„Tato pohádkově laděná výstava je opravdu pro celou rodinu. A podle mě může být i skvělou příležitostí, jak se příjemně naladit na blížící se vánoční svátky,“ míní Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie.
Štěpán Zavřel je známý hlavně jako ilustrátor dětských publikací, které vyšly v různých jazykových překladech. Vystavena proto bude i ukázková kolekce knih s jeho obrázky.
„Hlavně si ale budou moci návštěvníci zblízka prohlédnout samotné originální ilustrace, například z knih Sůl nad zlato, Sen v Benátkách, Létající dědeček, Hvězdné tolary, Narodil se Kristus Pán a další,“ vyjmenovala Staňková.
Výstava podle ní dokumentuje mistrovskou dokonalost Zavřelova umění prostřednictvím rozmanitých technik, které autor používal, a často i různě kombinoval. Patří mezi ně třeba olejové a voskové pastely, akvarel, koláž, akrylové barvy, různé formy dřevorytu nebo tuš a pero.
Štěpán Zavřel
Štěpán Zavřel, byť se narodil v Praze a většinu svého života strávil v Itálii, má na region rodinné vazby. Jeho matka Marie totiž pocházela z Hlinska, městečka ve Žďárských vrších, na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje, a otec Václav pak ze vsi Studnice, vzdálené zhruba tři kilometry od Hlinska.
Zajímavá paralela
Novoměstská výstava Zavřelových děl má navíc ještě jeden originální přesah. „Uvádíme ji v nových souvislostech, a to v konfrontaci s dílem a především sgrafity novoměstského rodáka Karla Němce,“ přiblížila ředitelka.
Ač by se mohlo zdát, že spolu tito dva umělci nemají nic společného, existuje podle ní mezi nimi jedna zajímavá paralela. „Oba – každý svým originálním výtvarným způsobem, ozdobili svými kresbami řadu domů ve městech, kde žili a tvořili, a vtiskli jim tak originální, nezaměnitelnou podobu,“ popsala Staňková.
Karel Němec vytvořil za svůj život 193 sgrafit, a to nejen přímo v Novém Městě na Moravě, ale na šedesáti místech Vysočiny, v Havlíčkově Brodě, v Brně či Znojmě.
„Štěpán Zavřel zase proměnil Sarmede, kde žil, v ‚město pohádek‘, oživené téměř sedmdesáti freskami, umístěnými na veřejných i soukromých budovách v okolí. V obou městech tak zanechali umělci nesmazatelnou stopu,“ vylíčila ředitelka Horácké galerie. Dodala také, že tento fakt do budoucna skýtá i příležitost pro budoucí spolupráci mezi Novým Městem na Moravě a právě italskou obcí Sarmede.
Výstava, jež nese název Magický svět Štěpána Zavřela, potrvá až do 1. března příštího roku. Obrazy na ni zapůjčila Nadace Štěpána Zavřela, která pečuje o autorův umělecký odkaz.