Telč je 30 let na seznamu UNESCO. Město nikdy nebylo krásnější, než dnes

Historické jádro pětitisícového městečka na jihu Vysočiny obklopeného rybníky s náměstím se zachovalými měšťanskými domy, podloubím a zámkem si udrželo svou osobitou tvář tak, jak mu ji vtiskl v 16. století Zachariáš z Hradce.

„Zápisem se Telč dostala mezi nejvýznamnější světové památky. S tímto označením se stala magnetem hlavně pro zahraniční turisty. Význam zápisu se projevuje i tím, že nám to otevírá dveře i pro získání dotačních titulů pro různé obnovy památek,“ pravil bývalý dlouholetý starosta Telče Roman Fabeš, dnes náměstek hejtmana.

Podle stávajícího starosty města Vladimíra Brtníka nebyla Telč nikdy krásnější, než je nyní.

„Za těch třicet let se město neuvěřitelně posunulo. Svůj vliv na to určitě měl i zápis na seznam UNESCO. Ten posun vidíme na opravených domech či chodnících. Stačí se podívat na staré fotografie a porovnat s tím, jak to je nyní,“ připomíná starosta Brtník.

Město stále investuje do zvelebování centra. Letos dokončilo opravu radnice na náměstí. V příštím roce by se po velké rekonstrukci měl otevřít také telčský zámek s novými expozicemi. Radnice plánuje v dalších letech také opravu dvou domů na náměstí, kde bude sídlit základní umělecká škola.