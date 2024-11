Obchvat Žďáru je drahý a dopravě nepomůže. Silničáři jeho přípravu stopli

Jak dál? Obyvatelé se dozvědí více na jaře Aktuálně jsou přípravy západní trasy obchvatu „u ledu“ a postup akce stojí. Výsledky ekonomického posouzení jsou známy již od února 2024, k většině obyvatel Žďáru nad Sázavou se však dosud žádné výstupy oficiálně nedostaly. „Předpokládáme, že s veřejností bychom se mohli nejen o tomto tématu bavit v rámci připravované výstavy a odborné konference o mobilitě ve městě na jaře příštího roku,“ navrhuje žďárský starosta Martin Mrkos. Značné rezervy v informování veřejnosti vidí zástupci opozice. „Ve Žďáře se stalo zvykem psát a mluvit pouze o úspěších a mlčet o tom, co se nedaří. To ale nepomáhá řešení zásadních problémů města,“ míní zastupitel Jan Havlík (Změna 2018). Fakt, že obchvat ekonomicky nevychází, platí podle jeho slov už dvacet let. „Za nerealizovatelnou východní variantu se vyhodilo 800 tisíc korun jen proto, aby se ukázala snaha, že se něco dělá. Otázkou je, proč město nedělá nic s tím, co lze přímo ovlivnit - jako je třeba městský okruh, který může významně pomoci vnitřní dopravě. Naopak se za miliony připravuje zbytečné a nepodstatné placené parkování,“ posteskl si Havlík. O dalším postupu ohledně západní trasy obchvatu se rozhodne až v průběhu roku 2025, kdy mají pokračovat jednání investora, tedy ŘSD, s představiteli Žďáru.