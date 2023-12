Brod se dočkal. Po 20 letech se otevírá další část obchvatu, má 4 kilometry

Nový obchvat spojuje výpadovky na Jihlavu a na Pardubice. Navazuje na dvacet let starý severovýchodní obchvat. Po obou silnicích větší část města obkrouží veškerá tranzitní doprava. Kamiony a těžká nákladní vozidla mají od úterý do stávajícího průtahu po Masarykově ulici vjezd zakázán.

„Uff, konečně. Havlíčkův Brod na tento okamžik čekal hrozně dlouho. Až po dlouhých dvaceti letech přibyla další část obchvatu,“ zmínil při slavnostním otevření generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který do Brodu na slavnostní otevření dorazil osobně, to považoval dokonce za historický moment. „Je to vánoční dárek nejen pro obyvatele města, ale i řidiče, kteří jím projíždějí,“ konstatoval.

Slavnostní zprovoznění obchvatu se uskutečnilo v pondělí odpoledne, takřka při soumraku, v prostoru mimoúrovňové křižovatky Skalka. Na slavnostní akt byly pozvány stovky lidí. Připraven pro ně byl velký vyhřívaný stan. Část nové silnice dobře posloužila jako parkoviště.

Výjimečný objem zemních prací

Běžný provoz by na novém obchvatu měl začít v úterý ráno. Původně se hovořilo, že by se tak mělo stát ještě předešlý večer. Z bezpečnostních důvodů, a také proto, aby se stihlo veškeré vybavení pro slavnostní událost sklidit, však bylo otevření posunuto až na ráno.

Jihovýchodní obchvat Brodu stál 1,6 miliardy korun bez DPH. Je dlouhý přesně 4 124 metrů. Jeho součástí je deset mostů, podchod a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a půl metru vysoké hrazení, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky včetně Sázavy a Šlapanky.

„Výjimečný byl objem zemních prací. Odkopáno bylo 469 tisíc kubíků zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc kubíků. Na vozovku bylo upotřebeno přes 40 tisíc tun asfaltové směsi,“ sečetl už dříve mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Stavba oficiálně začala na konci roku 2019 slavnostním poklepáním na základní kámen. Ve skutečnosti ovšem práce začaly o několik měsíců později. Výstavbu provázely neskutečné problémy, o nichž ve svých příspěvcích mluvili všichni řečníci.

Vše, co se mohlo pokazit, se i pokazilo

„Stavba si prošla snad úplně vším, čím si projít mohla,“ prohlásil Mátl. Obrovské komplikace se objevily už v přípravě, kdy se dlouho řešila trasa a náklady. Zdržení způsobil i výkup pozemků, který skončil až soudním vyvlastněním. Drobně se díky nálezům protáhl archeologický průzkum.

Zhotovitelům dal pořádně zabrat nález kontaminované zeminy i stará ekologická zátěž. To vše za situace, kdy se objevil covid. „Zavřely se hranice, takže naši slovenští kolegové se nemohli dostat nejprve domů a pak ani zpět na stavbu,“ přiblížil regionální ředitel zhotovitelské společnosti Strabag Jan Hýzl. A když už se stavaři potýkali „jen“ s běžnými stavebními problémy, odebral soud ŘSD stavební povolení.

Že se silnici podařilo otevřít ještě v letošním roce, je podle mnohých skoro až zázrak. „Je to nejkrásnější dárek, jaký si občané letos před Vánoci mohou přát,“ pravil havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Otevření obchvatu ovšem neznamená, že by veškeré práce skončily. Až do poloviny příštího roku se na něm bude dál pracovat. Zbývající práce už ale nemají mít vliv na provoz na nové silnici, odehrají se mimo vozovku.

Severovýchodní segment pod kritikou

U veřejnosti je nový havlíčkobrodský obchvat dlouhodobě očekáván. Společně se starší částí však u mnohých budí rozpaky. Kritizován je severovýchodní segment, který už dnes vede skrz zástavbu. Je na něm omezena rychlost na 50 kilometrů v hodině, vede do prudkých stoupání a skrz několik vytížených křižovatek. V posledních měsících byly osazené semafory, další světla přibudou na jaře. Kritici tvrdí, že to vše provoz na obchvatu zbrzdí a řidiči budou raději volit původní cestu přes město.

Na novou jihovýchodní část obchvatu by v budoucnu měl navázat ještě úsek, který propojí výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, silnice 38 a 34. Vedení města věří, že na něj nebude čekat dalších dvacet let. Jihozápadní segment však v tuto chvíli ještě ani nemá známou trasu.