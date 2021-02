Žďár řeší, jak připojit sídliště. Jedinou příjezdovou cestu musí opravit

Letošní etapa rekonstrukce sídliště má stát další desítky milionů. A má trvat až do podzimu 2022. Na řadu během těchto úprav přijde také Jamborova ulice. Ta je však jedinou oficiální příjezdovou komunikací do tohoto sídliště na východním okraji města.

„Předpokládáme proto, že ulice Jamborova bude opravována po částech a také s využitím hráze Göttlerova rybníka pro osobní dopravu. Příjezd a odjezd u této poslední etapy však nebyl ještě detailně diskutován,“ nastínil možný vývoj mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček s tím, že podrobnosti budou ještě upřesněny v průběhu letošního roku.

Přestože Jamborova ulice, jež protíná celé sídliště, obdrží nový kabát až příští rok, už nyní přichází na řadu úvahy nad mnohokrát diskutovaným problematickým příjezdem do lokality.

Do budoucna by větší otevření poněkud odříznuté oblasti mohla vyřešit právě stabilní propojka po hrázi Göttlerova rybníka, tedy ze sídliště na Neumannovu ulici. „Je to možnost, která je na stole ve více variantách,“ potvrdil žďárský starosta Martin Mrkos.

Po úzké hrázi by v budoucnu mohly jezdit i autobusy

Spojnice zatím bývá zprůjezdněna pouze výjimečně a po nezbytně dlouhou dobu při nejrůznějších opravách.



Běžně je však místní komunikace osazena zákazovou značkou a hojně ji využívají jen chodci. Výjimku pro průjezd mají rovněž cyklisté a samozřejmě vozidla integrovaného záchranného systému.



Opravy sídliště Pod Vodojemem V roce 2020 se v sídlišti Pod Vodojemem rekonstrukce dočkala ulice Štursova a horní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova.

Během roku 2021 bude následovat oprava dolních úseků Špálovy, Makovského a Pelikánovy.

V roce 2022 čeká kompletní obnova ulice Ladova, Slavíčkova, Blažíčkova a Jamborova.

Hráz by se podle Mrkose mohla v budoucnu otevřít například pro osobní auta i městskou hromadnou dopravu, a to buď obousměrně, či jednosměrně. Případně by propojku z Vodojemu na ulici Neumannova brázdila pouze MHD.

Názory obyvatel čtvrti na změnu se různí. Obavu mají třeba z rušnější dopravy. „Vyhovuje mi právě ten klid, který tu máme, izolace mi nevadí. Obávám se, že ve chvíli, kdy půjde sídlištěm projet, se to změní. Zvlášť lokalita u Göttlerova rybníka je teď taková klidová zóna. Děti chodí po jeho hrázi do školy,“ míní mladá maminka Iveta.

Odříznutí čtvrti od zbytku města příliš nevyhovuje Petru Královi, dlouholetému obyvateli sídliště. „Když se příjezdová silnice opravuje, není možné se ani dostat domů. Nějakou další propojku s městem bych tedy určitě uvítal. Ale muselo by to být omezeno jen na místní obyvatele, třeba značkou Průjezd zakázán, aby tu výrazně nenarostla doprava,“ vyjádřil se Král.

Zda dopravu na hráz pustit, ukáže až dopravní model

Otevření trasy kolem rybníka by však podle vedení města muselo rozhodně předcházet zkapacitnění a rozšíření hráze. „Náklady nejsou známy, jelikož jsme zatím jen ve fázi úvah. Zda a jak by to dopravě v lokalitě pomohlo, to by měl mimo jiné zodpovědět i dopravní model, který vzejde z nyní zpracovávaného generelu dopravy,“ zdůraznil Martin Mrkos.

Sídliště Pod Vodojemem pochází ze 70. let 20. století. Zahrnuje více než tři stovky bytových, rodinných i řadových domů. Jeho opravy začaly již v roce 2017. Tehdy prošly obnovou ulice Kavánova, Mánesova a Alšova. Loni pak došlo v rámci startu velké ucelené rekonstrukce na ulice Štursova a horní části ulic Špálova, Makovského a Pelikánova.

U posledních tří jmenovaných ulic má letos následovat oprava jejich dolních úseků. Ve finále této akce za přibližně 90 milionů korun, tedy v roce 2022, čeká kompletní obnova ulice Ladova, Slavíčkova, Blažíčkova - a Jamborova.

Opravy se týkají hlavně vodovodních a kanalizačních řadů, povrchů komunikací a chodníků, veřejného osvětlení nebo úprav navazující zeleně kolem komunikací. Během rekonstrukce mohou obyvatelé čtvrti využívat provizorní záchytné parkoviště u Göttlerova rybníka.