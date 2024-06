Nepotřebné věci lze ve Žďáře odkládat do zvláštní skříně. Poslouží jiným

Věci, které již lidé doma nevyužijí, ale jsou stále v dobrém stavu a někomu by ještě mohly posloužit, lze nyní ve Žďáře odložit do nové re-use skříně. Ta se od minulého týdne nachází poblíž vchodu do relaxačního centra ve Švermově ulici. Z jejího obsahu si kolemjdoucí mohou cokoliv vybrat a odnést domů.