Světla v parku svítí až moc, stěžují si lidé v Brodě. Náprava potrvá měsíce

„Přichází nám celá řada podnětů od běžných občanů, že v nové části parku jsou světla večer až moc silná. Že je to osvětlení nadměrné a příliš intenzivní,“ uvedl Václav Hlaváč, předseda výboru pro životní prostředí a zároveň ředitel správy CHKO Žďárské vrchy. Hlaváč je i zastupitel za nezávislé uskupení Společně pro Brod.

Právě na jeho popud se veřejným osvětlením brodští zastupitelé zabývali. Tématu se věnovali už po několikáté, na posledním jednání se k němu vztahovalo dokonce více bodů programu. Přílišné nasvícení parku je jedním z konkrétních problémů.

„Nejde nám o to osvětlení vypnout nebo zhasnout každou druhou lampu. Stačilo by ho ztlumit. Nadměrné světlo už ani nemá efekt, je ale rušivé pro přírodu i lidské zdraví,“ uvedl před zastupiteli Hlaváč.

S osvětlením v parku vedení města slíbilo něco udělat. „Spolu s výrobcem a dodavatelem lamp budeme hledat cesty, jak intenzitu osvětlení snížit. V parku osvětlení vypínat nebudeme,“ prohlásila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) s tím, že ke změně by mělo dojít do konce dubna.

Bude třeba nová dokumentace

Proč to má trvat tak dlouho? Kdo by si myslel, že stačí pootočit kolečkem a osvětlení svítí méně, je na omylu. Lampy bude třeba technicky předělat, regulovat svítivost neumí. K tomu bude potřeba vypracovat novou dokumentaci a stanovit, v jakých hodinách má osvětlení jak silně svítit. „Není to tak jednoduché, jak se může zdát,“ podotkla místostarostka.

Opoziční zastupitel Milan Plodík (KSČM) se obává, aby po snížení svítivosti lamp nestoupla v parku kriminalita. „Bude tam méně světla. Bude třeba vyhodnotit, aby to nemělo dopad na nápad trestné činnosti,“ říká.

Toho se starosta Zbyněk Stejskal (ODS) nebojí. „Nějaký čas zhasínáme na část noci osvětlení ve vybraných místních částech úplně. Žádný negativní efekt, kterého se lidé báli, to nepřineslo,“ odpověděl.

Nadměrně osvětlena je dle kritiků část parku ohraničená hradbami od Štáflovy bašty po farnost, kostelem Nanebevzetí Panny Marie, budovou AZ Centra a rybníkem Hastrman. Radnice ji nechala za 26 milionů korun nově upravit. Oblast se otevřela na konci loňského roku.

Jde o nejvyužívanější část parku, která spojuje centrum města se sídlištěm Žižkov i sportovním areálem v Kotlině. Do jídelny tudy chodí i děti z několika škol. Denně tudy projdou tisíce lidí.

Největším světelným zdrojem je nádraží

V obecné rozpravě se zastupitelé shodli, že je třeba omezovat nežádoucí účinky osvětlení i jinde ve městě. V některých lokalitách se tak již děje. Brod postupně nahrazuje staré sodíkové výbojky novou LED technologií, což umožňuje v noci osvětlení automaticky ztlumit. A v některých okrajových lokalitách se světla vypínají úplně.

Podle Hlaváče se při zřizování či obnově osvětlení zatím respektovaly zejména normy o minimální úrovni svícení. „Nicméně letos na jaře vydalo ministerstvo životního prostředí také normu, která stanoví horní limity. Lidově řečeno, aby se nesvítilo zbytečně,“ uvedl.

V souvislosti s takzvaným světelným smogem se chce vedení města mimo jiné do budoucna zabývat vlakovým nádražím. „Je to obrovský zdroj světla. Není tam při tom takový provoz, jako býval, některé osvětlené koleje už nejsou využívané,“ podotkl Jan Kerber, zastupitel za Piráty.

S větším zaměřením se na nádraží souhlasí i Hlaváč. „Skutečně, je to největší zdroj světla v Brodě. Koleje osvětlují vysoké stožáry, na nichž jsou, předpokládám, stále starší a nepříliš úsporné výbojky,“ řekl.

S provozovatelem stanice bude chtít konzultovat, zda jsou všechna světla potřeba, zda není možné lampy vyměnit za nové úsporné a zda by bylo možné osvětlení alespoň v určitých hodinách ztlumit.