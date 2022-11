Za pohon k vozíku spolužáka získali studenti nejprestižnější české ocenění

„Je to asi nejprestižnější česká studentská soutěž, této ceny si vážíme. Chtěli jsme někomu pomoci, což ocenila spousta lidí, ale nečekali jsme, že to bude až tak vysoko. Byla by škoda to nějakým způsobem nerozvíjet, lidí na vozíčku je spousta, dalo by se jim pomoci,“ řekl MF DNES jeden z tvůrců Jiří Mošner, absolvent VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, který se po maturitě rozhodl pro studium strojírenství na VUT v Brně.

Na elektrickém pohonu pracoval od loňského března společně s Matějem Pelikánem, Janem Karáskem a Petrem Staňkem pod vedením učitelů Martina Ťupy, Aleše Gregora a Petra Šuhaje. S propagací jim pomáhaly dvě studentky z oboru ekonomika a podnikání.

České hlavičky nejsou jejich prvním oceněním, blýskli se také druhým místem v jedné z kategorií prestižní celostátní středoškolské odborné činnosti neboli „sočky“.

„Pro naši školu je to obrovský úspěch. Řešení „Elektrické nástavby na invalidní vozík“ je vzorovou ukázkou správného zadání a zpracování maturitního projektu,“ chválil nápad i jeho realizaci Jaroslav Kletečka, ředitel VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. „Přeji Jiřímu Mošnerovi hodně zdaru při studiu a naší škole další úspěšné žáky.“

Studenti na svém maturitním projektu odpracovali dohromady přes 300 hodin. Navrhli, spočítali a zkonstruovali přídavný elektrický pohon k invalidnímu vozíku pro bývalého studenta žďárské průmyslovky Štěpána Pejchla. Ten se vážně zranil před osmi lety na školním výletě, když si při skoku do bazénu zlomil krční obratel. Od té doby je upoutaný na vozík.

„Je to mazec. Má to větší sílu“

Když letos v červnu nový pohon přebíral, neskrýval nadšení. „Je to vymakané. Není to typický studentský projekt ve smyslu uděláme to nějak, aby to fungovalo, a dostaneme jedničku u maturity. Tohle je mazec,“ líčil tehdy spokojený mladík z Řečice. „Má to mnohem větší sílu, než když někdo něco vymyslí, aby na tom vydělával,“ dodal.

Přídavný pohon vážící kolem čtrnácti kilogramů vyvine rychlost pětadvacet kilometrů v hodině, zahrnuje řadu vychytávek, jako jsou třeba sklápěcí řídítka. Pohon má tři rychlosti. Tachometr ukazuje i dojezd baterie a ujetou vzdálenost.

28. června 2022

„Při tvorbě 3D modelu i při samotné realizaci jsme naráželi na problémy. Představoval jsem si, že to bude trošku jednodušší. Ale všechno se podařilo vyřešit,“ zhodnotil Jiří Mošner.

Pohon pro Štěpána dokázali vyrobit za třicet tisíc korun, tuto částku pokryl sponzorský dar. „To byly materiálové náklady, ale do nákladů jsme nezahrnovali výrobu a hodiny,“ poznamenal oceněný student. Běžně se takový typ přídavného elektrického pohonu prodává za částku kolem sto tisíc korun.

České hlavičky putují do Žďáru nad Sázavou podruhé za sebou, loni cenu získal Karel Pročka ze sousedního gymnázia za terénní průzkum hornické lokality Havírna u Štěpánova nad Svratkou, kde se ve středověku těžilo stříbro.