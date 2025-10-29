Havlíčkův Brod na správné cestě, za přístup k rodinám a seniorům dostal ocenění

Havlíčkův Brod je nejpřátelštějším středně velkým městem v České republice vůči rodinám a seniorům. Vyplývá to z výsledků soutěže Obec přátelská rodině. Ocenění zástupci města převzali od představitelů ministerstva práce a sociálních věcí. Vedle uznání získal Brod i více než půl milionu korun.
Součástí komunitní a prorodinné politiky v Havlíčkově Brodě je například...
Komplexní a inovativní přístup k podpoře všech věkových skupin. Tak porotci zhodnotili vstřícnost města k rodinám, seniorům či třeba národnostním menšinám. Havlíčkův Brod díky tomu dominoval v soutěži v kategorii mezi městy s 18 až 35 tisíci obyvateli.

Spolu s oceněním získalo Havlíčkův Brod také dotaci ve výši téměř 570 tisíc korun, kterou město využije na realizaci prorodinných a proseniorských akcí.

„Spolu s oceněním získalo naše město také dotaci ve výši téměř 570 tisíc korun, kterou využijeme na realizaci prorodinných a proseniorských akcí. Je to pro nás zároveň potvrzení, že jsme na správné cestě a aktivity ve prospěch různých skupin obyvatel pomáhají tam, kde mají,“ shrnul starosta Zbyněk Stejskal.

Podle vedení města je ocenění výsledkem dlouhodobé spolupráce městského úřadu a množství místních příspěvkových a neziskových organizací. Aktivity, jež radnice podporuje, se dotýkají pěti klíčových oblastí. Jsou jimi prorodinné aktivity, oblast mezigeneračního setkávání, podpora kulturních akcí a tradic, zdravý životní styl a vzdělávání a poradenství.

„Ve všech oblastech je celá řada akcí nebo projektů, které jako město podporujeme,“ podotkl místostarosta Vladimír Slávka.

V komunitní a prorodinné politice je to například charitativní SWAP s workshopem šití nebo oblíbená akce Festival volného času. Setkávání generací město podporuje například formou retro módní přehlídky pro vnoučata a prarodiče nebo letních táborů pro seniory a děti.

„Kulturní akce a tradice jsou zastoupeny mimo jiné zahradní slavností v zahradě smyslového vnímání u Domova pro seniory Reynkova. V oblasti zdravého životního stylu se můžeme pochlubit například Baby Brunchem v Rodinném centru Brod a kategorii vzdělávání a poradenství zastupují třeba adaptační kurzy pro předškoláčky Škola nanečisto,“ dodal Slávka.

Dotace získaná za vítězství v soutěži městu v těchto všech oblastech pomůže zkvalitnit a rozšířit nabídku služeb. „Ocenění je motivací pokračovat ve strategickém rozvoji rodinné a seniorské politiky,“ doplnil starosta Stejskal.

