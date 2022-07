Autentický středověký kostel u Jihlavy se dočká opravy, areál dostavby

„Kostel je autenticky zachovaný, nikdy tam nebyla zavedena elektřina, je tam minimum pozdějších zásahů. Je tomu tak, protože se jednalo o takzvaný filiální kostel, kde se sloužily mše dvakrát třikrát do roka,“ přiblížila Dana Závodská, vedoucí oddělení památkové péče na jihlavském magistrátu.

Při průzkumu byly nalezeny i očekávané doklady o původní románské podobě kostela. „Původně byl kostel bez věže, byla tam jenom loď na takřka čtvercovém půdorysu,“ uvedla Závodská.

Jako první se dočká obnovy střecha a boční oltář. „Začneme v příštím roce. Pokud se nám nepodaří získat dotaci, bude se dělat stejně, ale pomaleji,“ věří památkářka. Celá oprava střechy by měla stát 3,5 milionu korun.

Kostel v Petrovicích spadá pod farnost v Lukách nad Jihlavou. Tam věřící už několik let na jeho opravy při sbírkách schraňují peníze.

„Farníci mají k tomu kostelíku vazbu, rádi tam chodí a rádi o něj pečují. Věřím, že kolem deseti procent z potřebné částky se podaří na opravu střechy mezi věřícími vybrat,“ sdělil administrátor farnosti Jakub Tůma.

Lépe ukázat to, co je na kostelíku cenné

V Petrovicích se koná církevní pouť vždy kolem svátku svatých Petra a Pavla. Kolem 15. srpna sem pak přicházejí věřící z nedalekého Malého Beranova a v posledních letech se zde také konají adventní bohoslužby při svíčkách.

Osada Petrovice je součástí Puklic. A věřící z Puklic pravidelně do Petrovic přicházejí, také hřbitov u petrovického kostela je stále využíván. Starostka Puklic Kateřina Pauzarová věří, že se rekonstrukci unikátního kostelíka v Petrovicích podaří uskutečnit. „Plně ji podporujeme a já jsem optimistka a věřím, že to dobře dopadne,“ řekla Pauzarová.

Také letos se o první červencové neděli do Petrovic uskutečnila církevní pouť, kdy po ukončení mše svaté památkáři v historických kostýmech vůbec poprvé shromážděným představili své dosavadní objevy při průzkumu kostela a záměry při jeho obnově.

„Udělali jsme to proto, aby nás lidé jako památkáře nevnímali negativně. Kostel rozhodně nečeká žádná modernizace, chceme spíše lépe ukázat to, co je na něm cenné, původní a unikátní,“ pověděla Závodská.

Petrovický kostel původně sloužil i pro nedaleké Puklice. Tam byl kostel postavený v letech 1946 až 1948. Maličký petrovický kostelík na návrší nad údolím řeky Jihlavy však současně může být stejně starý a možná i starší než krajské město Jihlava. První zmínka o tehdy ještě pouhé osadě jménem Jihlava je z roku 1233, výstavbu petrovického kostela odhadují stavební historici také do první poloviny 13. století.

„S archeology z Masarykovy univerzity budeme nyní také hledat tvrz, která v Petrovicích byla doložena asi do roku 1600. Máme nějaké představy, kde by mohla být,“ prozradila Závodská.

Dostavěna má být zbořená vstupní brána

Obnovy by se měl dočkat kromě vlastního kostelíka také okolní hřbitov a jeho ohradní zeď. A znovu by měla být dostavěna zbořená vstupní brána do areálu.

„Chceme obnovit původní renesanční omítky, uvažujeme o změně okenních výplní za šestiúhelníkové, chceme dát na střechu krytinu ze šindele z modřínového dřeva včetně doplnění o chybějící okapy a svody z jedlového dřeva,“ přiblížila Závodská.

V lodi chrámu by měly být obnoveny původní malby a nápisy, které byly nyní nalezeny pod omítkou při vůbec prvním archeologickém a stavebním průzkumu stavby. „Zrestaurujeme i náhrobní kameny, kůr včetně varhan a balustrády, schodiště věže a také podlahy, kde doplníme dlažbu,“ přidala Závodská.

Znovu by měl být proražen v novověku zazděný otvor do sakristie z roku 1801. Zrestaurována a přemístěna bude křtitelnice ze 13. století. Kostel dostane také nové mříže.

Pod omítkou dosud nalezené nápisy a kresby jsou například nákresem původní podoby věže kostela a obsahují také „podpis“ někdejšího majitele panství. „Ten nápis uvádí údaje o vlastníkovi Puklic a Petrovic, tehdy to bylo obvyklé, protože oni v 16. století financovali opravu kostela,“ podotkla Závodská.