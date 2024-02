Orel přežil smrtelnou nemoc i zlomeninu, vyléčený dravec je zpět v přírodě

„Pokud nastane nějaký problém, například se orel bude vyskytovat pouze na jednom místě, nebo se bude chovat jakkoliv nestandardně, uvidíme, kde je a můžeme zasáhnout,“ vysvětlil ředitel záchranné stanice v Pavlově Zbyšek Karafiát s tím, že vypuštění orla mořského zpět do přírody je na Vysočině raritou.

Návrat ročního samce do volné přírody se uskutečnil na polní cestě u Horní Cerekve. Náhle nabytá svoboda mladého dravce nezaskočila. Stačilo sundat z jeho hlavy speciální čepičku, která mu překrývala oči. Následovalo rychlé máchnutí mohutnými křídly a král mezi dravci se vznesl do výšky. Po krátké době zmizel za obzorem. Šťastný let mu přišly popřát děti z místní mateřské školy.

Výběr místa, kde byl orel vypuštěn, nebyl náhodný. Právě tady se začal příběh jeho záchrany odehrávat. V polovině července našli mladého orla tři chlapci u místního lomu. Mysleli si, že jde o káně, a tak ho zabalili do mikiny a přinesli na obecní úřad. Než přijeli pracovníci ze záchranné stanice v Pavlově, přečkalo mládě v truhlici v místní knihovně.

„Prvotní domněnka byla taková, že se mládě nenaučilo lovit. Bylo velmi zesláblé a ani nepřijímalo potravu. Museli jsme ho krmit sondou, kterou dostávalo speciální výživu,“ líčí Karafiát.

S onemocněním vaků pomohli specialisté

A aby toho nebylo málo, tak si orel ještě zlomil nohu. Následná vyšetření ukázala, že trpí velmi specifickým plísňovým onemocněním vzdušných vaků. Bez pomoci by nepřežil.

„Toto onemocnění způsobuje, že pták nedokáže udýchat lov potravy. Z toho důvodu byl i ve špatné výživové kondici. Takové zvíře je skleslé a není schopné pořádného letu,“ popsal Karafiát příznaky onemocnění, které není příliš obvyklé.

Léčba této nemoci je poměrně zdlouhavá a finančně nákladná. „Spolupracovali jsme se specializovanou klinikou v Kralupech nad Vltavou, která se zabývá léčbou ptáků. S pomocí jejich rad a léků se podařilo orla uzdravit,“ řekl ředitel záchranné stanice s tím, že finanční náklady na léčbu vyšplhaly do desítek tisíc korun.

Po vyléčení putoval orel mořský do Záchranné stanice Pasíčka u Skutče. Právě tato stanice má jako jedna z mála v Česku k dispozici velkou rozletovou halu, která slouží k rehabilitaci velkých druhů ptactva jako je výr velký, orel mořský či čáp.

„Viděli jsme, že orel nemá problémy s příjmem potravy, a že nastal čas, aby se tu začal učit lovit, zesílil a celkově se dostal do kondice. Dostával i živou potravu od králíků přes morčata až po ryby. Nyní víme, že je v dobré kondici, že dokáže lovit kořist a neměl by mít problém najít si potravu,“ poznamenal Milan Oppa, vedoucí chovatel ze Záchranné stanice Pasíčka.

Rodiče u Cerekve hnízdí pravidelně

S vypuštěním chovatelé čekali až pominou největší mrazy. „Teď se navíc hlásí oteplení, takže rybníky budou bez ledu a orel má vhodné podmínky k tomu, aby si našel obživu,“ dodal Karafiát.

Mladý orel se tak vrátil do svého rodiště. Díky kroužku, který měl na noze, věděli pracovníci záchranné stanice odkud přesně tento orlí mládenec pochází. „Narodil se v hnízdě, které je v katastru Horní Cerekve. Pochází od rodičů, kteří zde hnízdí pravidelně,“ vysvětlil ředitel Stanice Pavlov.

Jak se bude orlovi dařit, budou ochránci přírody sledovat pomocí speciální vysílačky, kterou má umístěnou na zádech mezi křídly. „Tato vysílačka nám bude pravidelně posílat údaje o tom, kde se orel vyskytuje. Zařízení má solární napájení, takže by mělo vydržet několik let. Po určité době samo odpadne. Orla nijak neomezuje, je i velmi lehké,“ ukazoval Karafiát.

Na Vysočině se aktuálně vyskytuje kolem třinácti párů hnízdících orlů mořských. Přesto je to podle ornitologů stále poměrně vzácný druh, který není běžné spatřit. Jeden čas se orel mořský na Vysočině vůbec nevyskytoval. Od roku 1984 se jeho populace začala rozrůstat.

Jeden pár mívá obvykle jedno až dvě mláďata. Než orel mořský dospěje, trvá to pět let. „Trvá to tedy poměrně dlouho, než se zapojí do reprodukce. Tlak ze strany člověka na orla mořského je poměrně velký. Každoročně řešíme případy otrav. Jenom za leden jsme na Vysočině měli už dva takové případy,“ posteskl si Zbyšek Karafiát.