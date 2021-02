Nová čtvrť v Třebíči láká na 42 parcel, dražit se začnou v březnu

Do aukce, která je naplánována na 8. a 10. března od patnácti hodin v přízemní zasedací místnosti městského úřadu, zamíří zatím prvních dvanáct pozemků.

„V případě úspěšného prvního kola připravíme co nejdříve pokračování aukcí, abychom mohli uspokojit další zájemce,“ nechal se slyšet třebíčský starosta Pavel Pacal.

Druhá aukční etapa by podle něj měla zahrnovat dalších patnáct pozemků a zbývajících patnáct ploch bude nabídnuto kupcům v poslední vlně.

Vedení města očekává, že zájem veřejnosti o stavební parcely bude veliký. Na vybudování inženýrských sítí, jež bylo dokončeno loni v prosinci, město vynaložilo zhruba 50 milionů korun.

Z východní strany po nové silnici

Budoucí zcela nová čtvrť s individuální výstavbou navazuje na areál polikliniky. Na severu a západě svého okraje pak sousedí se zahrádkářskou kolonií.



Její jižní hranice je vymezena polohou koridoru obchvatu, od kterého však bude lokalita oddělena a izolována zelení. Do oblasti se bude možné dostat z východní strany po nové silnici, která vznikla prodloužením stávající ulice Na Hvězdě vedoucí podél Lidlu.

Domy, jež budou lokalitu u polikliniky tvořit, mají stanovené některé parametry svého vzhledu.



„Stavba může být jedno- či dvoupodlažní. Střechy budou ploché a všechny střešní konstrukce ukončující stavbu na úrovni jednoho podlaží budou řešeny formou takzvaných zelených střech,“ nastínila jednu z podmínek mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Budoucí majitelé se zavážou ke zkolaudování domu do konce roku 2024. Na každé parcele budou moci vybudovat pouze jeden rodinný dům.

„Velikosti pozemků jsou od 619 do 892 metrů čtverečních a jejich vyvolávací cena byla znaleckým posudkem stanovena na 1 810 korun za metr čtvereční,“ vyčíslil Pavel Pacal. I na tu nejmenší parcelu si tak zájemci musejí připravit více než 1,1 milionu korun. Do prvního kola aukce se lze přihlásit až do 5. března, podmínkou je však složení finanční jistoty na účet města, a to ve výši 150 tisíc.

Aukce pro konkrétní pozemky se budou konat pouze při účasti nejméně dvou osob, které tuto stavenou jistinu složily. Přihazovat se má minimálně po dvaceti tisících korun. V případě, že zájemce vydraží nabízenou parcelu, nemůže se už zúčastnit dražby dalších pozemků. Předpokládá se, že následný prodej stavebních ploch novým majitelům by mělo zastupitelstvo schválit ještě v dubnu.

Kalinova, Flusserova a Kohnova

Zastupitelé již také odsouhlasili názvy tří nových ulic v plánované zástavbě. Pojmenovány budou podle Antonína Kaliny, Jindřicha Flussera a Pavla Kohna. Volba těchto názvů souvisí se životem významného třebíčského rodáka a hrdiny Antonína Kaliny, který za druhé světové války zachránil nejméně devět stovek dětí v koncentračním táboře Buchenwald. Pomáhal mu právě Jindřich Flusser, budoucí lékař, a jedním ze zachráněných chlapců byl i Pavel Kohn, pozdější dramaturg, publicista a překladatel.