Kontejnery střeží i fotopasti, za odkládání odpadu mimo nádoby padají pokuty

Velké kusy kartonů, ale i nábytek, sklo, torza domácích spotřebičů, rozbité kýbly či vybavení na zahradu a mnohé další věci, které buď do nádob na tříděný odpad vůbec nepatří, nebo se kvůli jejich aktuální naplněnosti dovnitř zrovna nevešly. Taková špína zůstává čím dál častěji ležet na zemi okolo kontejnerových stání napříč celým Žďárem.

V rámci běžného svozu takový materiál odvézt nelze. „Sběrné auto má korbu velmi vysoko a není technicky možné na ni tento odpad přihodit. Kvůli odpadu nastrkanému vedle nebo mezi kontejnery pak musí jezdit speciální svozový automobil. Město to stojí přibližně 400 tisíc korun ročně,“ upozornil žďárský starosta Martin Mrkos.

Přitom mnohdy by podle jeho slov stačilo objemný odpad sešlapat nebo rozřezat. „Například nedávno na sídlišti Libušín navzdory téměř prázdné nádobě na papír někdo odložil kartony vedle popelnice, zřejmě z lenosti je rozřezat,“ podotkl starosta.

Papírové krabice jsou však ještě to nejmenší, u kontejnerů se totiž občas objevují i věci, které se do třídicích nádob ani do popelnic na směsný odpad vůbec dávat nemají. „Bohužel nejsou výjimkou případy, kdy někdo rekonstruuje bytové jádro, a tak potom ke kontejnerům odloží vše - keramickou mísu, suť a dlaždice nebo starý nábytek,“ popsal Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie.

Sběrný dvůr je pořád levnější než pokuta

Uložení na sběrném dvoře společnosti AVE, jež pro město zajišťuje i svoz odpadu, je přitom obyvatelům pro celou řadu typů odpadů zdarma. Za některé typy, jako je například suť, cihly, střešní krytiny či stavební dřevo, se samozřejmě platí.

„Pořád to ale vyjde levněji než pokuta za znečišťování veřejného prostranství. Tu můžeme my jako městská policie udělit až do výše deseti tisíc korun. V případě porušení zákona o odpadech mohou být pokuty od města ještě vyšší,“ připomněl Martin Kunc.

Už v minulosti městská policie podle něj takové případy řešila - například u svobodáren na sídlišti Stalingrad, kde to u kontejnerů občas vypadalo jako na bazaru vysloužilého nábytku. „Tam jsme tehdy udělili pokutu pět tisíc korun,“ uvedl Kunc. Nyní se nešvar opět rozrůstá, a město proto plánuje jeho vymýcení, s čímž jsou spojeny i zmíněné postihy.

Akce má pracovní název „Někdo se dívá“. „Aktuálně se na náhodně vybraných místech instalují fotopasti. V tomto smyslu je rovněž snaha využívat i stávající kamery,“ sdělila Blanka Sobolová, mluvčí žďárské radnice.

Fotopasti bude městská policie přemisťovat na vhodné lokality podle potřeby, v závislosti na tom, kde budou zrovna s nepořádkem největší potíže.

„Problémy s těmito ‚černými skládkami‘ máme nyní především u kontejnerů v ulici Nerudova za obchodním centrem Convent, v lokalitě Libušínská u domů s pečovatelskou službou nebo v ulicích Okružní horní a Palachova,“ vyjmenovala Sobolová.

V Chotěboři sledují kontejnery kamery

Do boje s odkládáním odpadu mimo určené nádoby už před časem vytáhli například v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Tyto prohřešky tam úspěšně potlačují díky kamerám městského dohlížecího systému.

„Dvě kamery máme vyloženě vyhrazené na řešení této problematiky,“ popsal za městskou policii Jiří Novotný, manažer prevence kriminality města Chotěboř.

Umisťují se vždy do oblastí, kde jsou aktuálně se znečišťováním veřejného prostranství problémy. Pachatelé se pak dohledávají například podle zaznamenané SPZ vozidla, vyhodí-li dotyčný odpad z auta, nebo i díky místním znalostem strážníků. Efekt je dle městské policie rozhodně znát.

„V případě jedné monitorované lokality musíme říci, že tam odhazování odpadu mimo určené nádoby opravdu rapidně ubylo. Není to přitom žádný hon na lidi, ale preventivní prvek, který využíváme až ve chvíli, kdy si to situace v dané lokalitě žádá,“ shrnul Novotný.

Nedávno například chotěbořští strážníci odhalili čtyři osoby, jež znečistily veřejné prostranství u kontejneru v ulici F. X. Svobody a odkládaly odpad do nepříslušných nádob v ulici Dlouhá. Třem z nich byla uložena pokuta od jednoho do pěti tisíc korun, čtvrtý případ bude řešit příslušný správní orgán. Všichni aktéři podle městské policie pocházeli přímo z dané oblasti.