Skončí fronty aut před závorou, jihlavská nemocnice postaví parkovací dům

„Naučili jsme se jezdit ve třech. Jezdíme s tatínkem často na kontroly do nemocnice. Já mu musím dělat doprovod a půjčovat si z nemocnice invalidní vozík. Sám by to nezvládl. Zadní parkoviště je docela daleko a otec má problém dojít. Teď nás vozí manžel autem. Přiveze nás, vyloží u vstupu na urgentní příjem. Pak odjede znovu do práce a vrací se pro nás, anebo jede najít místo někde na blízkém sídlišti nebo u hobby marketu,“ popisuje svou parkovací strategii paní Ivana z Jihlavy.

Mnohdy řidiči vlastně odstaví svůj vůz, kde se dá. To zase trápí nemocnici. „Řidiči často vjíždějí do zákazu vjezdu a do míst, kudy vjíždějí vozy záchranky. Blokují tedy příjezd záchranek, dalších sanitních vozů nebo zásobování. Parkují často i na trávníku,“ vypočítává prohřešky tisková mluvčí nemocnice Monika Zachrlová s tím, že se tyto problémy řešily i odtahem.

Situace s parkováním by se však zde zanedlouho mohla změnit. Kraj Vysočina chce už začátkem ledna příštího roku začít stavět v nemocničním areálu nový parkovací dům, který počítá se 400 místy. První řidiči by tam mohli nechat své vozy už začátkem roku 2026. Parkovací dům vznikne společně s novým pavilonem geriatrie. Odhadovaná cena za obě stavby je podle krajského radního Karla Janouška 1,9 miliardy korun, přičemž 400 milionů z této sumy by měl stát parkovací dům.

„Aut je mnoho a místa málo, proto vybudování parkovacího domu určitě uleví řidičům. V současné chvíli vede Kraj Vysočina stavební řízení na stavebním úřadu. Hotový je projekt pro stavební povolení, následovat bude dokončení prováděcího projektu a soutěžení dodavatele,“ popisuje ředitel jihlavské nemocnice Alexander Filip.

Do konce roku má být znám dodavatel

Podle krajského radního Karla Janouška by stavební povolení mohlo být k dispozici začátkem července. „V létě tedy budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele. Do konce roku bychom ho mohli mít vybraného,“ potvrdil.

Parkovací dům je plánovaný jako čtyřpodlažní samostatný objekt s jedním podzemním patrem. Jednotlivá poschodí má propojit schodiště pro pěší i výtah. Budova bude stát v místě bývalého infekčního oddělení.

Na parkovací dům bude navazovat výstavba nového pavilonu geriatrie, následné péče a rehabilitace. I v tomto případě to bude čtyřpatrová budova s jedním podzemním patrem. Budova bude mít dvě křídla, která budou propojena pochozími rampami.

„Přestěhuje se tam kompletní geriatrické oddělení, paliativní péče, dialyzační oddělení, lůžková rehabilitace i ambulantní rehabilitace, kde budeme mít k dispozici i rehabilitační bazén. Nově vznikne v tomto pavilonu také geriatrická rehabilitace. Přesune se tam také oční oddělení i se dvěma operačními sály,“ vypočítal obsazení nového pavilonu ředitel nemocnice Filip.

Dvě nové plochy přibudou už letos

Ještě před výstavbou parkovacího domu a nového pavilonu vzniknou pro návštěvníky nemocnice dvě nové parkovací plochy. Obě budou v areálu nemocnice s vjezdy z ulic Rantířovská a U Cvičiště. Podle vedení nemocnice půjde o plnohodnotné parkovací plochy se vsakovací zámkovou dlažbou a kompletním mobiliářem. Pojmou celkem 183 aut. Hotové budou do podzimu letošního roku a nahradí stávající parkovací plochy, které vezme stavba.

Po dostavbě parkovacího domu by měla mít jihlavská nemocnice k dispozici tisíc parkovacích míst.