alternativu a nabídnout parkoviště někde jinde, a ne že lidem vezmu místa a poraďte si. Teď, když přijedu z práce, a přestože si parkování platím, tak třeba půl hodiny jezdím po ulicích a hledám, kde zaparkovat, protože je všechno plné,“ zlobí se Michal Kouba, který v centru žije celý život.

Změna podle něj zhoršila situaci pro rezidenty, kterým město naopak slibovalo zlepšení. „Tím, že na rezidentská místa město umístilo parkovací automaty, a tím dalo možnost parkovat komukoliv, kdo si to připlatí i bez trvalého bydliště v místě, je situace u nás o dost horší. Lidé stejně ze zoufalství parkují i tam, kde se vejdou a kde byli zvyklí, typicky v ulicích Kosmákova či Mrštíkova,“ zdůraznil.

Podle něj má změna i nečekané důsledky pro ekologii. „Rezidenti projezdí auty mnohem víc času při hledání míst. Problém nezmizel, jen se přesunul jinam. Lidi teď, když nenajdou místo, parkují třeba dál od centra, na sídlištích a jinde, kde ještě modré zóny nejsou, tudíž jsou zase naštvaní obyvatelé těch sídlišť,“ dodal Kouba.

Zákazníci se v centru bojí pokut

Pokud město jinou možnost parkování obyvatelům a podnikatelům nenabídne, tak podle Huňáčka bude důsledkem nové parkovací koncepce další zrychlení vylidňování centra města. „Vím o živnostnících, kteří centrum z toho důvodu již opouštějí,“ řekl radní.

„Zákazníci říkají, že nevědí, kde zaparkovat. Že se k nám těžko dostávají a bojí se, aby nedostali pokutu. Takže určitě si lidé rozmyslí, zda pojedou do centra nakoupit. Město by mělo nechat alespoň půl hodiny zdarma na nákup či vyřízení věcí v centru,“ míní živnostnice Jitka Paculová, jež má v centru provozovnu už tři desetiletí.

Zajímavým aspektem jsou modré čáry vymezující oficiální parkovací stání. Huňáček kritizuje, že je cestáři nechali namalovat i do okolí kostela sv. Jakuba Většího, jediné národní kulturní památky ve městě. „To mi vadí opravdu principiálně,“ vypálil Huňáček.

Památkáři nemají o jednání písemný záznam

Nejužší vedení města tvrdí, že modré čáry projednalo s památkáři. „Všechno bylo s nimi předem konzultováno,“ zmínil Ryška.

Pokud je to ale pravda, tak patrně jen zčásti. Podle ředitele Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči Libora Karáska o žádném takovém jednání s NPÚ neexistuje písemný záznam.

„Podle našich dokladů se NPÚ k návrhu vodorovného značení písemně nevyjadřoval. Z našeho pohledu by bylo vhodnější, pokud by zóny byly vyznačeny pouze svislým dopravním značením nebo alespoň bílou barvou, a ne v souvislých pruzích,“ vyjádřil se Karásek.

Mezi pozitivy nového systému parkování je podle primátora snížení počtu dopravních značek, kterých ubylo celkem sedmdesát.

Nyní správné parkování kontrolují městští strážníci. Od podzimu už by tak měla činit automatická kamerová čidla speciálního vozidla.