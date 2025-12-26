Například v Chotěboři zóny, jež mají zajistit klid mimo jiné u zdravotnických zařízení, domovů pro seniory či u chovů zvířat, pokrývají téměř celé město. Ohňostrojem na náměstí tam tak Nový rok neuvítají.
„Opravdu jsme nenašli jediné místo, kde by ho šlo uspořádat. Tedy pokud bychom jej neudělali někde kus za městem na poli. Což nechceme,“ konstatoval chotěbořský místostarosta Tomáš Škaryd.
„Volných“ bílých ploch bez omezení je na území sídla skutečně jen pár, a to vesměs v obytné zástavbě, nebo až dál v extravilánu. „A na to, abychom chystali v centru nějaký náhradní program, už je málo času,“ uvedl místostarosta k následkům novely, platící od 1. prosince.
Do dalších let však radnice zváží i alternativy pyrotechnické podívané. „Existují samozřejmě různé laserové show, jenže i na to už potřebujete určité podmínky. Musíme zjistit, jaké jsou možnosti,“ řekl Škaryd.
Ohňostroj, na nějž měli Chotěbořští vyhrazeno 60 tisíc korun, byl podle jeho slov u lidí oblíbený. Na náměstí mířily stovky místních, šlo o společenskou událost. „Lidé, s nimiž jsem zatím osobně mluvil, jsou zklamaní. Přece jen to byla hezká akce s dlouholetou tradicí,“ dodal místostarosta.
Na facebookovém profilu města někteří však tuto změnu i kvitují, nebo ji berou jako příležitost pro jinou formu oslav. „Tuto aktivitu samozřejmě vítám, ohňostroj je věc krásná, ale upřímně zbytečná. Otázka zní, co místo ohňostroje? Tradice potkání se na náměstí přece nemůže být zrušena. To nemá město jiný nápad na využití finančních prostředků, které by stál ohňostroj, a stmelil občany na náměstí? Pojďme si udělat oheň a opéct špekáčky,“ navrhl třeba Ladislav Háva.
Přesuny v centrech měst
Novela přiměla ke změnám i další města v kraji, kde se přelom roku pojí s pyrotechnickou show. Včetně Jihlavy, kde na Masarykově náměstí hledali místo, odkud by mohly světlice vzlétnout k nebi. Nakonec se ho najít povedlo.
„Ohňostroj se bude odpalovat ze zásobovací cesty k Prioru, a ne ze střechy tohoto obchodního domu tak, jak tomu bylo v minulých letech. Tím splníme všechny zákonné podmínky pro jeho uskutečnění,“ pravil primátor Petr Ryška.
|
Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám
Světelná show ozáří centrum města v podvečer Nového roku. Program začne v půl páté, kdy vedení Jihlavy nabídne návštěvníkům zdarma svařené víno a čaj. Zhruba osmiminutový ohňostroj – v režii ohňostrůjce Lea Válka – vypukne o hodinu později.
Podobný scénář nastane 1. ledna rovněž ve Velkém Meziříčí. I tam museli mezi červenými „kolečky“ zón hledat, odkud bude možné rachejtle vypustit. „Kvůli novele zákona o pyrotechnice musíme změnit místo odpalu, ale bude to také v rámci náměstí,“ sdělila mluvčí radnice Martina Strnadová s tím, že ohňostroj bude opět s hudebním podkresem a s náklady kolem 100 tisíc korun. Připraven je navíc doprovodný program – mimo jiné hudební vystoupení či dětský film v kině zdarma.
Z náměstí na sportovní ovál
Změny kvůli novele nastaly například také v Krucemburku na Havlíčkobrodsku – ohňostroj se tam stěhuje z náměstí na louku nad městysem. A ani v nedalekém Žďáře nad Sázavou, kde má novoroční zářící show v centru dlouholetou tradici, se ji na náměstí Republiky udržet nepovedlo, hlavně kvůli ochranné zóně nedalekého seniorpenzionu.
„Vzhledem k novým omezením a blízkosti citlivých objektů na náměstí přesouváme ohňostroj na ovál u zimního stadionu. Odpalovat se bude z cvičného prostoru autoškoly. Místo splňuje bezpečnostní požadavky dle novely zákona a umožní přivítání nového roku,“ objasnila mluvčí města Blanka Sobolová.
|
Ohňostroj má přednost, řeklo město. A zrušilo záchytnou stanici pro psy
V diskusi pod tímto sdělením obyvatelé řeší hlavně zookoutek U Hada, kde majitelé kousek od stadionu chovají morčata, králíky, fretky, ptactvo a další živočichy, včetně opuštěných. Podle vyjádření města je však zařízení vzdáleno více než daných 250 metrů, navíc ani není zaneseno do mapy ochranných zón.
„Jsem zásadně proti zábavní pyrotechnice, především kvůli zvířatům. Ale pokud se jedná o jednorázovou akci, uděláme vše pro to, abychom zvířata nám svěřená ochránili,“ vyjádřil se za provozovatele zookoutku Miroslav Šustr. Dodal, že o mapě chovů, jež by umožnila zanesení zařízení do ochranné zóny, donedávna nevěděl; chce si proto o problematice ještě zjistit více informací.
Výhrady ohňostrůjců
Žďárský novoroční program začne v půl šesté večer. Vyjít má na asi 120 tisíc korun. „Kromě samotného ohňostroje zahrnuje cena i ozvučení akce či náklady na dopravní opatření. Komponovaný ohňostroj s hudebním doprovodem z dílny pana Smištíka potrvá šest až sedm minut,“ informovala Sobolová.
Právě zkušený ohňostrůjce Luboš Smištík se na novelu zákona dívá dost skepticky. „Nepřijde mi úplně domyšlená a doufám, že se dočká ještě změn,“ vyslovil se Smištík. Chápe omezení třeba u zdravotnických zařízení či domů pro seniory, ovšem například nad systémem zařazování chovu včel jen kroutí hlavou.
„V mapě zón jsou i včelaři, ovšem ti nemají úly vždy v místě bydliště nebo jen na jednom daném stanovišti. A pokud ano, často jde v rámci velké zahrady či pozemku o rozdíly desítek metrů, které jsou pak pro nás ale klíčové,“ vysvětlil podnikatel.
Vnímá, že obce i lidé teď mají z použití zábavní pyrotechniky kvůli zpřísnění zákona obavy, což se odráží i v počtu zakázek. Prodejcům podle Smištíka neprospěl ani „humbuk“, jenž se kolem novely strhl.
„Lidé si třeba myslí, že pyrotechniku kategorie F3 (hlučnější, náročnější produkty určené pro venkovní použití na otevřených prostranstvích – pozn. red.) už teď nelze bez odborné způsobilosti používat. Toto omezení ale přitom platí až od července 2026,“ upozornil Smištík.
Jaké nastaly změny v používání pyrotechniky