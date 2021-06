Brodu došly peníze, další obnova parku Budoucnost se odkládá na neurčito

O potížích s parkem informoval výbor pro životní prostředí. „Je naprojektována II. etapa, ale protože město nedostane na realizaci této etapy dotaci, není v současném rozpočtu města počítáno s financováním této etapy,“ objevilo se v zápisu z jednání výboru.



„Ano, je to tak. Druhá etapa revitalizace se letos neuskuteční. Peníze jsou hlavním důvodem,“ potvrdil informace výboru brodský místostarosta Libor Honzárek.

„Obnovu parku platí město ze svého. Předpokládané náklady druhé etapy činí dvacet milionů korun. To není malá suma. V covidovém roce, kdy nebyly jisté příjmy, jsme se do toho pouštět nechtěli. Uvidíme, zda se to podaří v roce příštím,“ vysvětlil Honzárek.

Druhá etapa revitalizace se měla týkat prostranství mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a farou na jedné straně a rybníkem Hastrman na straně druhé. Na sever by obnova měla dosáhnout ke Štáflově baště a soše Bedřicha Smetany, na jihu k provazové pyramidě postavené v rámci první etapy před dvěma roky.

„Zřídit zde chceme novou síť cest s tím, že ty páteřní by byly dlážděny žulovou dlažbou. Větší význam by měly dostat travnaté plochy, které změníme v pobytové loučky, podobně jako jsou na Smetanově náměstí. Obnovíme zeleň, vysázíme nové dřeviny. Nainstalujeme nové veřejné osvětlení i mobiliář,“ popsal Honzárek.

Zásadní bude rovněž prořezání stávající zeleně, případně odstranění příliš velkých a starých stromů. „Chtěli bychom do těchto partií parku dostat více slunce,“ vzkázal místostarosta.

Zároveň - a na tom už se začalo pracovat v období vegetačního klidu - chce radnice více otevřít výhled přes rybník Hastrman na sochu Karla Havlíčka Borovského. V minulosti totiž byla linie od fary až k soše zcela otevřená. Za poslední desítky let však zarostla na obou březích rybníka vysokými a mohutnými stromy.

Zastupitelé mohou upřednostnit chodníky

Zda na vyjmenované úpravy dojde alespoň v příštím roce, však v tuto chvíli ještě není jisté. „Velice rádi bychom se do toho pustili, osobně se na novou podobu vysloveně těším. Ale bude záležet na diskusi se zastupiteli,“ konstatoval Libor Honzárek.

Park Budoucnost Spolek pro okrašlování Německého Brodu začal park Budoucnost roku 1889 budovat ve východní části města. Začalo to koupí Štěpánčiných sadů na východní stráni nad rybníkem Rantejch, jež byly založeny na počest sňatku rakouskouherské princezny Stéphanie de Belgique a prince Rudolfa Rakouského. Parkem teče Cihlářský potok, na němž je několik rybníků. Základem parku byl obecní les na stráni mezi sv. Trojicí a Kalvárií. Postupně se pomocí nákupů a úpravy pozemků rozšiřoval. V současné době má park rozlohu 25 hektarů, táhne se od samotného středu města téměř ke Knyku na sever od Havlíčkova Brodu.

Zda město v rozpočtu na park najde dvacet milionů, se zastupitelé budou dohadovat až na podzim. Pro některé to může být příliš vysoká suma a dají přednost rekonstrukcím chodníků a komunikací v majetku města.

Případně mohou požadovat zredukování projektu obnovy parku. To by ovšem vedení města nerado. Projekt totiž vychází z ucelené koncepce revitalizace parku, kterou už před dvanácti lety navrhl architekt Zdeněk Sendler. Ten řešil park jako celek od základní školy V Sadech až po Vlkovsko daleko za městem.

Obnovu rozplánoval celkem do deseti etap. Dokončená je v současné době pouze ta první. Hotové je prostranství za AZ Centrem, pod hrází rybníka Hastrman vznikla odpočinková plocha s hřištěm a kavárnou, obnoveno bylo okolí sousedního rybníčku Očko.

Některé dílčí úpravy, jež měly být součástí dalších etap revitalizace parku dle Sendlerova projektu, se dělaly nad zimním stadionem a pod bazénem při úpravách koryta Cihlářského potoka. Hotov je i suchý poldr s cestičkami nad rybníkem Cihlář. Na další úpravy ale park stále čeká.

Letos mají vzniknout květnaté louky

„Je to plán na několik let dopředu. S obnovou zeleně by mohly pomoci dotace, ale velkou většinu úprav budeme muset platit sami. Dokončení revitalizace parku by mohlo stát ještě 200 milionů korun,“ přiblížil Honzárek.

Protože dochází ke zdržení obnovy parku, navrhuje výbor jeho častější údržbu ze strany technických služeb. A pomalu zaznívají i obavy, zda projekt mezi tím až příliš nezestárne a než se na vzdálenější partie parku dostane, nebude už aktuální. Toho se však Libor Honzárek neobává.

„Je to nadčasový projekt, až bych řekl vizionářský. Případný rok dva zdržení by bez problémů snesl. Ale na obnovený park se těší tolik lidí, že bychom to chtěli udělat co nejdřív,“ řekl.



Jediné výraznější úpravy, kterých by se letos měl park Budoucnost dočkat, bude založení květnatých luk. Vhodné plochy pro ně odborníci našli na stráni u sochy Karla Havlíčka Borovského a v údolí potoka poblíž koupaliště.

„Tento trend souvisí s klimatickou změnou i s posunem vnímání údržby zeleně. Květnatá louka s vyšší trávou lépe snáší teplo a sucho a výrazně přispívá k rozšíření hmyzu, pro nějž je taková plocha atraktivnější. A i čím dál víc lidí rádo spatří třeba motýly nebo čmeláky ve městech,“ odůvodnil záměr předseda výboru pro životní prostředí Václav Hlaváč.