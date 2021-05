Park miniatur se rozrůstá, mezi Zubštejn a Pernštejn se postaví Vilém II.

„Z minulého roku mám ještě rozdělaný hrad Kunštát, který chci dokončit hned, jak to nynější nestálé počasí dovolí. Ještě během května bych se také rád pustil do Pyšolce, v plánu je pak ještě hrad Trmačov a Skály,“ popsal brněnský modelář Zdeněk Brachtl, jenž miniatury pro město vytváří.

Bude-li přát tvůrci počasí, může letos park v Lužánkách oživit ještě někdejší klášter v Doubravníku. S modely hodlá radnice finišovat příští rok, kdy bude Zdeněk Brachtl pracovat zřejmě na posledním - osadě zvané Havírna.

„Byl to velmi starý a rozlehlý důlní komplex, přičemž tyto pozůstatky po dolování stříbra - od těžebních jam až po zbytky sídlištních komplexů - se dodnes nacházejí na ploše kolem padesáti hektarů,“ popsal ředitel Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem Vladimír Cisár lokalitu poblíž Štěpánova nad Svratkou, jejíž přesný název není znám.

S podobou Viléma II. nepomohli ani historici

Zmenšeninami staveb ze svrateckého povodí však rozvoj parku nekončí. Ještě letos ozdobí areál i socha Viléma II. z Pernštejna, od jehož úmrtí tento rok v dubnu uplynulo rovných 500 let.

„Byl to jeden z nejvýznamnějších Pernštejnů, vynikající hospodář, budovatel, ekonom a skutečně významná postava českých a moravských dějin,“ přiblížil šlechtice Cisár.

Paradoxem však je, že ač šlo o váženou a zámožnou osobnost, nad její podobou visí otazníky. „Socha tedy nemůže vycházet z konkrétní podobizny Viléma. Oslovili jsme kvůli tomu historiky, ale neúspěšně, tak doufám, že se nějaký jeho obraz neobjeví, až budeme mít vše hotové,“ podotkl bystřický starosta Karel Pačiska.

Základem pro dílo v životní velikosti tak bude hlavně vizáž Vilémova syna Vojtěcha. Ta je dobře patrná z náhrobku Vojtěchovy hrobky v pardubickém kostele svatého Bartoloměje.

Bystřická socha šlechtice je zatím hotová pouze v modelu. Na originále vysokém kolem 1,8 metru pracuje, nikoliv však v terénu, ale ve svém zázemí, sochař Lukáš Fendrych z Bystřicka.

Na dílo radnice uvolnila 300 tisíc korun. Vilém II. z Pernštejna bude park střežit z místa mezi modely hradů Zubštejn a Pernštejn. „Předpokládáme, že se u sochy budou chtít lidé fotit, tak jsme vybrali místo, kde je hezké pozadí, a ne sídliště,“ vysvětlil volbu Pačiska.

Přes údolíčko by se mohl klenout lanový most

Do parku miniatur by měl v budoucnu přibýt ještě geopark s ukázkou hornin typických pro povodí Svratky. Probíhá rovněž instalace kamerového systému, jenž má odradit případné vandaly.

„Mám ale ještě takovou myšlenku, že na konci parku, u rybníku, by mohl vzniknout lanový most přes údolíčko a lidé by tak měli možnost prohlédnout si vše i z výšky,“ dodal starosta.

„Mám takový dojem, že Bystřice má konečně park. Je skvělé vidět, že tam chodí mladí na rande, maminky s kočárky i důchodci na procházku,“ zhodnotil Cisár.

Vzhledem k hojné návštěvnosti areálu už město také zajistilo jeho pravidelnou údržbu, přidat chce rovněž další lavičky.