Vedení Meziříčí si nechalo vyplatit statisícové odměny, opozice se zlobí

Udělení odměn pro tyto uvolněné zastupitele, a to v maximální výši, již umožňuje zákon, vzbudil mezi některými členy zastupitelstva silné emoce. Miroslav Jágrik (Pro Velké Meziříčí) dokonce reagoval rezignací na post zastupitele.

Návrh na finanční ocenění starosty a místostarosty - za jejich přínos k rozvoji města a realizaci úspěšných akcí, předložil v úterý zastupitelům radní města Tomáš Bílek. Je ze stejného nezávislého uskupení Společně VM, jako starosta i místostarosta.

„Bavili jsme se o tom na radě déle a shodli se, že bychom z toho chtěli udělat běžné téma, které se může třeba každý rok řešit na zastupitelstvu,“ popsal Bílek.

Podle toho, jak by jeho členové byli spokojeni s prací nejužšího vedení, by mu mohli, ale nemuseli, odhlasovat mimořádné odměny, a to v různé výši. „Myslím, že je to normální u všech vedoucích pozic, ať už se jedná o městské společnosti, nebo třeba příspěvkové organizace,“ doplnil radní Bílek.

Práce pro město má být čest, volal kritik

Jeho návrh ocenit činnost uvolněných zastupitelů v nejvyšší možné výši nakonec hlasováním prošel, byť se objevilo několik protinávrhů na snížení částky. Jeden vzešel od KDU-ČSL, druhý pak paradoxně od samotného Kamana, jenž chtěl svoji odměnu zredukovat na polovinu. Jeho kolegové však byli proti.

Odchodem z komunální politiky pak odpověděl na přiznání odměn starostovi a místostarostovi již zmíněný Miroslav Jágrik. „Za práci, kterou vykonávají, jsou ohodnoceni v mezích jako starostové podobně velkých měst. Starosta 93 413 korun a místostarosta 82 217 korun. Tyto pozice sami přijali a dobře věděli, jak jsou finančně ohodnoceny,“ uvedl Jágrik, jenž v zastupitelstvu působil od roku 2006.

„Práci pro město jsem vždy považoval za čest, nikoli za výdělečný podnik,“ podotkl Jágrik.

S udělením odměn nesouhlasí ani Josef Komínek (Pro Velké Meziříčí), který byl v minulosti dlouholetým místostarostou a poté tři roky i starostou Velkého Meziříčí.

„Nemyslím si, že za rok a půl se ve městě udělalo něco natolik mimořádného, aby za to vedení mělo tak vysoké odměny,“ konstatoval Komínek. Dá se také dle jeho slov očekávat, že v budoucnu se tento zákonem umožněný systém oceňování uvolněných zastupitelů stane standardem, a to nejen v Meziříčí.

Prolamuje se letité tabu, pochvaluje si starosta

Podle starosty Kaminarase je to však namístě. „Je v naprostém pořádku, že se tabu, které tu celé roky bylo a které znamenalo, že na nějakou odměnu nesmí volení zástupci města ani pomyslet, protože ‚co by si lidé pomysleli‘, prolamuje. Děkuji, že se tento legitimní nástroj vycházející ze zákona o obcích aktivoval a umožní všem budoucím představitelům nejen našeho města být za svoji práci zastupitelstvem hodnoceni,“ vyjádřil se Kaminaras.

S tím souhlasí i místostarosta. „Beru to jako normální práci, která nás se starostou baví, naplňuje a věnujeme se jí na maximum. Přesto mě ale takové ocenění od lidí, kteří nás jmenovali do funkce, nesmírně těší a motivuje dál pracovat a zlepšovat se,“ řekl Kaman.

Jako tragikomickou pak vnímá vedení města rezignaci Miroslava Jágrika. „Svůj odchod avizoval již před rokem a čekal pouze na příležitost, na kterou ho naváže, aby nám mohl uškodit a nevypadal, že utíká od práce pro město jen tak - přitom utíká, protože už bydlí jinde,“ nechal se slyšet starosta Kaminaras.

Že přidělování mimořádných odměn uvolněným zastupitelům není ve městech Vysočiny ještě úplně běžné, potvrzují i reakce z oslovených radnic. „V Jihlavě takové možnosti primátor ani náměstci v současné době ani v dohledné minulosti nevyužili,“ sdělila za jihlavský magistrát Aneta Hrdličková.

Stejně je tomu třeba v Pelhřimově či Třebíči. „U nás žádné mimořádně odměny nemáme, my sloužíme lidu,“ reagoval s nadsázkou žďárský starosta Martin Mrkos.

Oba pánové přispěli k rozvoji města

V Meziříčí bylo finanční ocenění dvojice mužů v čele radnice odůvodněno jejich přispěním ke komplexnímu rozvoji města. Za jejich působení došlo k realizaci řady akcí za téměř 200 milionů korun.

„Konkrétně jde například o bytový dům pro seniory, 21 nových stavebních pozemků na Hliništích, rekonstrukci zimního stadionu, překladiště odpadů,“ vyjmenovala Martina Strnadová z tiskového odboru radnice.

Mimo staveb se dle jejích slov zlepšilo společenské a kulturní zázemí města, třeba i díky převzetí Nové synagogy a jejímu oživení. V případě Martina Kamana bylo v odůvodnění uvedeno mimo jiné i spuštění grantového programu mikroregionu pro terénní pečovatelskou službu či rozvoj grantů pro sport, kulturu a sociální věci.

Velké Meziříčí má nové byty pro seniory (březen 2023)