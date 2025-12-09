Obrazy přicestovaly na Vysočinu z Itálie, vytvářejí magickou atmosféru

Zdaleka, až z italského města Sarmede v Benátsku doputovalo na Vysočinu padesát originálních ilustrací Štěpána Zavřela, známého českého ilustrátora, malíře a animátora. K vidění jsou v podkroví Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Tam vytváří díla plná barev a pohádkových postav doslova magickou atmosféru.

„Tato pohádkově laděná výstava je opravdu pro celou rodinu. A podle mě může být i skvělou příležitostí, jak se příjemně naladit na blížící se vánoční svátky,“ míní Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie.

Štěpán Zavřel je známý hlavně jako ilustrátor dětských publikací, které vyšly v různých jazykových překladech. Vystavena proto bude i ukázková kolekce knih s jeho obrázky.

Magický svět Štěpána Zavřela představuje hlavně pohádkovou tvorbu známého umělce. Atmosféru výstavy dotváří prostory podkroví.
Výstava představuje i kolekci knih, které Štěpán Zavřel ilustroval.
Originály Zavřelových ilustrací doputovaly na Vysočinu až z Itálie.
„Hlavně si ale budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout samotné originální ilustrace, například z knih Sůl nad zlato, Sen v Benátkách, Létající dědeček, Hvězdné tolary, Narodil se Kristus Pán a další,“ vyjmenovala Staňková.

Výstava podle ní dokumentuje mistrovskou dokonalost Zavřelova umění prostřednictvím rozmanitých technik, které autor používal, a často i různě kombinoval. Patří mezi ně třeba olejové a voskové pastely, akvarel, koláž, akrylové barvy, různé formy dřevorytu nebo tuš a pero.

Štěpán Zavřel

  • Pozdější ilustrátor, malíř, animátor a spisovatel se narodil v roce 1932 v Praze v rodině krejčího a švadleny. Jeho rodiče pocházeli z Hlinska (matka Marie) a z obce Studnice u Hlinska (otec Václav).
  • V Praze prožil období studia a umělecké formace, dostal se k animovanému filmu a pracoval i ve studiu Jiřího Trnky Bratři v triku, jedné z nejvýznamnějších animačních škol té doby. Pohyboval se i v akademickém prostředí.
  • V roce 1959 uprchl do Itálie, kde studoval a spolupracoval s animačním studiem. Za studii i prací se následně stěhoval do Německa a pak i do Londýna.
  • V roce 1968 se vrátil do Itálie – zakotvil v Rugolo di Sarmede, kde je také pochován.
  • Zemřel v roce 1999. O rok později vznikla Nadace Štěpána Zavřela, která pokračuje v jeho pedagogickém a uměleckém odkazu. V Muzeu Štěpána Zavřela je rovněž shromážděno přibližně 60 jeho děl.
  • V průběhu let Štěpán Zavřel vystavoval v galeriích a muzeích po celém světě: v Norsku, Švýcarsku, Jižní Africe, Německu, Spojených státech, Střední Americe či Španělsku.

Štěpán Zavřel, byť se narodil v Praze a většinu svého života strávil v Itálii, má na region rodinné vazby. Jeho matka Marie totiž pocházela z Hlinska, městečka ve Žďárských vrších, na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje, a otec Václav pak ze vsi Studnice, vzdálené zhruba tři kilometry od Hlinska.

Zajímavá paralela

Novoměstská výstava Zavřelových děl má navíc ještě jeden originální přesah. „Uvádíme ji v nových souvislostech, a to v konfrontaci s dílem a především sgrafity novoměstského rodáka Karla Němce,“ přiblížila ředitelka.

Ač by se mohlo zdát, že spolu tito dva umělci nemají nic společného, existuje podle ní mezi nimi jedna zajímavá paralela. „Oba – každý svým originálním výtvarným způsobem, ozdobili svými kresbami řadu domů ve městech, kde žili a tvořili, a vtiskli jim tak originální, nezaměnitelnou podobu,“ popsala Staňková.

Karel Němec vytvořil za svůj život 193 sgrafit, a to nejen přímo v Novém Městě na Moravě, ale na šedesáti místech Vysočiny, v Havlíčkově Brodě, v Brně či Znojmě.

„Štěpán Zavřel zase proměnil Sarmede, kde žil, v ‚město pohádek‘, oživené téměř sedmdesáti freskami, umístěnými na veřejných i soukromých budovách v okolí. V obou městech tak zanechali umělci nesmazatelnou stopu,“ vylíčila ředitelka Horácké galerie. Dodala také, že tento fakt do budoucna skýtá i příležitost pro budoucí spolupráci mezi Novým Městem na Moravě a právě italskou obcí Sarmede.

Výstava, jež nese název Magický svět Štěpána Zavřela, potrvá až do 1. března příštího roku. Obrazy na ni zapůjčila Nadace Štěpána Zavřela, která pečuje o autorův umělecký odkaz.

