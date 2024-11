Jihlavská nemocnice zdražila dlouhodobé stání, řidiči ho často zneužívali

„Dlouhodobým monitoringem jsme totiž zjistili, že u nás parkují řidiči, kteří k nám vůbec nejdou. Míří do města do práce na celý den, nebo si na několik hodin jdou něco vyřídit. Kvůli tomu je pak nedostatek míst pro ty, kteří jedou do nemocnice na ošetření nebo na návštěvu za pacientem,“ přiblížil aktuální situaci ředitel nemocnice Alexander Filip.

Změny v parkovacím režimu už tak podle něho byly nezbytné. Zahrnují hlavně navýšení ceny za dlouhodobé stání na nemocničních odstavných plochách.

Například na největším parkovišti P1 byl doposud maximální denní limit parkovného 100 korun. To se však nyní – s výjimkou pro hospitalizované – mění. Za každou započatou hodinu budou řidiči hradit do páté hodiny parkování dvacetikorunu. Od šesté pak za každou další zaplatí 40 korun.

Zvednuta také byla hodinová sazba v případě parkoviště P3 u urgentního příjmu. Konkrétně od druhé započaté hodiny stání. Za ní zaplatí řidič 40 korun a za každou další dokonce 50 korun.

I nadále však platí, že první půlhodina parkování je u nemocnice zdarma. To využijí například lidé, kteří jedou jenom někoho odvézt k vyšetření, případně jej naopak vyzvedávají.

K dispozici jsou tři plochy

V areálu Nemocnice Jihlava jsou aktuálně řidičům k dispozici celkem tři odstavné plochy. Ta největší s vjezdy z ulic U Cvičiště a Rantířovská pojme více než pět stovek vozidel.

Parkoviště u hlavního vchodu nemocnice je pro 116 automobilů. Nejmenší plocha u urgentního příjmu jich pak pojme devětatřicet. „Celkově je tedy v okolí zdravotnického zařízení 667 stání,“ vyčíslila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Ve zdravotnickém zařízení také v současné době dokončují stavbu zcela nového parkoviště pro 183 automobilů. Areál nemocnice se díky němu otevře také sídlišti Za Prachárnou. Hotové by mělo být na začátku prosince.

Vizualizace, jak by měl vypadat nový parkovací dům v areálu jihlavské nemocnice.

„Jako další přichází na řadu výstavba nového parkovacího domu. Ten kapacitu navýší o další čtyři stovky stání. Tato stavba začne během několika týdnů,“ informovala Zachrlová.