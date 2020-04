V bystřickém parku miniatur přibudou další hrady, v plánu je i geopark

„Je pravda, že nám koronavirus začátek letošních prací poněkud zbrzdil. Ani počasí až na pár výjimek nebylo v noci nějak moc teplé. Věřím však, že se budu moci pustit co nejdříve do práce a uděláme toho co nejvíce,“ uvedl brněnský modelář Zdeněk Brachtl, který miniatury pro město tvoří.

Tento rok ho čeká ještě dodělávání hradu Osiky, dále mají Bystřičtí v plánu oživit areál o Louku, Dalečín, Kunštát, případně také o Aueršperk.

„Vše ale záleží samozřejmě hodně na tom, jak nám bude přát počasí a jak to našemu modeláři půjde. Podle toho uvidíme, kolik hradů nakonec stihneme,“ vyjádřil se Vladimír Cisár, vedoucí bystřického městského muzea a rovněž dlouholetý zastupitel, který vznik turistické atrakce inicioval.

Pernštejn se nebortí, jen si přes zimu sedla hlína

Celkem by mělo být modelů kolem dvacítky, část už mohou návštěvníci parku obdivovat.

„Z předminulého roku jsou hotové stavby Čepička u Tišnova, klášter Porta coeli v Předklášteří, Loučka, Černvír a Lomnice. Loni se dělaly největší a asi i nejznámější stavby - Zubštejn a Pernštejn,“ vyjmenoval Brachtl.

Právě jarní podoba Pernštejna některé návštěvníky parku nedávno znepokojila - měli obavu, že se model hradu po uplynulé zimě bortí, jelikož z kopce, na němž stojí, zmizela velká část zeminy. Podle autora však nemusejí být lidé nijak znepokojeni.

„Je to běžný jev. Na výstavbu kopce bylo potřeba velké množství hlíny, která si ale přes zimu takzvaně sedla, takže ji stačí podle potřeby pouze doplnit. Jinak modely zvládly zimu bez problémů,“ vysvětlil Zdeněk Brachtl.

Miniatury navíc nejsou vybudovány jen na hlíně, třeba zmiňovaný Pernštejn jistí v zemi přes dva metry vysoký kamenný sokl.

Miniatury v parku neodrážejí současný stav památek, nýbrž období jejich největšího rozkvětu ve 14. a 15. století. Mnohé stavby se totiž do 21. století nedochovaly vůbec, nebo z nich zbyla jenom trocha zdiva. Zdeněk Brachtl při modelování vychází z archeologických průzkumů i z diskusí s odborníky.

Podél potůčku vznikne oddechová lokalita

Lokalita u potůčku při Pohádkové aleji v prostoru mezi zimním stadionem a Centrem Eden ale nebude jen expozicí modelů hradů. Mělo by tam postupně vzniknout výletní místo pro návštěvníky města i oddechová lokalita pro místní.

„Rádi bychom tam vybudovali stánek, kde by si lidé mohli nakoupit nějaké drobnosti, suvenýry či materiály o historii hradů, jejichž miniatury v parku máme,“ popsal Vladimír Cisár.

Zpestřením areálu by podle jeho slov mohl být v budoucnu rovněž menší geopark s ukázkami hornin nacházejících se v údolí řeky Svratky, což je lokalita v tomto směru poměrně pestrá.

„Uvidíme, jak na tom budeme s financemi, a podle toho budeme areál dále rozvíjet,“ dodal Cisár.

Pro letošek je na budování parku miniatur vyhrazeno 600 tisíc korun. Loni to bylo 400 tisíc, předloni pak čtvrt milionu.