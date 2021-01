Brod vyhlásil soutěž na stavbu a provozování soukromého parkovacího domu

Stavbou parkovacího domu v severní části města chce Brod řešit kritický nedostatek parkovacích míst na sídlišti Výšina. Mezi panelovými domy a bytovkami stavěnými od sedmdesátých do devadesátých let minulého století je pro vozidla jen málo prostoru. Tehdy nikdo s takových rozmachem automobilismu nepočítal.



Auta tudíž na Výšině stojí všude možně. Obyvatelé je nechávají na chodnících, v křižovatkách i na travnatých plochách. Problém projet úzkými uličkami plnými aut mají sanity, hasiči i třeba popeláři. Mnozí další lidé musí parkovat ve vzdálenějších částech města.

Vedení radnice už roky slibuje, že s parkováním na Výšině něco udělá. Zatím se tak ale nestalo. Už dříve v minulosti vznikl nápad postavit na místě asfaltové plochy u kotelny patrový parkovací dům. Jenže kvůli vysokým nákladům byl záměr na dlouho uložen k ledu.

Až loni radnice projekt opět vzkřísila. Jelikož však nastala covidová krize, městu se snížily příjmy a musí více než kdy jindy šetřit, investiční záměr poupravila.

Spolupráce obecního a soukromého sektoru

Parkovací dům by mohla za své peníze postavit soukromá firma, která by se následně i dalších padesát let starala o jeho provoz a které by po tuto dobu šla i většina zisku.

Právě soutěž cílící na zájemce, jenž by do takového projektu šel, na přelomu roku radnice vyhlásila. „Předem jsme nezjišťovali případný zájem, nedělali jsme si žádnou analýzu. V podstatě to byl takový náhlý nápad na spolupráci obecního a soukromého sektoru. Uvidíme, co z toho vzejde,“ říká místostarosta Libor Honzárek.

Jeho slova jen potvrzují, že si vedení města vůbec není jisto úspěšným výsledkem. Firmy, které by měly o takovou dlouhodobou zakázku zájem, by se měly na městském úřadě hlásit nejpozději do konce března.

„Ohledně termínu jsem trochu skeptický. Na to, co všechno zájemce musí obstarat, je krátký. Nejspíš ho budeme muset prolongovat,“ poznamenal Josef Jukl, vedoucí ekonomického odboru, tedy toho, jenž soutěž připravil a má ji na starosti.

Soutěž nemá jasná kritéria, rozhodnou zastupitelé

Soutěž není vedena jako klasická veřejná zakázka. Na rozdíl od klasických výběrových řízení na dodavatele staveb hrazených z prostředků měst a obcí se řídí občanským zákoníkem. I když uchazeči budou muset splnit několik podmínek, nemá soutěž klasická kritéria. Z případných nabídek si vyberou zastupitelé.

Podoba a rozvržení parkovacího domu mají vycházet ze studie, kterou si město nechalo zpracovat. Její autoři si dům představují ve tvaru písmene L s parkovací plochou 1 200 metrů čtverečních v každém patře. Celkem by měl pojmout na devět desítek aut. „Ale očekáváme i variantní řešení,“ upozornil Jukl.

Do zadávacích podmínek právníci vložili pouhé dva ukazatele, jež mohou zastupitelům v rozhodování vypomoci. Jedním z nich je předpokládaný termín zprovoznění parkovacího domu. Druhým pak cena, kterou firma za právo stavby městu nabídne. „Neočekáváme žádnou astronomickou sumu,“ vzkázal Josef Jukl.

Jenže už to může případným uchazečům vadit...

„Takže za stavbu zaplatíme třikrát: jednou za právo stavby, podruhé za stavbu samotnou a potřetí když budeme každoročně hradit městu pronájem pozemku. Na to, co všechno bychom si museli sami zařídit a kolik úsilí tomu věnovat a kdy by se náklady vrátily, to není zrovna vstřícné,“ podotkl pod podmínkou anonymity jeden z manažerů stavební firmy sídlící v Havlíčkově Brodě.

Nájemní smlouva. Pozemek si chce město ponechat

Fakt, že si město ponechá pozemek, na němž bude parkovací dům stát, a že jeho majitel bude platit nájemné, Libor Honzárek potvrdil. „Bude se jednat o klasickou nájemní smlouvu. Pozemek si ponecháme, kdyby ho jednou v budoucnu bylo potřeba využít jinak. Zároveň je to určitá pojistka, kdyby se záměr na výstavbu domu nezdařil, abychom o parcelu nepřišli,“ vysvětlil místostarosta.

Podle něj se ale i tak investice z dlouhodobého hlediska může vyplatit. „Pokud by se o zakázku ucházela přímo stavební firma, může stavět jen za režii a výrazně ušetřit,“ domnívá se Honzárek.

Už předem je tedy jisté, že pokud skutečně soukromý parkovací dům na Výšině vyroste, budou stání zpoplatněná. Vlastník je nejspíš nabídne k dlouhodobému pronájmu. V tomto režimu už funguje spodní patro parkovacího domu v Husově ulici. Město zde právě v těchto dnech hledá zájemce pro dvě stání, požaduje nájem minimálně 400 korun měsíčně.

„Jestliže se žádný zájemce o stavbu parkovacího domu na Výšině nenajde ani třeba na druhý pokus, zůstane v dané lokalitě vše tak, jak je dnes,“ podotkl Libor Honzárek.



Kritické parkování na Výšině ovšem chce radnice z části řešit i vlastními projekty. Letos by mělo začít vznikat oplocené a střežené parkoviště podél obchvatu na místě bývalé zahrádkářské kolonie Na Nebi. K dispozici bude obyvatelům sídliště též za poplatek. Nová bezplatná stání mají vzniknout podél Reynkovy ulice.