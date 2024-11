Práce na malém obchvatu Žďáru se zastavily, semafory však přes zimu zůstanou

„Dosud se podařilo dokončit veškeré přeložky inženýrských sítí, jako například vodovodu a kabelů CETIN. V celé délce hlavní trasy byl také kompletně vybudován systém odvodnění,“ přiblížil za investora Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na Vysočině.

Doplnil také, že na stavbě se denně podílelo až kolem pěti desítek dělníků. Dodavatel, jímž je žďárská firma Aquasys, už také v uplynulých měsících pracoval na přípravě prostoru pro samotné budoucí těleso silnice. To bude lemovat železniční trať směřující na Nové Město na Moravě.

S návratem dělníků na staveniště se podle Veselého počítá pravděpodobně v dubnu 2025. „Přesný termín bude dohodnut se zhotovitelem podle aktuálního vývoje klimatických podmínek. Stavba v příštím roce naváže budováním okružní křižovatky v ulici Jihlavská, do které bude nová přeložka zaústěna,“ vylíčil Veselý.

Celá propojka o délce necelých 700 metrů začíná na zmíněném „kruháči“ u nádraží a poté bude pokračovat jihovýchodním směrem volným prostorem mezi železniční tratí a průmyslovou zástavbou na okraji města. Konec nové spojovací trasy má být uprostřed další okružní křižovatky - poblíž čerpací stanice v ulici Brněnská.

Nová přeložka propojí výpadovky na Jihlavu a na Brno.

„Hlavním smyslem přeložky je zklidnění dopravy ve městě. Jde především o odvedení tranzitu z míst, kde se kumuluje doprava,“ sdělil Veselý s tím, že se to týká zejména směrů od Jihlavy, tedy po silnici II/353, a od Nového Města na Moravě, odkud motoristé míří do Žďáru po „devatenáctce“. Po dokončení nové propojky by měl už být průjezd aut plynulejší.

„Podle posledního sčítání projede těmito místy každý den přes sedm tisíc vozidel, z toho asi jednu čtvrtinu tvoří nákladní auta a kamiony,“ vyčíslil mluvčí ŘSD.

Na „velký“ obchvat musí Žďár zapomenout

Vybudování nové dvouproudové komunikace, která je vlastně takovým malým obchvatem části Žďáru, vyjde na bezmála 113 milionů korun. Její uvedení do provozu pak plánuje ŘSD přibližně ve druhé polovině příštího roku.

Na propojku ostatně čekají Žďárští již několik let, původní termín zahájení výstavby byl totiž avizován na jaro 2022. V minulosti už však v této části města vzniklo propojení Jamské a Brněnské ulice, které žďárské dopravě alespoň částečně ulevilo.

Naproti tomu „velký“ západní obchvat města, o němž se hovoří už dokonce několik desetiletí, je zatím v nedohlednu. ŘSD přípravy na tuto dopravní stavbu zastavil. Dílo, které by mělo stát odhadem kolem čtyř miliard korun, není podle ekonomického posouzení, jež si ŘSD nechalo vyhotovit, dostatečně rentabilní. Další jednání ohledně budoucnosti této komunikace má vést město se silničáři až v roce 2025.

„Předpokládáme, že s veřejností bychom se pak mohli nejen o tomto tématu bavit v rámci připravované výstavy a odborné konference o mobilitě ve městě na jaře příštího roku,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos.