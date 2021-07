Očkovací centra na Vysočině končí, na registraci mají zájemci poslední dny

Kraj Vysočina, který velká očkovací centra zřizuje, počítá s tím, že po létě provoz většiny z nich skončí. Zájem lidí o očkování už totiž není velký.



„V průběhu srpna doočkujeme druhé dávky, registrace na první již brát nebudeme. Postupně se tak vše bude přeorientovávat směrem do nemocnic, které by měly v případě potřeby zvládnout kolem sto až dvě stě očkování denně,“ přiblížil strategii Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Podle jeho slov se počítá s tím, že i na podzim bude nadále fungovat očkovací místo v jihlavských Hruškových Dvorech. V činnosti bude pokračovat rovněž stávající centrum v havlíčkobrodské nemocnici.

Zajít si pro svoji dávku vakcíny do Kulturního domu (KD) Fórum v Třebíči budou moci lidé naposledy k poslednímu srpnovému dni, následně se bude očkovat už jenom v tamní nemocnici.



„Ta by měla být schopna provádět kolem 100 až 150 očkování denně v rámci nemocnice, případně prostřednictvím mobilního týmu,“ podotkl Novotný.

Pelhřimovské centrum skončí už k 20. srpnu

Dosavadní velkokapacitní centrum v pelhřimovském KD Máj má v plánu ukončení provozu už k 20. srpnu. Vakcíny se potom budou podávat rovněž v tamní nemocnici, předpokládá se kapacita kolem stovky očkování denně.

Provoz velkých očkovacích center v Kraji Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod : provoz očkovacího centra (OČC) ve stávajících prostorách

: provoz očkovacího centra (OČC) ve stávajících prostorách OČC Žďár nad Sázavou , Bouchalky: končí 31. 8. - přesun očkování do očkovací ambulance Nemocnice Nové Město na Moravě

, Bouchalky: končí 31. 8. - přesun očkování do očkovací ambulance Nemocnice Nové Město na Moravě OČC Pelhřimov , KD Máj: končí k 20. 8. - přesun do vybraných prostor Nemocnice Pelhřimov

, KD Máj: končí k 20. 8. - přesun do vybraných prostor Nemocnice Pelhřimov OČC Třebíč , KD Fórum: končí 31. 8. - očkovat bude určená ambulance Nemocnice Třebíč

, KD Fórum: končí 31. 8. - očkovat bude určená ambulance Nemocnice Třebíč OČC Jihlava, Hruškové Dvory: provoz zachován

Ke konci srpna „dojíždí“ rovněž fungování očkovacího místa v areálu sportovní haly Bouchalky ve Žďáře nad Sázavou.



„Zájemci, kteří uvažují o očkování právě ve žďárském očkovacím centru, mají čas registrovat se k první dávce pouze do půlky července,“ upozornila Tamara Pecková, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě, jejíž personál očkování v tomto centru zajišťuje.



Ve žďárském centru se používá vakcína od Pfizer/BioNTechu. Interval mezi první a druhou dávkou této vakcíny se z původních 42 dnů v posledních dnech snižuje až na 21. To ale na strategii nemocnice nic nemění.

„Abychom stihli dokončit k poslednímu srpnu očkování všem, kteří první dávku absolvují ve Žďáře, nejzazší termín pro registraci k očkování bude právě polovina července,“ vysvětlila postup koordinátorka očkovacího centra a epidemiologická sestra novoměstské nemocnice Šárka Vidergotová.

Od září už budou muset zájemci o očkování vyrazit do nemocnice v Novém Městě na Moravě, jež ostatně funguje i nyní. Její kapacita je však výrazně nižší. Je tedy možné, že si lidé na termín první dávky budou muset trochu počkat.



„Navíc se 1. července otevřela registrace k očkování proti koronaviru dětem mezi 12 a 15 lety, které očkujeme pouze v nemocnici. Je možné, že se tak termíny ještě prodlouží,“ sdělila Tamara Pecková.

Na Vysočině je nejvyšší proočkovanost v Česku

Kraj v nejbližší době očekává i doporučení metodiky od státu. „Předpokládáme, že do začátku podzimu bude upravena logistika distribuce i u vakcíny Pfizer/BioNTech, bude umožněna distribuce i do ordinací, a to v menších baleních, a praktici a pediatři tak budou moci doočkovat zbytek populace, případně se opět zapojit do systému a aplikovat třetí očkovací dávky,“ řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

V červenci dochází rovněž k avizovanému snížení dodávek vakcín od Pfizeru. „Strategii očkování jsme ale kvůli tomu zatím měnit nemuseli, jelikož zájem lidí je nyní menší. Hlídáme si především to, abychom byli schopni očkovat druhé dávky. Případně máme v záloze ještě vakcíny Moderna, které jsou k dostání,“ pravil Novotný.



Vysočina je na tom z hlediska proočkovanosti na 100 obyvatel nejlépe v celém Česku. „Pětatřicet procent lidí má dokončené očkování a přes šestnáct procent je naočkováno alespoň první dávkou, takže více než polovina obyvatel kraje minimálně jednu dávku dostala. A k tomu asi osm procent osob prodělalo covid-19, a má tedy protilátky,“ vyčíslil Novotný.