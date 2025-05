Lidé, kteří chtějí tyto unikáty poznávat, mohou vyrazit například do rezervace Kladinský potok na Pelhřimovsku, do oblasti Havranka na Havlíčkobrodsku či na Jihlavsko, do blízkosti obce Hrutov nedaleko Brtnice. Tam na území přírodní rezervace Na Podlesích každé jaro rozkvétají tisíce fialových jedinců - a ani letošek není výjimkou. Kromě zmíněného prstnatce lze navíc na loukách narazit i na další druhy vzácných rostlin, jako je tolije bahenní nebo bradáček vejčitý.

Další možností, kam se za krásou prstnatců vydat, jsou třeba Žďárské vrchy. A běžnou návštěvu je tam možné doplnit i odborným výkladem. „Chystáme komentované vycházky na Louky u Černého lesa, kde lidé uvidí nejen kvetoucí prstnatce májové, ale i další rostliny typické pro tuto lokalitu v blízkosti Žďáru nad Sázavou,“ popsal za pořádající Agenturu ochrany přírody a krajiny Petr Piechula.

Hovořit se ale bude i o fauně, a zvláště o bobrech evropských, kteří na území „hospodaří“. Termíny exkurzí ochranáři ještě upřesní.

Orchideje, ale třeba i masožravou rosnatku okrouhlolistou a čolka horského budou moci pozorovat i účastníci botanicko-zoologické vycházky do rozkvetlé přírodní rezervace Damašek u Pusté Rybné ve Žďárských vrších.

„Tato mokřadní louka v nivě potoka Šonava nás zavede do slatinišť a rašelinišť z dob poledových,“ láká Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina. Právě tento spolek z Počítek na Žďársku akci, společně s ochránci přírody z Poličky na Pardubicku, pořádá.

Zájemci se sejdou v sobotu 31. května v půl desáté ráno u hájenky na okraji Pusté Rybné.