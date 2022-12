Primátor Jihlavy nesehnal sponzora, tak novoroční ohňostroj zaplatí sám

„Chceme apelovat na vedení města, aby udělali transparentnějším tento proces. Rádi bychom věděli, jestli tam je nějaká reciprocita či proč se děje to, že se najednou objeví záhadný investor, který bohulibě zaplatí ohňostroj,“ vyzval Daniel Škarka (Piráti a Fórum) primátora.

Celá záležitost se má nakonec tak, že sponzorem jihlavského novoročního ohňostroje je přímo primátor Petr Ryška (ODS). Sedmiminutovou podívanou za 80 tisíc korun zaplatí ze svého. „Vůbec jsem nečekal, že z toho bude taková politická kauza. Ale nic v tom nehledejte,“ začal vysvětlovat primátor.

K debatám a spekulacím došlo poté, co radnice nejprve informovala o tom, že ohňostroj se tentokrát neuskuteční, aby později tiskový odbor vydal informaci, že radní města ohňostroj schválili a bude hrazen ze soukromých zdrojů. Kdo je ale sponzorem už nebylo zřejmé.

Původně totiž vedení radnice plánovalo jenom novoroční setkání na náměstí se svařákem a horkým čajem, ale bez ohňostroje. Jako důvod uvádělo úsporná opatření i hlučnost.

„Holt nepřispěji tolik na sport nebo charitu“

„Pak jsem ale dostal spoustu reakcí od lidí, že jsme to rozhodli špatně a jestli to nechceme zrevidovat a ohňostroj udělat. Já jsem řekl, že čistě teoreticky, kdyby to neplatilo město, tak se k tomu můžeme vrátit. Věděl jsem, že jednáme s různými potencionálními partnery Jihlavy, kteří jsou ochotni dávat (peníze) do některých věcí, ale o ohňostroji jsem s nimi nemluvil. Na schůzi rady města 8. prosince jsme pak odsouhlasili, že ohňostroj uspořádáme s tím, že když neseženu sponzora, tak to zaplatím já,“ líčil Petr Ryška.

Pak ještě ten večer odletěl na dovolenou do Austrálie a potencionální partnery nestačil oslovit.

„Popravdě řečeno, teď nemám chuť je oslovovat, protože je nechci tahat do politického soupeření. Dopadne to tak, že ohňostroj zaplatím ze svého. Tak holt nepřispěji tolik v příštím roce na sport nebo na charitu a dám to na ohňostroj. Udělala se z toho úplně zbytečná mediální a politická kauza. Nebylo v tom ale nic jiného,“ dodal Petr Ryška.

Sedmiminutový komponovaný novoroční ohňostroj doprovázený hudbou uvidí Jihlava v neděli prvního ledna od 17.30. Předcházet mu bude od 17.00 hodin podávání svařáku nebo horkého čaje všem, kteří přijdou na Masarykovo náměstí v Jihlavě oslavit Nový rok a třicáté výročí samostatného českého státu.

Po dohodě s ohňostrůjcem, jihlavským rodákem Leo Válkem, se novoroční akce za hudebního doprovodu uskuteční opět na Masarykově náměstí. Ohňostroj bude odpálen ze střechy obchodního domu Prior.