Parcely Meziříčí nabídne za čtyři miliony. Průměrná cena, uvádí radnice

„S ohledem na to, co vidíme na současném trhu s nemovitostmi, jsou ceny pozemků na Hliništích nastaveny střízlivě, průměrně a odpovídají cenám v naší lokalitě. Většina pozemků je pod hranicí čtyř milionů korun,“ okomentoval velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Rozloha jednotlivých parcel pro budoucí rodinné domy se pohybuje od 900 až do 1 800 metrů čtverečních, většina z nich má kolem tisícovky metrů. Každý pozemek má přitom určenou svoji unikátní cenu, zohledňující i výměru a svažitost, u čtyř ploch potom rovněž dotčení ochranným pásmem lesa.

„Zájemci o koupi pozemku musejí doručit svou žádost nejpozději do 13. listopadu do 13 hodin na podatelnu městského úřadu a do stejného termínu také složit jistinu ve výši 300 tisíc korun,“ informovala Martina Strnadová z tiskového úseku velkomeziříčské radnice. Pozemky lze v žádosti označit a seřadit podle preferencí i více.

Otevření obálek pak proběhne 14. listopadu na jednání zastupitelstva města. „Výběr bude probíhat losováním z podaných žádostí s tím, že vylosovaným zájemcům bude přidělen první volný stavební pozemek dle pořadí jejich priority,“ upřesnila postup Martina Strnadová.

Zájemci o vybudování nemovitosti v lokalitě Hliniště III se však budou muset držet jasně stanovených kritérií. Budoucí vlastník pozemku musí například do pěti let postavit rodinný dům a minimálně deset let v něm potom mít trvalý pobyt. Pravidla jsou nastavená, také co se týče vzhledu nemovitostí.

Radnice rovněž avizuje, že na zhruba deset nadcházejících let žádný další prodej městských pozemků pro novou výstavbu rodinných domů v plánu není.