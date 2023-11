Jihlavě uleví nový parkovací dům za Billou, vejde se do něj 570 aut

Firma s městem připravuje směnu lukrativních pozemků a zároveň chystá projekt na výstavbu parkovacího domu pro přibližně 570 automobilů. „Vytrhlo by nám to trn z paty,“ pronesl radní a náměstek primátora Martin Laštovička (KDU-ČSL). „Doplnilo by to kapacitu parkovacích míst, která je velmi kritizovaná a postrádaná v rámci parkovací koncepce a zároveň výstavby Horácké multifunkční areny v blízkosti,“ vysvětlil.

MF DNES požádala o vyjádření i zástupce investora. ICOM Transport však nereagoval.

S tím, že by parkovací dům na zmíněném místě měl smysl, souhlasí i opozice. „Myslím si, že je dobře, že tam parkovací dům vznikne. A kdyby se to povedlo ještě s otevřením Horácké multifunkční areny, tak by to bylo úplně fantastické,“ přiznal otevřeně Radek Hošek (Starostové a NK). „Ale byl bych pro to, aby se ta plocha soutěžila - aby byl transparentní tendr. Vidím, že je na to zpracovaný znalecký posudek, a tak si říkám, jestli by neměl být startovací metou pro případné další uchazeče a investory,“ dodal Hošek.

Developerskou soutěž by přivítala i Tereza Kafková (Piráti a Fórum Jihlava). „Parkovací dům na tomto místě je dobrý. Pokud ho postaví soukromý investor, tak fajn. Ale jsme na exponovaném místě města, spojnici mezi náměstím a nádražím, která s Centrálním dopravním terminálem bude nabývat na důležitosti. Tématem by měla být i cena parkování, aby to pro obyvatele dávalo smysl a bylo to konkurenceschopné.“

Návratnost? Několik desetiletí

Podle náměstka Laštovičky však u podobného projektu veřejná soutěž nedává smysl. „Nevím, jestli jsou stovky investorů, kteří chtějí postavit parkovací dům,“ kroutí hlavou. „Stavět v současné době parkovací domy je velice složité, protože jsou těžce návratné. Vychází to na návratnost několik desetiletí,“ soudí.

O podobné stavbě na tomto místě se však v Jihlavě mluví už několik let. „Dlouhodobě se uvažovalo, že by ho mohlo postavit město. Pak se jednalo o tom, že by dům mohly postavit Služby města Jihlavy. To ale nešlo z ekonomických důvodů,“ řekl primátor Petr Ryška (ODS).

Zlom přišel letos v létě. „Objevil se soukromý investor, který projevil zájem se tohoto úkolu ujmout. Někdy od léta se bavíme o možnostech, podmínkách, za jakých by to byli ochotni udělat,“ naznačil primátor schůzky zástupců ICOM Transport se zástupci odborů životního prostředí, dopravy, majetku, památkářů či útvaru městského architekta.

„Dohoda není jistá, ale věříme a hodně si přejeme, aby ke shodě došlo. Proto jsme dali dohromady smlouvu o smlouvě budoucí, kde jsme vyjádřili naši vůli se domluvit,“ podotkl Ryška.

Město získá strategický pozemek

Před samotnou stavbou by mělo dojít ke směně pozemků. „Investor nám za náš pozemek za Billou nabízí silnici, komunikaci s parkováním, která je před odborem dopravy,“ vysvětluje Laštovička.

„Je to pro nás strategický a velmi významný pozemek. Nejen proto, že platíme relativně vysokou částku za jeho pronájem, ročně kolem 140 tisíc. Ale jedná se i o další pozemky. Celkově je to pro město velmi výhodná věc,“ myslí si Ryška.

Na pozemku za Billou v tuto chvíli funguje parkoviště pro necelou stovku aut. „I když se domluvíme na prodeji, po celou dobu projektování tu bude parkovací režim, který tam je,“ pravil primátor.

A ani samotná nová stavba by neměla omezit provoz v nejbližším okolí. „Zároveň platí, že veškeré stávající průjezdy a průchody tímto prostorem zůstanou zachovány. I po výstavbě toho parkovacího domu a budou volně přístupné,“ uvedl náměstek primátora Radek Popelka (ANO 2011).